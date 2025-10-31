أمطار غزيرة تشل نيويورك وتعطل حركة الطيران... فيديو

عربي
أمساليوم
بث مباشر
شهدت مدينة نيويورك الأمريكية، هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة أدت إلى مقتل شخصين وتعطيل حركة الطيران في عدد من مطارات المدينة، وسط تحذيرات من استمرار خطر الفيضانات.
وقالت السلطات المحلية إن العاصفة التي ضربت المدينة أمس الخميس، تسببت في اضطرابات كبيرة بوسائل النقل الجوي والبري، حيث تأثرت جداول الرحلات في مطارات جون كينيدي ولاغوارديا ونيوارك.
وأوضح رئيس بلدية نيويورك، إريك آدامز، أن العاصفة حطمت أرقاما قياسية لهطول الأمطار المسجلة في 30 أكتوبر/تشرين الأول، مشيرًا إلى أن كميات كبيرة من الأمطار المتوقعة خلال ساعات طويلة هطلت خلال عشر دقائق فقط في فترة بعد الظهر.
وبحسب هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية، بلغت كمية الأمطار في سنترال بارك نحو 4.7 سنتيمترات، بينما سجل مطار لاغوارديا 5.31 سنتيمترات ومطار نيوارك ليبرتي الدولي في نيوجيرسي 5.05 سنتيمترات.
وأظهرت مقاطع مصوّرة غمر المياه لشوارع المدينة ومحطات المترو، فيما حاول السكان عبور الطرق المغمورة سيرًا على الأقدام أو باستخدام سياراتهم وسط المياه.
كما أصدرت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية تحذيرات من احتمال وقوع فيضانات ساحلية في أجزاء من برونكس وبروكلين وكوينز، داعية السكان إلى توخي الحذر واتّباع الإرشادات الرسمية.
الصين تكشف عن أول روبوت ذكي قابل للتعديل بالكامل... فيديو
ابتكار جديد...حقيبة طائرة تحمل الإنسان وتحلق بسرعة فائقة ..فيديو
