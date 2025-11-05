https://sarabic.ae/20251105/زاخاروفا-اعتقال-الصحفي-بيسيدين-في-إستونيا-جاء-نتيجة-حملة-شعواء-وسط-صمت-المنظمات-الدولية-1106774058.html
زاخاروفا: اعتقال الصحفي بيسيدين في إستونيا جاء نتيجة "حملة شعواء" وسط صمت المنظمات الدولية
زاخاروفا: اعتقال الصحفي بيسيدين في إستونيا جاء نتيجة "حملة شعواء" وسط صمت المنظمات الدولية
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن اعتقال الصحفي أوليغ بيسيدين في إستونيا، جاء نتيجة "حملة شعواء"، وصمت ولامبالاة من... 05.11.2025, سبوتنيك عربي
وقالت زاخاروفا، في تعليقها المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة: "للأسف، أصبح اضطهاد المواطنين الناطقين بالروسية والصحفيين والمدونين والشخصيات العامة بسبب "المعارضة" أمرًا روتينيًا في إستونيا، حيث يواجهون اعتقالات بدوافع سياسية واتهامات جنائية ملفقة. واعتقال أوليغ بيسيدين ليس استثناءً".وأضافت زاخاروفا، في بيان، نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "إن مثل هذه الانتهاكات التي ترتكبها الشرطة السرية الإستونية هي مظهر آخر من مظاهر الاستخفاف الرسمية لتالين (عاصمة إستونيا)، والتي تحاول تحت ستار حماية الأمن القومي تصفية الحسابات مع الناشطين المستقلين غير المرغوب فيهم، الذين يواصلون التظاهر لاستعادة تعاون بناء يقوم على المنفعة المتبادلة بين بلدينا، على الرغم من الضغوط الشديدة التي يتعرضون لها من جانب الأجهزة الأمنية".
الأخبار
زاخاروفا: اعتقال الصحفي بيسيدين في إستونيا جاء نتيجة "حملة شعواء" وسط صمت المنظمات الدولية
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن اعتقال الصحفي أوليغ بيسيدين في إستونيا، جاء نتيجة "حملة شعواء"، وصمت ولامبالاة من المنظمات الدولية.
وقالت زاخاروفا، في تعليقها المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة: "للأسف، أصبح اضطهاد المواطنين الناطقين بالروسية والصحفيين والمدونين والشخصيات العامة بسبب "المعارضة" أمرًا روتينيًا في إستونيا، حيث يواجهون اعتقالات بدوافع سياسية واتهامات جنائية ملفقة. واعتقال أوليغ بيسيدين ليس استثناءً".
وأضافت: "بسبب قناعاته ورغبته في نقل وجهة نظر موضوعية وغير متحيزة إلى السكان الناطقين بالروسية في البلاد، أصبح بيسيدين آخر ضحايا "الحملة الشعواء" التي أطلقتها تالين".
16 ديسمبر 2023, 13:43 GMT
تجدر الإشارة إلى أن استونيا اعتقلت في عام 2023، الصحفي السابق في "سبوتنيك ميديا" آلان هنتسوم، وصرحت حينئذ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن اعتقال الصحفي السابق في "سبوتنيك ميديا" آلان هنتسوم، في إستونيا، هو أمر مثير للسخرية، ويدل على رغبة في كسب ود الرعاة الغربيين.
وأضافت زاخاروفا، في بيان، نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "إن مثل هذه الانتهاكات التي ترتكبها الشرطة السرية
الإستونية هي مظهر آخر من مظاهر الاستخفاف الرسمية لتالين (عاصمة إستونيا)، والتي تحاول تحت ستار حماية الأمن القومي تصفية الحسابات مع الناشطين المستقلين غير المرغوب فيهم
، الذين يواصلون التظاهر لاستعادة تعاون بناء يقوم على المنفعة المتبادلة بين بلدينا، على الرغم من الضغوط الشديدة التي يتعرضون لها من جانب الأجهزة الأمنية".