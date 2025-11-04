عربي
https://sarabic.ae/20251104/انطلاق-اللقاء-التنسيقي-الأول-نحو-إعادة-الإعمار-في-لبنان-فيديو-وصور-1106720865.html
انطلاق "اللقاء التنسيقي الأول نحو إعادة الإعمار" في لبنان... فيديو وصور
انطلاق "اللقاء التنسيقي الأول نحو إعادة الإعمار" في لبنان... فيديو وصور
سبوتنيك عربي
انطلق منذ قليل "اللقاء التنسيقي الأول نحو إعادة الإعمار" بدعوة من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في "مجمع نبيه بري الثقافي" في منطقة المصيلح جنوبي لبنان،... 04.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-04T10:53+0000
2025-11-04T10:53+0000
لبنان
أخبار لبنان
تقارير سبوتنيك
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/04/1106720072_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_beae61d34e97ee2c19534f41f66b1b37.jpg
وصدر قبل بدء اللقاء مجموعة من التصريحات، شددت على ضرورة إطلاق عملية إعادة الإعمار رغم التحديات والضغوط الدولية.وفي هذا الإطار، قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض: "الأساس هو أن ندرس كيفية تذليل العُقد، التي تحول دون إطلاق عملية إعادة الإعمار. هناك ضغوط وحصار وقرار دولي بالمنع، لكن ذلك لا يُعفي الحكومة اللبنانية من أن تبدأ بالعملية ولو وفق إمكانات محدودة. يجب أن نتفق على هذا الأمر ونضع له الآليات ليترجم بشكل عاجل في موازنة عام 2026".وأشار إلى أن "لبنان يتعرض لضغوط متعددة، أبرزها من العدو الإسرائيلي، الذي يسعى إلى منع إعادة الإعمار، خصوصًا في المناطق الأمامية".وختم مؤكدًا أن "الكلفة التقديرية لإعادة الإعمار في الجنوب تبلغ نحو 6 مليارات دولار، تشمل المباني والبنى التحتية، والدولة بحاجة إلى دعم خارجي، لكننا بدأنا فعلًا بالخطوات الأولى عبر ترميم بعض المباني والمدارس بإمكانات محدودة، تمهيدًا لانطلاقة أوسع قريبًا".إسرائيل تهدد بضرب "الحصون"... هل تتعاظم قوة "حزب الله" أم أن مزاعم تل أبيب ذريعة لحرب جديدة؟
https://sarabic.ae/20251103/قتيل-و7-جرحى-في-غارة-إسرائيلية-بين-بلدتي-الدوير-والشرقية-جنوبي-لبنان-1106693745.html
https://sarabic.ae/20251103/عون-ليس-أمام-لبنان-إلا-التفاوض-مع-العدو-1106688494.html
لبنان
أخبار لبنان
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/04/1106720072_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_af8a988c1eba7e45ff311f9ca46c7db5.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, تقارير سبوتنيك
لبنان, أخبار لبنان, تقارير سبوتنيك

انطلاق "اللقاء التنسيقي الأول نحو إعادة الإعمار" في لبنان... فيديو وصور

10:53 GMT 04.11.2025
© Sputnikانطلاق اللقاء التنسيقي الأول نحو إعادة الإعمار في لبنان... فيديو وصور
انطلاق اللقاء التنسيقي الأول نحو إعادة الإعمار في لبنان... فيديو وصور - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
انطلق منذ قليل "اللقاء التنسيقي الأول نحو إعادة الإعمار" بدعوة من رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، في "مجمع نبيه بري الثقافي" في منطقة المصيلح جنوبي لبنان، بمشاركة وزراء ونواب وممثلين عن هيئات دولية ومحلية.
وصدر قبل بدء اللقاء مجموعة من التصريحات، شددت على ضرورة إطلاق عملية إعادة الإعمار رغم التحديات والضغوط الدولية.

وفي هذا الإطار، قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض: "الأساس هو أن ندرس كيفية تذليل العُقد، التي تحول دون إطلاق عملية إعادة الإعمار. هناك ضغوط وحصار وقرار دولي بالمنع، لكن ذلك لا يُعفي الحكومة اللبنانية من أن تبدأ بالعملية ولو وفق إمكانات محدودة. يجب أن نتفق على هذا الأمر ونضع له الآليات ليترجم بشكل عاجل في موازنة عام 2026".
الجيش الإسرائيلي يهاجم موقعًا لحزب الله اللبناني في منطقة جبل البوفور جنوب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
قتيل و7 جرحى في غارة إسرائيلية بين بلدتي الدوير والشرقية جنوبي لبنان
أمس, 17:14 GMT

من جهته، أوضح رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر، أن "إعادة الإعمار لا تقتصر على الجنوب فقط، بل تشمل كل المناطق اللبنانية المتضررة".

وأشار إلى أن "لبنان يتعرض لضغوط متعددة، أبرزها من العدو الإسرائيلي، الذي يسعى إلى منع إعادة الإعمار، خصوصًا في المناطق الأمامية".
© Sputnik

انطلاق "اللقاء التنسيقي الأول نحو إعادة الإعمار" في لبنان

انطلاق &quot;اللقاء التنسيقي الأول نحو إعادة الإعمار&quot; في لبنان - سبوتنيك عربي
1/4
© Sputnik

انطلاق "اللقاء التنسيقي الأول نحو إعادة الإعمار" في لبنان

© Sputnik

انطلاق "اللقاء التنسيقي الأول نحو إعادة الإعمار" في لبنان

انطلاق &quot;اللقاء التنسيقي الأول نحو إعادة الإعمار&quot; في لبنان - سبوتنيك عربي
2/4
© Sputnik

انطلاق "اللقاء التنسيقي الأول نحو إعادة الإعمار" في لبنان

© Sputnik

انطلاق "اللقاء التنسيقي الأول نحو إعادة الإعمار" في لبنان

انطلاق &quot;اللقاء التنسيقي الأول نحو إعادة الإعمار&quot; في لبنان - سبوتنيك عربي
3/4
© Sputnik

انطلاق "اللقاء التنسيقي الأول نحو إعادة الإعمار" في لبنان

© Sputnik

انطلاق "اللقاء التنسيقي الأول نحو إعادة الإعمار" في لبنان

انطلاق &quot;اللقاء التنسيقي الأول نحو إعادة الإعمار&quot; في لبنان - سبوتنيك عربي
4/4
© Sputnik

انطلاق "اللقاء التنسيقي الأول نحو إعادة الإعمار" في لبنان

1/4
© Sputnik

انطلاق "اللقاء التنسيقي الأول نحو إعادة الإعمار" في لبنان

2/4
© Sputnik

انطلاق "اللقاء التنسيقي الأول نحو إعادة الإعمار" في لبنان

3/4
© Sputnik

انطلاق "اللقاء التنسيقي الأول نحو إعادة الإعمار" في لبنان

4/4
© Sputnik

انطلاق "اللقاء التنسيقي الأول نحو إعادة الإعمار" في لبنان

الرئيس اللبناني، جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
عون: ليس أمام لبنان إلا التفاوض مع العدو
أمس, 13:53 GMT

وأضاف حيدر: "تعرضت نحو 322 آلية مخصصة لأعمال الإعمار لاعتداءات إسرائيلية، لكننا متمسكون بحقنا وسنواصل العمل لإعادة الإعمار رغم كل الظروف".

وختم مؤكدًا أن "الكلفة التقديرية لإعادة الإعمار في الجنوب تبلغ نحو 6 مليارات دولار، تشمل المباني والبنى التحتية، والدولة بحاجة إلى دعم خارجي، لكننا بدأنا فعلًا بالخطوات الأولى عبر ترميم بعض المباني والمدارس بإمكانات محدودة، تمهيدًا لانطلاقة أوسع قريبًا".
إسرائيل تهدد بضرب "الحصون"... هل تتعاظم قوة "حزب الله" أم أن مزاعم تل أبيب ذريعة لحرب جديدة؟
