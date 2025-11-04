عربي
مصر... تحرك عاجل للسيطرة على انتشار المتحور الجديد لـ"الحمى القلاعية"
مصر... تحرك عاجل للسيطرة على انتشار المتحور الجديد لـ"الحمى القلاعية"
أعلن رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة المصرية، الدكتور حامد موسى الأقنص، عن أول تحرك عاجل لبلاده بعد انتشار المتحور الجديد من الحمى القلاعية... 04.11.2025, سبوتنيك عربي
ونقل الموقع الإلكتروني "القاهرة 24"، مساء اليوم الثلاثاء، عن الأقنص أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية قررت تكثيف حملات التحصين بشكل عاجل في جميع المحافظات للسيطرة على المتحور الجديد للحمى القلاعية. ودعا المسؤول المصري، المربين في بلاده، بسرعة تحصين المواشي، وعزل المواشي المصابة بالمرض عن بقية القطيع لعدم تفشي المرض في باقي المواشي، وسرعة معالجة المصابة منها.وأوضح موسى الأقنص أن "الزراعة بدأت منذ أشهر في خطة شاملة تتضمن حملة قوافل بيطرية ضد العترة SAT1 من فيروس الحمى القلاعية، والتي تم رصدها مؤخرا في عدد من دول الجوار، في استجابة سريعة ومحكمة لتحد وبائي جديد قد يهدد الثروة الحيوانية في مصر".وقال المسؤول المصري: "حيث تأتي هذه الحملة تتويجا لجهود متكاملة بين مختلف هيئات وقطاعات الوزارة، بدءا من الإنذار المبكر وصولا إلى توفير اللقاحات في وقت قياسي".ويشار إلى أن "الحمى القلاعية" هي مرض فيروسي شديد العدوى يصيب الحيوانات ذات الظلفين المشقوقين، مثل الجاموس والأبقار والأغنام والماعز، ولا ينتقل إلى الإنسان.ويسبب المرض خسائر اقتصادية هائلة من خلال انخفاض إنتاج اللحم والألبان بنسبة تصل إلى 50%، ونفوق حوالي 40% في الصغار، وذلك بحسب تقارير منظمة الصحة الحيوانية العالمية.
مصر... تحرك عاجل للسيطرة على انتشار المتحور الجديد لـ"الحمى القلاعية"

21:12 GMT 04.11.2025
© Sputnik . Evgeny Epanchintsev مزرعة أبقار في روسيا
مزرعة أبقار في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
© Sputnik . Evgeny Epanchintsev
أعلن رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة المصرية، الدكتور حامد موسى الأقنص، عن أول تحرك عاجل لبلاده بعد انتشار المتحور الجديد من الحمى القلاعية "سات 1" في عدد من المحافظات المصرية.
ونقل الموقع الإلكتروني "القاهرة 24"، مساء اليوم الثلاثاء، عن الأقنص أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية قررت تكثيف حملات التحصين بشكل عاجل في جميع المحافظات للسيطرة على المتحور الجديد للحمى القلاعية.
مزرعة أبقار في روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 27.12.2023
الجزائر تشهد بداية تفشي الحمى القلاعية والحكومة تتحرك
27 ديسمبر 2023, 18:39 GMT
ودعا المسؤول المصري، المربين في بلاده، بسرعة تحصين المواشي، وعزل المواشي المصابة بالمرض عن بقية القطيع لعدم تفشي المرض في باقي المواشي، وسرعة معالجة المصابة منها.
وأوضح موسى الأقنص أن "الزراعة بدأت منذ أشهر في خطة شاملة تتضمن حملة قوافل بيطرية ضد العترة SAT1 من فيروس الحمى القلاعية، والتي تم رصدها مؤخرا في عدد من دول الجوار، في استجابة سريعة ومحكمة لتحد وبائي جديد قد يهدد الثروة الحيوانية في مصر".
وقال المسؤول المصري: "حيث تأتي هذه الحملة تتويجا لجهود متكاملة بين مختلف هيئات وقطاعات الوزارة، بدءا من الإنذار المبكر وصولا إلى توفير اللقاحات في وقت قياسي".
ويشار إلى أن "الحمى القلاعية" هي مرض فيروسي شديد العدوى يصيب الحيوانات ذات الظلفين المشقوقين، مثل الجاموس والأبقار والأغنام والماعز، ولا ينتقل إلى الإنسان.
ويسبب المرض خسائر اقتصادية هائلة من خلال انخفاض إنتاج اللحم والألبان بنسبة تصل إلى 50%، ونفوق حوالي 40% في الصغار، وذلك بحسب تقارير منظمة الصحة الحيوانية العالمية.
