موسكو: الإجراءات الأمريكية بالقرب من فنزويلا تخلق حالة من التوتر المتزايد

صرح نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي ريابكوف، اليوم الإربعاء، أن موسكو على اتصال وثيق مع العاصمة الفنزويلية كاراكاس وجميع قنوات الاتصال مفتوحة. 05.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال للصحفيين، ردًا على سؤال حول ما إذا كانت كراكاس قد طلبت مساعدة من موسكو على خلفية تصاعد التوتر في منطقة البحر الكاريبي: "نحن على اتصال وثيق مع كراكاس. فخبراؤنا العاملون في مختلف المجالات موجودون في عدد كبير من الوزارات والهيئات، ونحرص على إبقاء جميع قنوات الاتصال مفتوحة".وأضاف: "نحن نرى أن تعزيز الوجود العسكري الأمريكي في الجزء الجنوبي من البحر الكاريبي، الذي لا مبرر له على الإطلاق، لا يؤدي فقط إلى خلق بيئة مشحونة بالتوتر بل أكثر من ذلك، ولا يمكن إلقاء اللوم في ذلك على أحد سوى الولايات المتحدة نفسها.وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أن روسيا تدين استخدام الولايات المتحدة الأمريكية للقوة العسكرية المفرطة في تنفيذ مهام مكافحة المخدرات في منطقة البحر الكاريبي.وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في ردّ نشر على موقع الوزارة الإلكتروني: "ندين بشدة استخدام القوة العسكرية المفرطة في تنفيذ مهام مكافحة المخدرات".وأضافت: "تشكل هذه الأفعال انتهاكا للقانون الأمريكي المحلي، وللقانون الدولي، كما أقر بذلك ممثلو عدد من الدول والمنظمات الدولية، بمن فيهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك".

