https://sarabic.ae/20251105/زاخاروفا-اعتقال-الصحفي-بيسيدين-في-إستونيا-جاء-نتيجة-حملة-شعواء-وسط-صمت-المنظمات-الدولية-1106774058.html

زاخاروفا: اعتقال الصحفي بيسيدين في إستونيا جاء نتيجة "حملة شعواء" وسط صمت المنظمات الدولية

زاخاروفا: اعتقال الصحفي بيسيدين في إستونيا جاء نتيجة "حملة شعواء" وسط صمت المنظمات الدولية

سبوتنيك عربي

صرحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الأربعاء، بأن اعتقال الصحفي أوليغ بيسيدين في إستونيا، جاء نتيجة "حملة شعواء"، وصمت ولامبالاة من... 05.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-05T18:33+0000

2025-11-05T18:33+0000

2025-11-05T18:33+0000

روسيا

أخبار روسيا

استونيا

أخبار العالم الآن

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/06/1101389970_0:0:951:535_1920x0_80_0_0_dc1eb08dd1adf1eb4b1b2ae959327632.jpg

وقالت زاخاروفا، في تعليقها المنشور على الموقع الإلكتروني للوزارة: "للأسف، أصبح اضطهاد المواطنين الناطقين بالروسية والصحفيين والمدونين والشخصيات العامة بسبب "المعارضة" أمرًا روتينيًا في إستونيا، حيث يواجهون اعتقالات بدوافع سياسية واتهامات جنائية ملفقة. واعتقال أوليغ بيسيدين ليس استثناءً".وأضافت زاخاروفا، في بيان، نشر على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية الروسية: "إن مثل هذه الانتهاكات التي ترتكبها الشرطة السرية الإستونية هي مظهر آخر من مظاهر الاستخفاف الرسمية لتالين (عاصمة إستونيا)، والتي تحاول تحت ستار حماية الأمن القومي تصفية الحسابات مع الناشطين المستقلين غير المرغوب فيهم، الذين يواصلون التظاهر لاستعادة تعاون بناء يقوم على المنفعة المتبادلة بين بلدينا، على الرغم من الضغوط الشديدة التي يتعرضون لها من جانب الأجهزة الأمنية".

https://sarabic.ae/20231216/الخارجية-الروسية-اعتقال-محرر-سابق-في-إستونيا-هو-محاولة-هزلية-للتقرب-من-الغرب-1084178554.html

استونيا

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا, استونيا, أخبار العالم الآن, العالم