زاخاروفا: اعتقال الصحفي بيسيدين في إستونيا جاء نتيجة "حملة شعواء" وسط صمت المنظمات الدولية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبيرة: روسيا والصين لن تتخليا عن بعضهما في مواجهة التغيرات الجيوسياسية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطرح هدنة إنسانية في السودان.. المسار والمصير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تونس: تفاقم أزمة التلوث البيئي في قابس بسبب المجمع الصناعي الكيميائي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
12:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:30 GMT
15 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
17:33 GMT
21 د
بلا قيود
خبير: المنظومة الردعية الروسية الجديدة لا مثيل لها في العالم
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
واشنطن تسابق الزمن لتشكيل قوة دولية في غزة وسط تعقيدات سياسية و إقليمية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251105/زاخاروفا-اعتقال-الصحفي-بيسيدين-في-إستونيا-جاء-نتيجة-حملة-شعواء-وسط-صمت-المنظمات-الدولية-1106774058.html
زاخاروفا: اعتقال الصحفي بيسيدين في إستونيا جاء نتيجة "حملة شعواء" وسط صمت المنظمات الدولية
زاخاروفا: اعتقال الصحفي بيسيدين في إستونيا جاء نتيجة "حملة شعواء" وسط صمت المنظمات الدولية
سبوتنيك عربي
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن اعتقال الصحفي أوليغ بيسيدين في إستونيا، جاء نتيجة "حملة شعواء"، وصمت ولامبالاة من... 05.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-05T18:33+0000
2025-11-05T18:33+0000
روسيا
أخبار روسيا
استونيا
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/06/1101389970_0:0:951:535_1920x0_80_0_0_dc1eb08dd1adf1eb4b1b2ae959327632.jpg
وقالت زاخاروفا، في تعليقها المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة: "للأسف، أصبح اضطهاد المواطنين الناطقين بالروسية والصحفيين والمدونين والشخصيات العامة بسبب "المعارضة" أمرًا روتينيًا في إستونيا، حيث يواجهون اعتقالات بدوافع سياسية واتهامات جنائية ملفقة. واعتقال أوليغ بيسيدين ليس استثناءً".وأضافت زاخاروفا، في بيان، نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "إن مثل هذه الانتهاكات التي ترتكبها الشرطة السرية الإستونية هي مظهر آخر من مظاهر الاستخفاف الرسمية لتالين (عاصمة إستونيا)، والتي تحاول تحت ستار حماية الأمن القومي تصفية الحسابات مع الناشطين المستقلين غير المرغوب فيهم، الذين يواصلون التظاهر لاستعادة تعاون بناء يقوم على المنفعة المتبادلة بين بلدينا، على الرغم من الضغوط الشديدة التي يتعرضون لها من جانب الأجهزة الأمنية".
https://sarabic.ae/20231216/الخارجية-الروسية-اعتقال-محرر-سابق-في-إستونيا-هو-محاولة-هزلية-للتقرب-من-الغرب-1084178554.html
استونيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/06/1101389970_45:0:897:639_1920x0_80_0_0_a971671478b4ee43794e87669ef1df2b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا, استونيا, أخبار العالم الآن, العالم
روسيا, أخبار روسيا, استونيا, أخبار العالم الآن, العالم

زاخاروفا: اعتقال الصحفي بيسيدين في إستونيا جاء نتيجة "حملة شعواء" وسط صمت المنظمات الدولية

18:33 GMT 05.11.2025
© Sputnikالمتحدثة باسن الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسن الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن اعتقال الصحفي أوليغ بيسيدين في إستونيا، جاء نتيجة "حملة شعواء"، وصمت ولامبالاة من المنظمات الدولية.
وقالت زاخاروفا، في تعليقها المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة: "للأسف، أصبح اضطهاد المواطنين الناطقين بالروسية والصحفيين والمدونين والشخصيات العامة بسبب "المعارضة" أمرًا روتينيًا في إستونيا، حيث يواجهون اعتقالات بدوافع سياسية واتهامات جنائية ملفقة. واعتقال أوليغ بيسيدين ليس استثناءً".
وأضافت: "بسبب قناعاته ورغبته في نقل وجهة نظر موضوعية وغير متحيزة إلى السكان الناطقين بالروسية في البلاد، أصبح بيسيدين آخر ضحايا "الحملة الشعواء" التي أطلقتها تالين".
وزارة الخارجية الروسية في العاصمة الروسية موسكو بتاريخ 24.04.2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 16.12.2023
موسكو: اعتقال صحفي سابق لدى "سبوتنيك ميديا" في إستونيا هو محاولة هزلية للتقرب من الغرب
16 ديسمبر 2023, 13:43 GMT

تجدر الإشارة إلى أن استونيا اعتقلت في عام 2023، الصحفي السابق في "سبوتنيك ميديا" ​آلان هنتسوم، وصرحت حينئذ المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، بأن اعتقال الصحفي السابق في "سبوتنيك ميديا" ​آلان هنتسوم، في إستونيا، هو أمر مثير للسخرية، ويدل على رغبة في كسب ود الرعاة الغربيين.

وأضافت زاخاروفا، في بيان، نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "إن مثل هذه الانتهاكات التي ترتكبها الشرطة السرية الإستونية هي مظهر آخر من مظاهر الاستخفاف الرسمية لتالين (عاصمة إستونيا)، والتي تحاول تحت ستار حماية الأمن القومي تصفية الحسابات مع الناشطين المستقلين غير المرغوب فيهم، الذين يواصلون التظاهر لاستعادة تعاون بناء يقوم على المنفعة المتبادلة بين بلدينا، على الرغم من الضغوط الشديدة التي يتعرضون لها من جانب الأجهزة الأمنية".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала