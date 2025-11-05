https://sarabic.ae/20251105/بيونغ-يانغ-العقوبات-الجديدة-تظهر-نية-واشنطن-في-معاداتنا-حتى-النهاية-وسنرد-بالمثل-1106780159.html

بيونغ يانغ: العقوبات الجديدة تظهر نية واشنطن في معاداتنا حتى النهاية وسنرد بالمثل

بيونغ يانغ: العقوبات الجديدة تظهر نية واشنطن في معاداتنا حتى النهاية وسنرد بالمثل

سبوتنيك عربي

قال نائب وزير خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لشؤون الولايات المتحدة، كيم أون تشول، إن بلاده تؤكد موقفها الثابت في مواجهة "العداء الأمريكي المستمر حتى...

وأوضح كيم في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الخميس، أن "الطبيعة الخبيثة للولايات المتحدة التي تسعى للعداء ضد كوريا الديمقراطية ظهرت مرة أخرى دون مواربة"، مشيرًا إلى أن العقوبات الأمريكية الجديدة هي الخامسة من نوعها منذ تولي الإدارة الأمريكية الجديدة الحكم.وأضاف كيم أن هذه العقوبات أنهت كل التكهنات حول احتمال حدوث تغيير في سياسة واشنطن تجاه بيونغ يانغ، مؤكدًا أن "الإدارة الأمريكية أظهرت بوضوح نيتها في معاداة دولتنا حتى النهاية".وتابع قائلاً: "ندرك تمامًا أن واشنطن أعادت التعبير عن عدائها التقليدي تجاهنا بأسلوبها المعتاد القائم على الضغط والتهديد، لكن عليها ألا تظن أن هذا النهج سيؤدي يومًا إلى نتيجة ضدنا".وأكد نائب الوزير أن: وختم كيم بالقول: "طالما أن الإدارة الأمريكية الحالية أعلنت نيتها في معاداتنا حتى النهاية، فسنواجهها بصبر وسنرد عليها بما يتناسب مع أفعالها".والثلاثاء، استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية ثمانية أفراد وكيانين قالت إنهما مرتبطان بأنشطة غسيل أموال سيبرانية تابعة لكوريا الديمقراطية، في خطوة تهدف إلى قطع التمويل عن برامج الأسلحة في البلاد.وكانت البعثة الدائمة لكوريا الديمقراطية الشعبية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أصدرت في وقت سابق، بيانًا أدانت فيه الولايات المتحدة الأمريكية، التي تناولت برنامج الأسلحة النووية لكوريا الديمقراطية، في جلسة عقدت في الآونة الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.وقالت البعثة في بيان:وأدانت بعثة بيونغ يانغ، إثارة الولايات المتحدة لقضية برنامج الأسلحة النووية لكوريا الديمقراطية، في الجلسة الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

