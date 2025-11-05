موسكو: الإجراءات الأمريكية بالقرب من فنزويلا تخلق حالة من التوتر المتزايد

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبيرة: روسيا والصين لن تتخليا عن بعضهما في مواجهة التغيرات الجيوسياسية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطرح هدنة إنسانية في السودان.. المسار والمصير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تونس: تفاقم أزمة التلوث البيئي في قابس بسبب المجمع الصناعي الكيميائي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
12:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:30 GMT
15 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون عن طريق الأنف
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
17:33 GMT
21 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
موسكو: الإجراءات الأمريكية بالقرب من فنزويلا تخلق حالة من التوتر المتزايد
موسكو: الإجراءات الأمريكية بالقرب من فنزويلا تخلق حالة من التوتر المتزايد
سبوتنيك عربي
صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الإربعاء، أن موسكو على اتصال وثيق مع العاصمة الفنزويلية كاراكاس وجميع قنوات الاتصال مفتوحة. 05.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-05T11:34+0000
2025-11-05T11:34+0000
أخبار روسيا
روسيا
نيكولاس مادورو
رئاسة فنزويلا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/09/19/1081358176_0:89:3192:1884_1920x0_80_0_0_9be3156daf69ca66cab23f1ad0e6cd16.jpg
وقال للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت كراكاس قد طلبت مساعدة من موسكو على خلفية تصاعد التوتر في منطقة البحر الكاريبي: "نحن على اتصال وثيق مع كراكاس. فخبراؤنا العاملون في مختلف المجالات موجودون في عدد كبير من الوزارات والهيئات، ونحرص على إبقاء جميع قنوات الاتصال مفتوحة".وأضاف: "نحن نرى أن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الجزء الجنوبي من البحر الكاريبي، الذي لا مبرر له على الإطلاق، لا يؤدي فقط إلى خلق بيئة مشحونة بالتوتر بل أكثر من ذلك، ولا يمكن إلقاء اللوم في ذلك على أحد سوى الولايات المتحدة نفسها.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا تدين استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للقوة العسكرية المفرطة في تنفيذ مهام مكافحة المخدرات في منطقة البحر الكاريبي.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في ردّ نشر على موقع الوزارة الإلكتروني: "ندين بشدة استخدام القوة العسكرية المفرطة في تنفيذ مهام مكافحة المخدرات".وأضافت: "تشكل هذه الأفعال انتهاكا للقانون الأمريكي المحلي، وللقانون الدولي، كما أقر بذلك ممثلو عدد من الدول والمنظمات الدولية، بمن فيهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك".
صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الإربعاء، أن موسكو على اتصال وثيق مع العاصمة الفنزويلية كاراكاس وجميع قنوات الاتصال مفتوحة.
وقال للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت كراكاس قد طلبت مساعدة من موسكو على خلفية تصاعد التوتر في منطقة البحر الكاريبي: "نحن على اتصال وثيق مع كراكاس. فخبراؤنا العاملون في مختلف المجالات موجودون في عدد كبير من الوزارات والهيئات، ونحرص على إبقاء جميع قنوات الاتصال مفتوحة".

وأشار نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف إلى أن روسيا تتضامن مع فنزويلا بشأن هذه القضية.

البيت الأبيض - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
واشنطن تنفي سيناريوهات التدخل العسكري في فنزويلا
09:01 GMT
وأضاف: "نحن نرى أن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الجزء الجنوبي من البحر الكاريبي، الذي لا مبرر له على الإطلاق، لا يؤدي فقط إلى خلق بيئة مشحونة بالتوتر بل أكثر من ذلك، ولا يمكن إلقاء اللوم في ذلك على أحد سوى الولايات المتحدة نفسها.
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا تدين استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للقوة العسكرية المفرطة في تنفيذ مهام مكافحة المخدرات في منطقة البحر الكاريبي.
وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في ردّ نشر على موقع الوزارة الإلكتروني: "ندين بشدة استخدام القوة العسكرية المفرطة في تنفيذ مهام مكافحة المخدرات".
وأضافت: "تشكل هذه الأفعال انتهاكا للقانون الأمريكي المحلي، وللقانون الدولي، كما أقر بذلك ممثلو عدد من الدول والمنظمات الدولية، بمن فيهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك".
