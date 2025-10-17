شكوى سويسرية ضد "فيفا" بسبب تذاكر كأس العالم 2026

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المخدرات...إرهاب ناعم يضرب المجتمع
08:18 GMT
39 د
من الملعب
تطوير الفئات العمرية في ملاعب كرة القدم العربية: بين النظرية والتطبيق
09:03 GMT
27 د
لقاء سبوتنيك
إثيوبيا : مصر غير مستعدة لتقديم تنازلات
09:31 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
10:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
مع استمرار احترار الأرض، العلماء يخلصون إلى نقاط تحول مناخية كارثية
11:50 GMT
10 د
خطوط التماس
الشعب الروسي وتشكل هويته القومية والحضارية
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
16:03 GMT
8 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
16:12 GMT
31 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
16:43 GMT
17 د
حصاد الأسبوع
خبير: إفريقيا هي منطقة ذات أولوية في السياسة الخارجية الروسية
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد لقاء بوتين- الشرع.. العلاقات الروسية السورية نحو مرحلة جديدة من العلاقات
18:00 GMT
29 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
18:30 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
08:16 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
العصر الذهبي للأدب الروسي ودوره في صياغة الهوية الثقافية واللغوية لروسيا
08:31 GMT
30 د
نبض افريقيا
الحاكم العسكري الجديد لمدغشقر يعلن فترة انتقالية لمدة عامين تليها الانتخابات
09:03 GMT
35 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:38 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
09:50 GMT
10 د
من الملعب
السعودية وقطر يلحقان بالمنتخبات العربية المتأهلة لكأس العالم ، والعراق والإمارات يذهبان الى الملحق
10:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
10:33 GMT
27 د
خطوط التماس
نضال الشعب الروسي للخلاص من النير التتري
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
التعليم... هل أصبح حقاً أساسياً أم رفاهية في الوطن العربي؟
16:30 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
إسرائيل تنتهك وقف إطلاق النار بقصف خان يونس، تحركات دولية لتشكيل "قوة استقرار" في غزة
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: عندما نشهد ضربة صاروخية مكثفة ضد روسيا سيتم تفعيل جميع آليات الرد لضمان الأمن القومي الروسي
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
سعي ولاية أوهايو الأمريكية إلى سنّ قانون جديد يمنع الزواج بين البشر وروبوتات الدردشة
18:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251017/شكوى-سويسرية-ضد-فيفا-بسبب-تذاكر-كأس-العالم-2026-1106125698.html
شكوى سويسرية ضد "فيفا" بسبب تذاكر كأس العالم 2026
شكوى سويسرية ضد "فيفا" بسبب تذاكر كأس العالم 2026
سبوتنيك عربي
يواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أزمة قانونية جديدة في سويسرا، بعدما تقدمت هيئة "الرقابة على المقامرة" في سويسرا "غيسبا" بشكوى جنائية ضده، على خلفية... 17.10.2025, سبوتنيك عربي
تابعنا عبر
يواجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أزمة قانونية جديدة في سويسرا، بعدما تقدمت هيئة "الرقابة على المقامرة" في سويسرا "غيسبا" بشكوى جنائية ضده، على خلفية تحقيق أولي يتعلق بمبيعات رموز رقمية قائمة على تقنية "البلوكتشين" مرتبطة بتذاكر كأس العالم 2026.
وقالت الهيئة في بيان نشر عبر موقعها الإلكتروني إن: "منصة "فيفا كولكت" التي أطلقها الاتحاد تشكل خدمة مقامرة غير مرخصة في سويسرا، وهو ما يجعلها غير قانونية وفقاً للتشريعات المحلية".
وكانت "غيسبا" قد فتحت التحقيق مطلع أكتوبر/تشرين الأول الجاري حول طبيعة هذه الرموز، التي أطلقها "فيفا" العام الماضي تحت اسم "رموز حق الشراء"، والتي تتيح لحامليها فرصة مبكرة للحصول على تذاكر المباريات قبل طرحها الرسمي للبيع.
كرة قدم - سبوتنيك عربي, 1920, 09.10.2025
مجتمع
رئيس الـ"فيفا" يحذر: كرة القدم في خطر
9 أكتوبر, 17:36 GMT
ويمنح كل رمز رقمي صاحبه حق شراء تذكرة لمباراة محددة عند فتح باب البيع، حتى لو لم تكن تفاصيل المقاعد أو هوية الفرق المشاركة معروفة في ذلك الوقت، كما يمكن تداول هذه الرموز في الأسواق الثانوية، بحسب وسائل إعلام غربية.

وترتبط بعض الرموز بمنتخبات معينة، ما يزيد من مستوى المخاطرة، فعلى سبيل المثال، يمنح رمز "الحق في النهائي" حامله إمكانية شراء تذكرة للمباراة النهائية، لكن بشرط وصول المنتخب المرتبط بالرمز إلى تلك المرحلة.

وأوضحت "غيسبا" أن هذه الممارسات تعتبر من منظور قانون المقامرة الفيدرالي السويسري مزيجا بين اليانصيب والمراهنات الرياضية، مؤكدة أنها ملزمة بإحالة أي انتهاك للقضاء المختص.
ولم تدلِ الهيئة بمزيد من التفاصيل حول الشكوى، فيما لم يصدر عن "فيفا" أي تعليق رسمي حتى الآن بشأن الاتهامات.
المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2026
نائب رئيس الفيفا ردا على ترامب: الاتحاد فقط هو من يقرر المدن التي ستستضيف كأس العالم
