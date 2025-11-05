https://sarabic.ae/20251105/الجيش-اللبناني-يحرر-مختطفا-كويتيا-1106774147.html

الجيش اللبناني يحرر مختطفا كويتيا

تمكن الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، من تحرير مواطن كويتي اختطف مطلع الشهر الجاري، وأوقف المتورطين في عملية الخطف في منطقة سعدنايل، زحلة شرق لبنان.

ونشرت قيادة الجيش اللبناني، مساء اليوم الأربعاء، بيانا أكدت من خلاله أن مديرية المخابرات تمكنت بعد عمليات رصد أمني ومتابعة دقيقة من تحرير المواطن الكويتي الذي اختُطف بتاريخ الأول من نوفمبر. وأوضحت أنه تم توقيف مواطنين لبنانيين ومواطن سوري متورطين في عملية الخطف، وذلك في منطقة سعدنايل – زحلة.وأوضح بيان الجيش اللبناني أنه "خلال عملية التوقيف، أقدم الأول على إطلاق النار باتجاه عناصر المديرية، فردوا بالمثل دون وقوع إصابات. كما تم ضبط السيارة المستخدمة في عملية الخطف". وذكر البيان العسكري اللبناني أنه تم تسليم المضبوطات، وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.ويشارإلى أنه في العشرين من اكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلن الجيش اللبناني، في بيان صادر عن مديرية التوجيه، أن مديرية المخابرات نجحت في تحرير مواطنين عراقيين مخطوفين، في منطقة مشاريع القاع قرب الحدود اللبنانية-السورية، وجاء ذلك نتيجة سلسلة عمليات رصد ودهم ومتابعة أمنية دقيقة، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية.وأوضح البيان أن المخطوفين استُدرجا في الأول من سبتمبر/أيلول 2025 من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وتم نقلهما إلى الأراضي السورية، حيث طالب الخاطفون بفدية مالية مقابل إطلاق سراحهما، وتمكنت مديرية المخابرات من توقيف شخصين سوريين لتورطهما في العملية.

