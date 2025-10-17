https://sarabic.ae/20251017/شكوى-سويسرية-ضد-فيفا-بسبب-تذاكر-كأس-العالم-2026-1106125698.html
شكوى سويسرية ضد "فيفا" بسبب تذاكر كأس العالم 2026
يواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أزمة قانونية جديدة في سويسرا، بعدما تقدمت هيئة "الرقابة على المقامرة" في سويسرا "غيسبا" بشكوى جنائية ضده، على خلفية... 17.10.2025, سبوتنيك عربي
سويسرا
رياضة
أخبار كأس العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/0e/1094810374_0:93:1366:861_1920x0_80_0_0_c00be4b3c6b392cd0bf6433e8eed52cf.jpg
وقالت الهيئة في بيان نشر عبر موقعها الإلكتروني إن: "منصة "فيفا كولكت" التي أطلقها الاتحاد تشكل خدمة مقامرة غير مرخصة في سويسرا، وهو ما يجعلها غير قانونية وفقاً للتشريعات المحلية".ويمنح كل رمز رقمي صاحبه حق شراء تذكرة لمباراة محددة عند فتح باب البيع، حتى لو لم تكن تفاصيل المقاعد أو هوية الفرق المشاركة معروفة في ذلك الوقت، كما يمكن تداول هذه الرموز في الأسواق الثانوية، بحسب وسائل إعلام غربية.وأوضحت "غيسبا" أن هذه الممارسات تعتبر من منظور قانون المقامرة الفيدرالي السويسري مزيجا بين اليانصيب والمراهنات الرياضية، مؤكدة أنها ملزمة بإحالة أي انتهاك للقضاء المختص.ولم تدلِ الهيئة بمزيد من التفاصيل حول الشكوى، فيما لم يصدر عن "فيفا" أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن الاتهامات.
https://sarabic.ae/20251009/رئيس-الـفيفا-يحذر-كرة-القدم-في-خطر-1105812516.html
سويسرا, رياضة, أخبار كأس العالم
سويسرا, رياضة, أخبار كأس العالم
يواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أزمة قانونية جديدة في سويسرا، بعدما تقدمت هيئة "الرقابة على المقامرة" في سويسرا "غيسبا" بشكوى جنائية ضده، على خلفية تحقيق أولي يتعلق بمبيعات رموز رقمية قائمة على تقنية "البلوكتشين" مرتبطة بتذاكر كأس العالم 2026.
وقالت الهيئة في بيان نشر عبر موقعها الإلكتروني إن: "منصة "فيفا كولكت" التي أطلقها الاتحاد تشكل خدمة مقامرة غير مرخصة في سويسرا، وهو ما يجعلها غير قانونية وفقاً للتشريعات المحلية".
وكانت "غيسبا" قد فتحت التحقيق مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري حول طبيعة هذه الرموز، التي أطلقها "فيفا" العام الماضي تحت اسم "رموز حق الشراء"، والتي تتيح لحامليها فرصة مبكرة للحصول على تذاكر المباريات قبل طرحها الرسمي للبيع.
ويمنح كل رمز رقمي صاحبه حق شراء تذكرة لمباراة محددة
عند فتح باب البيع، حتى لو لم تكن تفاصيل المقاعد أو هوية الفرق المشاركة معروفة في ذلك الوقت، كما يمكن تداول هذه الرموز في الأسواق الثانوية، بحسب وسائل إعلام غربية.
وترتبط بعض الرموز بمنتخبات معينة، ما يزيد من مستوى المخاطرة، فعلى سبيل المثال، يمنح رمز "الحق في النهائي" حامله إمكانية شراء تذكرة للمباراة النهائية، لكن بشرط وصول المنتخب المرتبط بالرمز إلى تلك المرحلة.
وأوضحت "غيسبا" أن هذه الممارسات تعتبر من منظور قانون المقامرة الفيدرالي السويسري
مزيجا بين اليانصيب والمراهنات الرياضية، مؤكدة أنها ملزمة بإحالة أي انتهاك للقضاء المختص.
ولم تدلِ الهيئة بمزيد من التفاصيل حول الشكوى، فيما لم يصدر عن "فيفا
" أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن الاتهامات.