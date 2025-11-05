https://sarabic.ae/20251105/بيونغ-يانغ-العقوبات-الجديدة-تظهر-نية-واشنطن-في-معاداتنا-حتى-النهاية-وسنرد-بالمثل-1106780159.html
بيونغ يانغ: العقوبات الجديدة تظهر نية واشنطن في معاداتنا حتى النهاية وسنرد بالمثل
بيونغ يانغ: العقوبات الجديدة تظهر نية واشنطن في معاداتنا حتى النهاية وسنرد بالمثل
سبوتنيك عربي
قال نائب وزير خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لشؤون الولايات المتحدة، كيم أون تشول، إن بلاده تؤكد موقفها الثابت في مواجهة "العداء الأمريكي المستمر حتى... 05.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-05T22:40+0000
2025-11-05T22:40+0000
2025-11-05T22:40+0000
كوريا
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون
الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/07/1096546668_0:80:3071:1807_1920x0_80_0_0_1e94a62dad7ea9dab6f5cfae2031b457.jpg
وأوضح كيم في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الخميس، أن "الطبيعة الخبيثة للولايات المتحدة التي تسعى للعداء ضد كوريا الديمقراطية ظهرت مرة أخرى دون مواربة"، مشيرًا إلى أن العقوبات الأمريكية الجديدة هي الخامسة من نوعها منذ تولي الإدارة الأمريكية الجديدة الحكم.وأضاف كيم أن هذه العقوبات أنهت كل التكهنات حول احتمال حدوث تغيير في سياسة واشنطن تجاه بيونغ يانغ، مؤكدًا أن "الإدارة الأمريكية أظهرت بوضوح نيتها في معاداة دولتنا حتى النهاية".وتابع قائلاً: "ندرك تمامًا أن واشنطن أعادت التعبير عن عدائها التقليدي تجاهنا بأسلوبها المعتاد القائم على الضغط والتهديد، لكن عليها ألا تظن أن هذا النهج سيؤدي يومًا إلى نتيجة ضدنا".وأكد نائب الوزير أن: وختم كيم بالقول: "طالما أن الإدارة الأمريكية الحالية أعلنت نيتها في معاداتنا حتى النهاية، فسنواجهها بصبر وسنرد عليها بما يتناسب مع أفعالها".والثلاثاء، استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية ثمانية أفراد وكيانين قالت إنهما مرتبطان بأنشطة غسيل أموال سيبرانية تابعة لكوريا الديمقراطية، في خطوة تهدف إلى قطع التمويل عن برامج الأسلحة في البلاد.وكانت البعثة الدائمة لكوريا الديمقراطية الشعبية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أصدرت في وقت سابق، بيانًا أدانت فيه الولايات المتحدة الأمريكية، التي تناولت برنامج الأسلحة النووية لكوريا الديمقراطية، في جلسة عقدت في الآونة الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.وقالت البعثة في بيان:وأدانت بعثة بيونغ يانغ، إثارة الولايات المتحدة لقضية برنامج الأسلحة النووية لكوريا الديمقراطية، في الجلسة الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
https://sarabic.ae/20251031/كوريا-الديمقراطية-نزع-السلاح-النووي-من-شبه-الجزيرة-الكورية-حلم-مستحيل-1106615902.html
كوريا الجنوبية
كوريا الشمالية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/07/1096546668_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_a0b11c25c73af73a5d40ebba4ee06de5.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
كوريا, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
كوريا, كوريا الجنوبية, كوريا الشمالية, زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون, الملف الباليستي... كوريا الشمالية والولايات المتحدة
بيونغ يانغ: العقوبات الجديدة تظهر نية واشنطن في معاداتنا حتى النهاية وسنرد بالمثل
قال نائب وزير خارجية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية لشؤون الولايات المتحدة، كيم أون تشول، إن بلاده تؤكد موقفها الثابت في مواجهة "العداء الأمريكي المستمر حتى النهاية"، مؤكدا أن بلاده سترد بالمثل على العقوبات الجديدة.
وأوضح كيم في بيان
نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الخميس، أن "الطبيعة الخبيثة للولايات المتحدة التي تسعى للعداء ضد كوريا الديمقراطية ظهرت مرة أخرى دون مواربة"، مشيرًا إلى أن العقوبات الأمريكية الجديدة هي الخامسة من نوعها منذ تولي الإدارة الأمريكية الجديدة الحكم.
وأضاف كيم أن هذه العقوبات أنهت كل التكهنات حول احتمال حدوث تغيير في سياسة واشنطن تجاه بيونغ يانغ، مؤكدًا أن "الإدارة الأمريكية أظهرت بوضوح نيتها في معاداة دولتنا حتى النهاية".
وتابع قائلاً: "ندرك تمامًا أن واشنطن أعادت التعبير عن عدائها التقليدي تجاهنا بأسلوبها المعتاد القائم على الضغط والتهديد، لكن عليها ألا تظن أن هذا النهج سيؤدي يومًا إلى نتيجة ضدنا".
"العقوبات الأمريكية "لن تؤثر مطلقًا على تفكير أو مواقف كوريا الديمقراطية تجاه الولايات المتحدة"، واصفًا إصرار واشنطن على هذه السياسة بأنه "رمز لفشلها المزمن وغير القابل للإصلاح في التعامل مع كوريا الديمقراطية".
وختم كيم بالقول: "طالما أن الإدارة الأمريكية الحالية أعلنت نيتها في معاداتنا حتى النهاية، فسنواجهها بصبر وسنرد عليها بما يتناسب مع أفعالها".
والثلاثاء، استهدفت وزارة الخزانة الأمريكية ثمانية أفراد وكيانين قالت إنهما مرتبطان بأنشطة غسيل أموال سيبرانية تابعة لكوريا الديمقراطية، في خطوة تهدف إلى قطع التمويل عن برامج الأسلحة في البلاد.
وكانت البعثة الدائمة لكوريا الديمقراطية الشعبية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في فيينا، أصدرت في وقت سابق، بيانًا أدانت فيه الولايات المتحدة الأمريكية
، التي تناولت برنامج الأسلحة النووية لكوريا الديمقراطية، في جلسة عقدت في الآونة الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وضع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية كدولة حائزة للأسلحة النووية، والذي تم تحديده بشكل دائم في القانون الأعلى والأساسي للدولة، أصبح لا رجعة فيه.
وأدانت بعثة بيونغ يانغ، إثارة الولايات المتحدة لقضية برنامج الأسلحة النووية لكوريا الديمقراطية، في الجلسة الأخيرة للوكالة الدولية للطاقة الذرية.