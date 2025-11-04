https://sarabic.ae/20251104/وزير-المالية-اللبناني-يكشف-لـسبوتنيك-عن-أهم-منجزات-ملف-إعادة-الإعمار-1106727204.html

وزير المالية اللبناني يكشف لـ"سبوتنيك" عن أهم منجزات ملف إعادة الإعمار

قال وزير المالية ياسين جابر، عقب انتهاء "اللقاء التنسيقي الأول لإعادة الإعمار"، إنّ هذا الاجتماع يهدف إلى التواصل مع رؤساء اتحادات البلديات والمعنيين في...

وأضاف جابر: "اليوم، ورغم كل ما حصل خلال الحرب، تم فتح المدارس وترميمها، والمستشفيات تعمل، ومجلس الجنوب أزال الركام، ونحن من جهتنا نؤمّن التمويل اللازم ضمن هذا الإطار".وأضاف: "أمّا ترميم المنازل المهدّمة، فهو ملف ضخم يحتاج إلى ما بين أربعة وخمسة مليارات دولار، وهو أمر يتطلّب مؤتمرا دوليا لدعم لبنان".وأردف جابر: "الصندوق لا يزال على جدول الأعمال، وبمجرد عقد جلسة جديدة سيقرّ، ومع إقراره يمكننا الحصول على 250 مليون دولار إضافية لإعادة إعمار البنى التحتية".وتابع جابر: "الأمور تسير في مسارها، لكن عبء المنازل المهدّمة كبير جدا، القوانين الضرورية أُقرّت والمراسيم التطبيقية باتت جاهزة، وكل الترتيبات جارية. إن شاء الله الأمور تسير نحو الأفضل".ومن جهته، قال وزير الصحة ركان نصر الدين في تصريح لـ"سبوتنيك": "نقلنا خلال الاجتماع واقع القطاع الصحي والأضرار الناتجة عن العدوان الإسرائيلي، حيث تضرّر 38 مستشفى و60 مركز رعاية صحية أولية، بينها 10 بشكل كامل و50 جزئيًا".وأضاف نصر الدين: "ناقشنا أيضًا واقع البنية التحتية الصحية، إذ طاول الضرر سيارات الإسعاف والآليات، وتطرّقنا إلى الحاجة لوضع آلية واضحة لإعادة الإعمار، واتفقنا جميعًا على أنّه من دون هذه الآلية لا يمكن تحقيق نقلة نوعية".وأشار وزير الصحة إلى أنه "يجب إقرار الآلية والانطلاق بعملية الإعمار، وعندها نحدّد الكلفة ونوجّه الدعوة لعقد مؤتمر دولي لتأمين التمويل، أما استمرار الحديث عن غياب التمويل فسيُبقي المنازل مهدّمة، رسالتنا لأهلنا في الجنوب وبيروت والبقاع أنّ الدولة ملتزمة، كما التزمت في بيانها الوزاري، ببندها الأساسي المتعلّق بإعادة الإعمار".الرئيس اللبناني: على إسرائيل الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار

