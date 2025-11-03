عربي
https://sarabic.ae/20251103/عون-ليس-أمام-لبنان-إلا-التفاوض-مع-العدو-1106688494.html
عون: ليس أمام لبنان إلا التفاوض مع العدو
عون: ليس أمام لبنان إلا التفاوض مع العدو
عون: ليس أمام لبنان إلا التفاوض مع العدو
سبوتنيك عربي
2025-11-03T13:53+0000
2025-11-03T13:53+0000
2025-11-03T13:53+0000
لبنان
أخبار لبنان
العالم العربي
أخبار العالم الآن
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0c/1099489919_0:0:1208:681_1920x0_80_0_0_884616d94c29bb6e9c5f6933918a02fe.jpg
وشدد عون خلال استقباله وفدا من عائلة "آل خليل"، على أن "أدوات السياسة تقتصر على الدبلوماسية والاقتصاد والحرب، وأن نهاية كل حرب في العالم كانت عبر التفاوض، الذي لا يتم مع الأصدقاء أو الحلفاء بل مع العدو".وأضاف عون: "لا أعمل في السياسة، بل أنا رجل دولة، والبعض يعتبر لبنان ملكا له، فيما اعتبر نفسي ملكا للبنان"، وفقا لبيان من الرئاسة اللبنانية.وكان المبعوث الأمريكي توم براك، أكد أنه "من غير المعقول ألا يكون هناك حوار بين لبنان وإسرائيل"، ووصف باراك، خلال منتدى حوار المنامة، لبنان بـ"الدولة الفاشلة"، مؤكدا أن كل القطاعات والمصارف هناك لديها مشاكل.وأضاف أنه "لن يكون هناك مشكلة بين لبنان وإسرائيل إذا تم نزع سلاح حزب الله"، متابعا: "لا وقت أمام لبنان وعليه حصر السلاح سريعا".كما أكد المبعوث الأمريكي إلى لبنان أن "إسرائيل تقصف جنوبي لبنان يوميا لأن سلاح حزب الله لا يزال موجودا"، مشيرا إلى أن "إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن الحدود".وأصدر الرئيس اللبناني جوزاف عون، الخميس الماضي، تعليمات مباشرة إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل بأن يتصدى الجيش اللبناني لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعًا عن السيادة الوطنية وسلامة المواطنين.وأطلع العماد هيكل، وفقا لما نشره حساب الرئاسة اللبنانية على "إكس"، الرئيس اللبناني "على تفاصيل توغل إسرائيلي في بلدة بليدا أسفر عن استشهاد العامل في البلدية إبراهيم سلامة أثناء تأدية واجبه المهني".واعتبر الرئيس عون الحادث "اعتداءً عدوانيًا ضمن سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية"، مشيرًا إلى أنه وقع بعد ساعات فقط من اجتماع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم).وانتقد الرئيس بشدة "اكتفاء اللجنة بتسجيل الوقائع دون اتخاذ إجراءات حاسمة"، مطالبًا بـ"ممارسة ضغط دولي فعّال على إسرائيل" لإلزامها بتطبيق اتفاق نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ووقف انتهاكات السيادة اللبنانية فورا. وكانت وسائل إعلام لبنانية قد كشفت، الخميس، عن انسحاب القوات الإسرائيلية من قرية بليدا بعد اقتحامها، فيما دخل الجيش اللبناني مبنى البلدية في القرية.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
https://sarabic.ae/20251031/الرئاسة-اللبنانية-ترد-على-تصريحات-منسوبة-لجوزيف-عون-بشأن-اعتداء-بليدا-1106589514.html
https://sarabic.ae/20251102/نتنياهو-إسرائيل-لن-تسمح-بتحويل-لبنان-إلى-جبهة-جديدة-ضدها-1106660387.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0c/1099489919_0:0:1072:803_1920x0_80_0_0_1ccb069db57fcc5ad40d04f99ebbbdef.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل
لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار العالم الآن, إسرائيل

عون: ليس أمام لبنان إلا التفاوض مع العدو

13:53 GMT 03.11.2025
© AP Photo / Sarah Meyssonnierالرئيس اللبناني، جوزيف عون
الرئيس اللبناني، جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2025
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
تابعنا عبر
صرح الرئيس اللبناني، جوزاف عون، اليوم الاثنين، بأن "لبنان لا يملك سوى خيار التفاوض".
وشدد عون خلال استقباله وفدا من عائلة "آل خليل"، على أن "أدوات السياسة تقتصر على الدبلوماسية والاقتصاد والحرب، وأن نهاية كل حرب في العالم كانت عبر التفاوض، الذي لا يتم مع الأصدقاء أو الحلفاء بل مع العدو".
وأضاف عون: "لا أعمل في السياسة، بل أنا رجل دولة، والبعض يعتبر لبنان ملكا له، فيما اعتبر نفسي ملكا للبنان"، وفقا لبيان من الرئاسة اللبنانية.
وكان المبعوث الأمريكي توم براك، أكد أنه "من غير المعقول ألا يكون هناك حوار بين لبنان وإسرائيل"، ووصف باراك، خلال منتدى حوار المنامة، لبنان بـ"الدولة الفاشلة"، مؤكدا أن كل القطاعات والمصارف هناك لديها مشاكل.
وأضاف أنه "لن يكون هناك مشكلة بين لبنان وإسرائيل إذا تم نزع سلاح حزب الله"، متابعا: "لا وقت أمام لبنان وعليه حصر السلاح سريعا".
كما أكد المبعوث الأمريكي إلى لبنان أن "إسرائيل تقصف جنوبي لبنان يوميا لأن سلاح حزب الله لا يزال موجودا"، مشيرا إلى أن "إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن الحدود".
الرئيس اللبناني جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
الرئاسة اللبنانية ترد على تصريحات منسوبة لجوزاف عون بشأن الاعتداء على بليدا
31 أكتوبر, 10:25 GMT
وأصدر الرئيس اللبناني جوزاف عون، الخميس الماضي، تعليمات مباشرة إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل بأن يتصدى الجيش اللبناني لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعًا عن السيادة الوطنية وسلامة المواطنين.
وأطلع العماد هيكل، وفقا لما نشره حساب الرئاسة اللبنانية على "إكس"، الرئيس اللبناني "على تفاصيل توغل إسرائيلي في بلدة بليدا أسفر عن استشهاد العامل في البلدية إبراهيم سلامة أثناء تأدية واجبه المهني".
واعتبر الرئيس عون الحادث "اعتداءً عدوانيًا ضمن سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية"، مشيرًا إلى أنه وقع بعد ساعات فقط من اجتماع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم).
الرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
نتنياهو: إسرائيل لن تسمح بتحويل لبنان إلى جبهة جديدة ضدها
أمس, 14:30 GMT
وانتقد الرئيس بشدة "اكتفاء اللجنة بتسجيل الوقائع دون اتخاذ إجراءات حاسمة"، مطالبًا بـ"ممارسة ضغط دولي فعّال على إسرائيل" لإلزامها بتطبيق اتفاق نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ووقف انتهاكات السيادة اللبنانية فورا. وكانت وسائل إعلام لبنانية قد كشفت، الخميس، عن انسحاب القوات الإسرائيلية من قرية بليدا بعد اقتحامها، فيما دخل الجيش اللبناني مبنى البلدية في القرية.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
