وزير المالية اللبناني يكشف لـ"سبوتنيك" عن أهم منجزات ملف إعادة الإعمار
وزير المالية اللبناني يكشف لـ"سبوتنيك" عن أهم منجزات ملف إعادة الإعمار
قال وزير المالية ياسين جابر، عقب انتهاء "اللقاء التنسيقي الأول لإعادة الإعمار"، إنّ هذا الاجتماع يهدف إلى التواصل مع رؤساء اتحادات البلديات والمعنيين في...
ar_EG
وزير المالية اللبناني يكشف لـ"سبوتنيك" عن أهم منجزات ملف إعادة الإعمار
قال وزير المالية ياسين جابر، عقب انتهاء "اللقاء التنسيقي الأول لإعادة الإعمار"، إنّ هذا الاجتماع يهدف إلى التواصل مع رؤساء اتحادات البلديات والمعنيين في الجنوب، لاستعراض ما أُنجز حتى اليوم في ملف إعادة الإعمار، وما هو مخطّط للمرحلة المقبلة.
وأضاف جابر: "اليوم، ورغم كل ما حصل خلال الحرب، تم فتح المدارس وترميمها، والمستشفيات تعمل، ومجلس الجنوب أزال الركام، ونحن من جهتنا نؤمّن التمويل اللازم ضمن هذا الإطار".
وأضاف: "أمّا ترميم المنازل المهدّمة، فهو ملف ضخم يحتاج إلى ما بين أربعة وخمسة مليارات دولار، وهو أمر يتطلّب مؤتمرا دوليا لدعم لبنان".
وتابع جابر: "فيما يخصّ البنى التحتية، هناك مشروع لإنشاء صندوق لإعادة إعمار كل البنى التحتية في المناطق المتضرّرة، برأسمال تأسيسي يبلغ 250 مليون دولار، وقد بذلنا جهدًا لإقراره في المجلس النيابي، لكن الجلسة فقدت النصاب".
وأردف جابر: "الصندوق لا يزال على جدول الأعمال، وبمجرد عقد جلسة جديدة سيقرّ، ومع إقراره يمكننا الحصول على 250 مليون دولار إضافية لإعادة إعمار البنى التحتية".
وأضاف: "الأمر متوقف على ذلك، ومن المؤكد أن موازنة 2026 ستتضمّن اعتمادات مخصّصة لدعم إعادة الإعمار، هناك ما يُعرف بالترميم الإنشائي للأبنية المتصدّعة، حيث يتولّى مجلس الجنوب الأعمال في مناطق الجنوب، فيما تتكفّل الهيئة العليا للإغاثة بالمناطق المتضرّرة في الضاحية، ونحن نوفّر التمويل اللازم".
وتابع جابر: "الأمور تسير في مسارها، لكن عبء المنازل المهدّمة كبير جدا، القوانين الضرورية أُقرّت والمراسيم التطبيقية باتت جاهزة، وكل الترتيبات جارية. إن شاء الله الأمور تسير نحو الأفضل".
ومن جهته، قال وزير الصحة ركان نصر الدين في تصريح لـ"سبوتنيك": "نقلنا خلال الاجتماع واقع القطاع الصحي والأضرار الناتجة عن العدوان الإسرائيلي، حيث تضرّر 38 مستشفى و60 مركز رعاية صحية أولية، بينها 10 بشكل كامل و50 جزئيًا".
وتابع: "عرضنا حاجات هذه المستشفيات، وما تقوم به وزارة الصحة من مساهمات مالية للمستشفيات الحكومية ضمن إمكاناتها المتواضعة لإعادة الإعمار والترميم، لكن هذا غير كاف".
وأضاف نصر الدين: "ناقشنا أيضًا واقع البنية التحتية الصحية، إذ طاول الضرر سيارات الإسعاف والآليات، وتطرّقنا إلى الحاجة لوضع آلية واضحة لإعادة الإعمار، واتفقنا جميعًا على أنّه من دون هذه الآلية لا يمكن تحقيق نقلة نوعية".
وتابع: "صحيح أننا نقوم بأعمال ترميم جزئية إلى جانب مجلس الجنوب ووزارتي الصحة والمالية، لكن المشكلة الأساسية تبقى في الأبنية المهدّمة التي تتطلب كلفة ضخمة، ولا يمكننا البدء بها وأيدينا مكتوفة".
وأشار وزير الصحة إلى أنه "يجب إقرار الآلية والانطلاق بعملية الإعمار، وعندها نحدّد الكلفة ونوجّه الدعوة لعقد مؤتمر دولي لتأمين التمويل، أما استمرار الحديث عن غياب التمويل فسيُبقي المنازل مهدّمة، رسالتنا لأهلنا في الجنوب وبيروت والبقاع أنّ الدولة ملتزمة، كما التزمت في بيانها الوزاري، ببندها الأساسي المتعلّق بإعادة الإعمار".