الرئيس الإيراني: سنبني المنشآت النووية بقوة أكبر

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن "الغرض من تطوير الصناعة النووية هو تلبية احتياجات الشعب وتحسين رفاهية البلاد، لا إنتاج الأسلحة". 02.11.2025, سبوتنيك عربي
جاء ذلك خلال زيارة بزشكيان، مقر منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، حيث التقى كبار مسؤولي الصناعة النووية في البلاد.وعبّر بزشكيان عن أسفه من أن "الدعاية الموجهة ضد النشاطات النووية الإيرانية السلمية جعلت الرأي العام يربط مصطلح "نووي" بصناعة القنبلة الذرية".وأوضح، في هذا الصدد، أن "الصناعة النووية منظومة علمية وصناعية ضخمة، وما يُعرف بالسلاح النووي ليس سوى جزء صغير منها، في حين أن بقية هذه الصناعة تسهم في تلبية احتياجات البشرية الأساسية".وشدد الرئيس الإيراني، في تصريحاته، على أن "إنتاج القنابل النووية محرم، استنادثًا إلى فتوى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وقدم محمد إسلامي، نائب الرئيس ورئيس منظمة الطاقة الذرية، تقريرًا عن آخر تطورات القطاع النووي.كما زار الرئيس الإيراني مفاعل العالم النووي والفيزيائي محسن فخري زاده، ومختبرات إنتاج الأدوية المشعّة، واطّلع على أحدث إنجازات البلاد في مجالات البحث والعلاج النووي.
وأردف أن "العلم في عقول علمائنا، وسنعيد بناء منشآتنا النووية بقوة أكبر إن لزم الأمر".
