https://sarabic.ae/20251105/عراقجي-غروسي-أعلن-بوضوح-أن-إيران-لا-تطور-سلاحا-نوويا-ولم-تفعل-ذلك-أبدا-1106669349.html

عراقجي: غروسي أعلن بوضوح أن إيران لا تطور سلاحا نوويا ولم تفعل ذلك أبدا

عراقجي: غروسي أعلن بوضوح أن إيران لا تطور سلاحا نوويا ولم تفعل ذلك أبدا

سبوتنيك عربي

أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنه "خلال الـ48 ساعة الماضية، تمّ فضح الكذبة الفاضحة التي حاولت تبرير القصف غير القانوني لإيران من قبل إسرائيل... 05.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-05T06:22+0000

2025-11-05T06:22+0000

2025-11-05T06:22+0000

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/05/1105635629_0:35:1346:792_1920x0_80_0_0_3a46448f76614ad370a21c70a059a410.jpg

وقال عراقجي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية غروسي، أعلن بوضوح أنّ إيران لا تطوّر سلاحاً نووياً ولم تفعل ذلك أبداً"، مشيرا إلى أن "وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الوسيط الموثوق بين طهران وواشنطن، أكد أيضا أنه لم يكن هناك في أي وقت من الأوقات أي تهديد نووي من إيران".وأضاف أن "إيران لم تدمّر الدبلوماسية؛ بل الذين فجّروا طاولة المفاوضات هم من قضوا عليها"، متابعا: "الكيان الصهيوني هو من هاجم الدبلوماسية، لأنّ خوفه الحقيقي كان من فشل مشروع صناعة العدو من إيران".وختم عراقجي بالقول إن "رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وصل إلى البيت الأبيض متعهّدًا بإنهاء ألاعيب نتنياهو ضد أوباما وبايدن"، مضيفا: "لا يزال هناك وقت لتصحيح المسار".وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قال إن "الأضرار التي تسببت بها الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، في صيف هذا العام، كانت شديدة، غير أن التكنولوجيا التقنية لإيران لم تدمّر".وأضاف: "إيران ما تزال تحتفظ بمخزون من اليورانيوم المخصب، من بينها نحو 400 كيلوغرام بنسبة تخصيب 60%، أي أقل بقليل من مستوى الاستخدام العسكري"، مشيرًا إلى أنه "إذا استمر هذا المسار، فستمتلك إيران كمية كافية من المواد لصنع ما يقارب عشر قنابل نووية".وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة على إيران، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.

https://sarabic.ae/20251102/الرئيس-الإيراني-سنبني-المنشآت-النووية-بقوة-أكبر-1106658281.html

إيران

أخبار إيران

الولايات المتحدة الأمريكية

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم