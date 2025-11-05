بيونغ يانغ: العقوبات الجديدة تظهر نية واشنطن في معاداتنا حتى النهاية وسنرد بالمثل

عربي
القوات الروسية تواصل التقدم في كوبيانسك وتؤكد قرب السيطرة الكاملة على المدينة
أمساليوم
بث مباشر
وأوضح كيم في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الخميس، أن "الطبيعة الخبيثة للولايات المتحدة التي تسعى للعداء ضد كوريا الديمقراطية ظهرت مرة أخرى دون مواربة"، مشيرًا إلى أن العقوبات الأمريكية الجديدة هي الخامسة من نوعها منذ تولي الإدارة الأمريكية الجديدة الحكم.وأضاف كيم أن هذه العقوبات أنهت كل التكهنات حول احتمال حدوث تغيير في سياسة واشنطن تجاه بيونغ يانغ، مؤكدًا أن "الإدارة الأمريكية أظهرت بوضوح نيتها في معاداة دولتنا حتى النهاية".وتابع قائلاً: "ندرك تمامًا أن واشنطن أعادت التعبير عن عدائها التقليدي تجاهنا بأسلوبها المعتاد القائم على الضغط والتهديد، لكن عليها ألا تظن أن هذا النهج سيؤدي يومًا إلى نتيجة ضدنا".وأكد نائب الوزير أن: وختم كيم بالقول: "طالما أن الإدارة الأمريكية الحالية أعلنت نيتها في معاداتنا حتى النهاية، فسنواجهها بصبر وسنرد عليها بما يتناسب مع أفعالها".والثلاثاء، استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية ثمانية أفراد وكيانين قالت إنهما مرتبطان بأنشطة غسيل أموال سيبرانية تابعة لكوريا الديمقراطية، في خطوة تهدف إلى قطع التمويل عن برامج الأسلحة في البلاد.وكانت البعثة الدائمة لكوريا الديمقراطية الشعبية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أصدرت في وقت سابق، بيانًا أدانت فيه الولايات المتحدة الأمريكية، التي تناولت برنامج الأسلحة النووية لكوريا الديمقراطية، في جلسة عقدت في الآونة الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.وقالت البعثة في بيان:وأدانت بعثة بيونغ يانغ، إثارة الولايات المتحدة لقضية برنامج الأسلحة النووية لكوريا الديمقراطية، في الجلسة الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
تابعنا عبر
قال نائب وزير خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لشؤون الولايات المتحدة، كيم أون تشول، إن بلاده تؤكد موقفها الثابت في مواجهة "العداء الأمريكي المستمر حتى النهاية"، مؤكدا أن بلاده سترد بالمثل على العقوبات الجديدة.
وأوضح كيم في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الخميس، أن "الطبيعة الخبيثة للولايات المتحدة التي تسعى للعداء ضد كوريا الديمقراطية ظهرت مرة أخرى دون مواربة"، مشيرًا إلى أن العقوبات الأمريكية الجديدة هي الخامسة من نوعها منذ تولي الإدارة الأمريكية الجديدة الحكم.
زعيم كوريا الشمالية، كيم جونغ أون - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
كوريا الديمقراطية: نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية "حلم مستحيل"
31 أكتوبر, 23:53 GMT
وأضاف كيم أن هذه العقوبات أنهت كل التكهنات حول احتمال حدوث تغيير في سياسة واشنطن تجاه بيونغ يانغ، مؤكدًا أن "الإدارة الأمريكية أظهرت بوضوح نيتها في معاداة دولتنا حتى النهاية".
وتابع قائلاً: "ندرك تمامًا أن واشنطن أعادت التعبير عن عدائها التقليدي تجاهنا بأسلوبها المعتاد القائم على الضغط والتهديد، لكن عليها ألا تظن أن هذا النهج سيؤدي يومًا إلى نتيجة ضدنا".
وأكد نائب الوزير أن:
"العقوبات الأمريكية "لن تؤثر مطلقًا على تفكير أو مواقف كوريا الديمقراطية تجاه الولايات المتحدة"، واصفًا إصرار واشنطن على هذه السياسة بأنه "رمز لفشلها المزمن وغير القابل للإصلاح في التعامل مع كوريا الديمقراطية".
وختم كيم بالقول: "طالما أن الإدارة الأمريكية الحالية أعلنت نيتها في معاداتنا حتى النهاية، فسنواجهها بصبر وسنرد عليها بما يتناسب مع أفعالها".
والثلاثاء، استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية ثمانية أفراد وكيانين قالت إنهما مرتبطان بأنشطة غسيل أموال سيبرانية تابعة لكوريا الديمقراطية، في خطوة تهدف إلى قطع التمويل عن برامج الأسلحة في البلاد.
وكانت البعثة الدائمة لكوريا الديمقراطية الشعبية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أصدرت في وقت سابق، بيانًا أدانت فيه الولايات المتحدة الأمريكية، التي تناولت برنامج الأسلحة النووية لكوريا الديمقراطية، في جلسة عقدت في الآونة الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقالت البعثة في بيان:
وضع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كدولة حائزة للأسلحة النووية، والذي تم تحديده بشكل دائم في القانون الأعلى والأساسي للدولة، أصبح لا رجعة فيه.
وأدانت بعثة بيونغ يانغ، إثارة الولايات المتحدة لقضية برنامج الأسلحة النووية لكوريا الديمقراطية، في الجلسة الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
