الجيش اللبناني يحرر مختطفا كويتيا

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبيرة: روسيا والصين لن تتخليا عن بعضهما في مواجهة التغيرات الجيوسياسية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطرح هدنة إنسانية في السودان.. المسار والمصير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تونس: تفاقم أزمة التلوث البيئي في قابس بسبب المجمع الصناعي الكيميائي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
12:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:30 GMT
15 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
17:33 GMT
21 د
بلا قيود
خبير: المنظومة الردعية الروسية الجديدة لا مثيل لها في العالم
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
واشنطن تسابق الزمن لتشكيل قوة دولية في غزة وسط تعقيدات سياسية و إقليمية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
الجيش اللبناني يحرر مختطفا كويتيا
الجيش اللبناني يحرر مختطفا كويتيا
ونشرت قيادة الجيش اللبناني، مساء اليوم الأربعاء، بيانا أكدت من خلاله أن مديرية المخابرات تمكنت بعد عمليات رصد أمني ومتابعة دقيقة من تحرير المواطن الكويتي الذي اختُطف بتاريخ الأول من نوفمبر. وأوضحت أنه تم توقيف مواطنين لبنانيين ومواطن سوري متورطين في عملية الخطف، وذلك في منطقة سعدنايل – زحلة.وأوضح بيان الجيش اللبناني أنه "خلال عملية التوقيف، أقدم الأول على إطلاق النار باتجاه عناصر المديرية، فردوا بالمثل دون وقوع إصابات. كما تم ضبط السيارة المستخدمة في عملية الخطف". وذكر البيان العسكري اللبناني أنه تم تسليم المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.ويشارإلى أنه في العشرين من اكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن الجيش اللبناني، في بيان صادر عن مديرية التوجيه، أن مديرية المخابرات نجحت في تحرير مواطنين عراقيين مخطوفين، في منطقة مشاريع القاع قرب الحدود اللبنانية-السورية، وجاء ذلك نتيجة سلسلة عمليات رصد ودهم ومتابعة أمنية دقيقة، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.وأوضح البيان أن المخطوفين استُدرجا في الأول من سبتمبر/أيلول 2025 من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وتم نقلهما إلى الأراضي السورية، حيث طالب الخاطفون بفدية مالية مقابل إطلاق سراحهما، وتمكنت مديرية المخابرات من توقيف شخصين سوريين لتورطهما في العملية.
تابعنا عبر
تمكن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، من تحرير مواطن كويتي اختطف مطلع الشهر الجاري، وأوقف المتورطين في عملية الخطف في منطقة سعدنايل، زحلة شرق لبنان.
ونشرت قيادة الجيش اللبناني، مساء اليوم الأربعاء، بيانا أكدت من خلاله أن مديرية المخابرات تمكنت بعد عمليات رصد أمني ومتابعة دقيقة من تحرير المواطن الكويتي الذي اختُطف بتاريخ الأول من نوفمبر.
وأوضحت أنه تم توقيف مواطنين لبنانيين ومواطن سوري متورطين في عملية الخطف، وذلك في منطقة سعدنايل – زحلة.
الرئيس اللبناني، جوزيف عون - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
الرئيس اللبناني يعلن رفع عدد أفراد الجيش في الجنوب إلى 10 آلاف بنهاية العام
31 أكتوبر, 13:39 GMT
وأوضح بيان الجيش اللبناني أنه "خلال عملية التوقيف، أقدم الأول على إطلاق النار باتجاه عناصر المديرية، فردوا بالمثل دون وقوع إصابات. كما تم ضبط السيارة المستخدمة في عملية الخطف".
وذكر البيان العسكري اللبناني أنه تم تسليم المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
ويشارإلى أنه في العشرين من اكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن الجيش اللبناني، في بيان صادر عن مديرية التوجيه، أن مديرية المخابرات نجحت في تحرير مواطنين عراقيين مخطوفين، في منطقة مشاريع القاع قرب الحدود اللبنانية-السورية، وجاء ذلك نتيجة سلسلة عمليات رصد ودهم ومتابعة أمنية دقيقة، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.
وأوضح البيان أن المخطوفين استُدرجا في الأول من سبتمبر/أيلول 2025 من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وتم نقلهما إلى الأراضي السورية، حيث طالب الخاطفون بفدية مالية مقابل إطلاق سراحهما، وتمكنت مديرية المخابرات من توقيف شخصين سوريين لتورطهما في العملية.
