عون: ليس أمام لبنان إلا التفاوض مع العدو

صرح الرئيس اللبناني، جوزاف عون، اليوم الاثنين، بأن "لبنان لا يملك سوى خيار التفاوض". 03.11.2025, سبوتنيك عربي

وشدد عون خلال استقباله وفدا من عائلة "آل خليل"، على أن "أدوات السياسة تقتصر على الدبلوماسية والاقتصاد والحرب، وأن نهاية كل حرب في العالم كانت عبر التفاوض، الذي لا يتم مع الأصدقاء أو الحلفاء بل مع العدو".وأضاف عون: "لا أعمل في السياسة، بل أنا رجل دولة، والبعض يعتبر لبنان ملكا له، فيما اعتبر نفسي ملكا للبنان"، وفقا لبيان من الرئاسة اللبنانية.وكان المبعوث الأمريكي توم براك، أكد أنه "من غير المعقول ألا يكون هناك حوار بين لبنان وإسرائيل"، ووصف باراك، خلال منتدى حوار المنامة، لبنان بـ"الدولة الفاشلة"، مؤكدا أن كل القطاعات والمصارف هناك لديها مشاكل.وأضاف أنه "لن يكون هناك مشكلة بين لبنان وإسرائيل إذا تم نزع سلاح حزب الله"، متابعا: "لا وقت أمام لبنان وعليه حصر السلاح سريعا".كما أكد المبعوث الأمريكي إلى لبنان أن "إسرائيل تقصف جنوبي لبنان يوميا لأن سلاح حزب الله لا يزال موجودا"، مشيرا إلى أن "إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن الحدود".وأصدر الرئيس اللبناني جوزاف عون، الخميس الماضي، تعليمات مباشرة إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل بأن يتصدى الجيش اللبناني لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعًا عن السيادة الوطنية وسلامة المواطنين.وأطلع العماد هيكل، وفقا لما نشره حساب الرئاسة اللبنانية على "إكس"، الرئيس اللبناني "على تفاصيل توغل إسرائيلي في بلدة بليدا أسفر عن استشهاد العامل في البلدية إبراهيم سلامة أثناء تأدية واجبه المهني".واعتبر الرئيس عون الحادث "اعتداءً عدوانيًا ضمن سلسلة الانتهاكات الإسرائيلية"، مشيرًا إلى أنه وقع بعد ساعات فقط من اجتماع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم).وانتقد الرئيس بشدة "اكتفاء اللجنة بتسجيل الوقائع دون اتخاذ إجراءات حاسمة"، مطالبًا بـ"ممارسة ضغط دولي فعّال على إسرائيل" لإلزامها بتطبيق اتفاق نوفمبر/تشرين الثاني 2024، ووقف انتهاكات السيادة اللبنانية فورا. وكانت وسائل إعلام لبنانية قد كشفت، الخميس، عن انسحاب القوات الإسرائيلية من قرية بليدا بعد اقتحامها، فيما دخل الجيش اللبناني مبنى البلدية في القرية.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.

