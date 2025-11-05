"فيفا" يطلق جائزة "السلام" الجديدة تكريما لجهود إنهاء النزاعات

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
بلا قيود
خبيرة: روسيا والصين لن تتخليا عن بعضهما في مواجهة التغيرات الجيوسياسية
ملفات ساخنة
أمريكا تطرح هدنة إنسانية في السودان.. المسار والمصير
مساحة حرة
تونس: تفاقم أزمة التلوث البيئي في قابس بسبب المجمع الصناعي الكيميائي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
بلا قيود
خبير: المنظومة الردعية الروسية الجديدة لا مثيل لها في العالم
لقاء سبوتنيك
واشنطن تسابق الزمن لتشكيل قوة دولية في غزة وسط تعقيدات سياسية و إقليمية
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
"فيفا" يطلق جائزة "السلام" الجديدة تكريما لجهود إنهاء النزاعات
"فيفا" يطلق جائزة "السلام" الجديدة تكريما لجهود إنهاء النزاعات
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأربعاء، عن إطلاق جائزة جديدة تكرم جهود السلام، وستُمنح لأول مرة خلال قرعة كأس العالم المقررة يوم 5 ديسمبر/ كانون...
مجتمع
الولايات المتحدة الأمريكية
رياضة
منوعات
وأفاد موقع "الفيفا" الإلكتروني بأن الجائزة، المسماة "جائزة الفيفا للسلام"، تهدف إلى الاعتراف بالمساهمات الاستثنائية في تعزيز السلام. وأكد الاتحاد أن الجائزة، التي سيقدمها إنفانتينو شخصيًا في 2025، ستُمنح سنويًا باسم جماهير كرة القدم من جميع أنحاء العالم.
الولايات المتحدة الأمريكية
الأخبار
"فيفا" يطلق جائزة "السلام" الجديدة تكريما لجهود إنهاء النزاعات

20:29 GMT 05.11.2025
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأربعاء، عن إطلاق جائزة جديدة تكرم جهود السلام، وستُمنح لأول مرة خلال قرعة كأس العالم المقررة يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول في واشنطن.
وأفاد موقع "الفيفا" الإلكتروني بأن الجائزة، المسماة "جائزة الفيفا للسلام"، تهدف إلى الاعتراف بالمساهمات الاستثنائية في تعزيز السلام.
الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا - سبوتنيك عربي, 1920, 17.10.2025
شكوى سويسرية ضد "فيفا" بسبب تذاكر كأس العالم 2026
17 أكتوبر, 14:17 GMT
وقال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو: "في عالم يزداد اضطرابًا وانقسامًا، يجب الاعتراف بالمساهمة المتميزة لكل من يعمل بجدية لإنهاء النزاعات وجمع الناس في روح السلام".
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
مجتمع
رئيس الـ"فيفا" يحذر: كرة القدم في خطر
9 أكتوبر, 17:36 GMT
وأكد الاتحاد أن الجائزة، التي سيقدمها إنفانتينو شخصيًا في 2025، ستُمنح سنويًا باسم جماهير كرة القدم من جميع أنحاء العالم.
