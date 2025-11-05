https://sarabic.ae/20251105/فيفا-يطلق-جائزة-السلام-الجديدة-تكريما-لجهود-إنهاء-النزاعات-1106778354.html
"فيفا" يطلق جائزة "السلام" الجديدة تكريما لجهود إنهاء النزاعات
سبوتنيك عربي
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأربعاء، عن إطلاق جائزة جديدة تكرم جهود السلام، وستُمنح لأول مرة خلال قرعة كأس العالم المقررة يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول في واشنطن.
وأفاد موقع "الفيفا" الإلكتروني بأن الجائزة، المسماة "جائزة الفيفا للسلام"، تهدف إلى الاعتراف بالمساهمات الاستثنائية في تعزيز السلام. وأكد الاتحاد أن الجائزة، التي سيقدمها إنفانتينو شخصيًا في 2025، ستُمنح سنويًا باسم جماهير كرة القدم من جميع أنحاء العالم.
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأربعاء، عن إطلاق جائزة جديدة تكرم جهود السلام، وستُمنح لأول مرة خلال قرعة كأس العالم المقررة يوم 5 ديسمبر/ كانون الأول في واشنطن.
وأفاد موقع
"الفيفا" الإلكتروني بأن الجائزة، المسماة "جائزة الفيفا للسلام"، تهدف إلى الاعتراف بالمساهمات الاستثنائية في تعزيز السلام.
وقال رئيس الفيفا جياني إنفانتينو: "في عالم يزداد اضطرابًا وانقسامًا، يجب الاعتراف بالمساهمة المتميزة لكل من يعمل بجدية لإنهاء النزاعات وجمع الناس في روح السلام".
وأكد الاتحاد أن الجائزة، التي سيقدمها إنفانتينو
شخصيًا في 2025، ستُمنح سنويًا باسم جماهير كرة القدم من جميع أنحاء العالم.