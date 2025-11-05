عربي
عراقجي: غروسي أعلن بوضوح أن إيران لا تطور سلاحا نوويا ولم تفعل ذلك أبدا
عراقجي: غروسي أعلن بوضوح أن إيران لا تطور سلاحا نوويا ولم تفعل ذلك أبدا
عراقجي: غروسي أعلن بوضوح أن إيران لا تطور سلاحا نوويا ولم تفعل ذلك أبدا
سبوتنيك عربي
أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنه "خلال الـ48 ساعة الماضية، تمّ فضح الكذبة الفاضحة التي حاولت تبرير القصف غير القانوني لإيران من قبل إسرائيل... 05.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-05T06:22+0000
2025-11-05T06:22+0000
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/05/1105635629_0:35:1346:792_1920x0_80_0_0_3a46448f76614ad370a21c70a059a410.jpg
وقال عراقجي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية غروسي، أعلن بوضوح أنّ إيران لا تطوّر سلاحاً نووياً ولم تفعل ذلك أبداً"، مشيرا إلى أن "وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الوسيط الموثوق بين طهران وواشنطن، أكد أيضا أنه لم يكن هناك في أي وقت من الأوقات أي تهديد نووي من إيران".وأضاف أن "إيران لم تدمّر الدبلوماسية؛ بل الذين فجّروا طاولة المفاوضات هم من قضوا عليها"، متابعا: "الكيان الصهيوني هو من هاجم الدبلوماسية، لأنّ خوفه الحقيقي كان من فشل مشروع صناعة العدو من إيران".وختم عراقجي بالقول إن "رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وصل إلى البيت الأبيض متعهّدًا بإنهاء ألاعيب نتنياهو ضد أوباما وبايدن"، مضيفا: "لا يزال هناك وقت لتصحيح المسار".وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قال إن "الأضرار التي تسببت بها الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، في صيف هذا العام، كانت شديدة، غير أن التكنولوجيا التقنية لإيران لم تدمّر".وأضاف: "إيران ما تزال تحتفظ بمخزون من اليورانيوم المخصب، من بينها نحو 400 كيلوغرام بنسبة تخصيب 60%، أي أقل بقليل من مستوى الاستخدام العسكري"، مشيرًا إلى أنه "إذا استمر هذا المسار، فستمتلك إيران كمية كافية من المواد لصنع ما يقارب عشر قنابل نووية".وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة على إيران، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
https://sarabic.ae/20251102/الرئيس-الإيراني-سنبني-المنشآت-النووية-بقوة-أكبر-1106658281.html
إيران
أخبار إيران
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/05/1105635629_0:0:1192:893_1920x0_80_0_0_4602fe3d00755447c319fa9f7a86762f.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم
إيران, أخبار إيران, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, العالم

عراقجي: غروسي أعلن بوضوح أن إيران لا تطور سلاحا نوويا ولم تفعل ذلك أبدا

06:22 GMT 05.11.2025
© AP Photo / Khaled Elfiqiوزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي
وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
© AP Photo / Khaled Elfiqi
تابعنا عبر
أعلن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أنه "خلال الـ48 ساعة الماضية، تمّ فضح الكذبة الفاضحة التي حاولت تبرير القصف غير القانوني لإيران من قبل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكة بذريعة التهديد النووي الوشيك".
وقال عراقجي، عبر حسابه على منصة "إكس"، إن "المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية غروسي، أعلن بوضوح أنّ إيران لا تطوّر سلاحاً نووياً ولم تفعل ذلك أبداً"، مشيرا إلى أن "وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي، الوسيط الموثوق بين طهران وواشنطن، أكد أيضا أنه لم يكن هناك في أي وقت من الأوقات أي تهديد نووي من إيران".
وأضاف أن "إيران لم تدمّر الدبلوماسية؛ بل الذين فجّروا طاولة المفاوضات هم من قضوا عليها"، متابعا: "الكيان الصهيوني هو من هاجم الدبلوماسية، لأنّ خوفه الحقيقي كان من فشل مشروع صناعة العدو من إيران".
وختم عراقجي بالقول إن "رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب وصل إلى البيت الأبيض متعهّدًا بإنهاء ألاعيب نتنياهو ضد أوباما وبايدن"، مضيفا: "لا يزال هناك وقت لتصحيح المسار".
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، قال إن "الأضرار التي تسببت بها الهجمات الإسرائيلية والأمريكية على المنشآت النووية الإيرانية، في صيف هذا العام، كانت شديدة، غير أن التكنولوجيا التقنية لإيران لم تدمّر".
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
الرئيس الإيراني: سنبني المنشآت النووية بقوة أكبر
2 نوفمبر, 12:28 GMT
وأضاف: "إيران ما تزال تحتفظ بمخزون من اليورانيوم المخصب، من بينها نحو 400 كيلوغرام بنسبة تخصيب 60%، أي أقل بقليل من مستوى الاستخدام العسكري"، مشيرًا إلى أنه "إذا استمر هذا المسار، فستمتلك إيران كمية كافية من المواد لصنع ما يقارب عشر قنابل نووية".
وفي 13 يونيو/حزيران الماضي، شنّت إسرائيل ضربات جوية مفاجئة على إيران، في عملية أطلقت عليها اسم "الأسد الصاعد"، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية في إيران، أهمها منشأة "نطنز" الرئيسية لتخصيب اليورانيوم.
