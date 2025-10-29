إعلام: الاستخبارات الأمريكية حاولت تجنيد قائد طائرة الرئيس الفنزويلي

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
الاضطرابات العصبية ومسؤوليتها عن 11 مليون وفاة سنويا
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نصف سكان العالم سيعانون من السمنة خلال 12 عاما
09:47 GMT
13 د
نبض افريقيا
انتهاء التصويت في الانتخابات الرئاسية في كوت ديفوار ، والرئيس واتارا الأقرب للفوز
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:03 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
11:34 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
11:48 GMT
12 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
12:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
قصور جاذبية أينشتاين والمستعمرات القديمة وغزو النباتات وأصوات الحيوانات
12:30 GMT
30 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
13:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما العلاقة بين الرياضة وصحة الدماغ؟
13:32 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
13:50 GMT
10 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
17:53 GMT
7 د
بلا قيود
خبير: إسرائيل تضع خيار الانتقال إلى مشروع "إسرائيل العظمى" على أن تحتفظ لنفسها بالتفوق العسكري
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
ماذا بعد سيطرة الدعم السريع على الفاشر
19:00 GMT
29 د
مساحة حرة
القاهرة تحتضن ملتقى "زمن الأبطال" للأفلام الوثائقية بدار الأوبرا المصرية
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
89 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
افتتاح المتحف المصري الكبير أضخم مشروع حضاري ثقافي في تاريخ مصر الحديث
09:17 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
رسائل الفن... عندما يرسم الفن القضية
09:47 GMT
13 د
من الملعب
ريال مدريد ينهي هيمنة برشلونة على الكلاسيكو... معركة كلامية مستمرة بين الفريقين بعد المباراة
10:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تعطل نموذج علم الكونيات وعلاقة ضعف الركبتين بالمشاعر
10:30 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
إيفان بونين : محطات في حياة أول روائي روسي ينال جائزة نوبل
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
11:32 GMT
28 د
نبض افريقيا
نائب رئيس غينيا الاستوائية يتهم فرنسا بتقويض السلام في بلاده
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
12:49 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
13:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
كيف يعيد الجنوب تعريف قواعد اللعبة الدولية
17:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
17:33 GMT
14 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
17:47 GMT
13 د
أمساليوم
https://sarabic.ae/20251029/إعلام-الاستخبارات-الأمريكية-حاولت-تجنيد-قائد-طائرة-الرئيس-الفنزويلي-1106502562.html
إعلام: الاستخبارات الأمريكية حاولت تجنيد قائد طائرة الرئيس الفنزويلي
إعلام: الاستخبارات الأمريكية حاولت تجنيد قائد طائرة الرئيس الفنزويلي
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام غربية أن الاستخبارات الأمريكية، حاولت تجنيد الطيار الخاص لطائرة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مشيرة إلى أن ذلك كان جزءا من خطة لاعتقاله...
وقالت تلك الوسائل إنه في أبريل/ نيسان 2024 حصلت على معلومات من مصادرها في جمهورية الدومينيكان، تفيد بأن الاستخبارات الأمريكية، وصلت إلى الجنرال بيتنر فييغاس، قائد الطائرة الرئاسية الفنزويلية، وعرضت عليه مكافأة مالية ضخمة.وتابعت: "كان المقابل الذي تريده الاستخبارات الأمريكية، توجيه الطائرة إلى موقع يمكن فيه القبض على مادورو".ولفتت إلى أنه "من بين الخيارات التي كانت تريد الاستخبارات الأمريكية، توجه طائرة مادورو إليها جزيرة بورتوريكو التابعة للولايات المتحدة أو جمهورية الدومينيكان أو قاعدة "غوانتانامو" الأمريكية في كوبا".وأوضحت أن "عميل الاستخبارات الأمريكية حاول التواصل عبر تطبيق مشفر للرسائل، لكن الطيار حظره لاحقا، في سبتمبر/ أيلول الماضي".وشهدت الآونة الأخيرة تصاعد التوتر بين واشنطن وكراكاس، شمل تكثيف الولايات المتحدة الأمريكية لضغوطها العسكرية على فنزويلا، وتنفيذ عمليات قصف قرب سواحلها بمزاعم محاربة المخدرات.وتتهم واشنطن مادورو بـ"الفساد والتورط في تجارة المخدرات"، وهو ما نفاه الأخير، مؤكدًا أن بلاده تواجه أكبر تهديد أمريكي منذ قرن، حسب تعبيره.
https://sarabic.ae/20251027/عاصفة-في-منطقة-الكاريبي-كيف-تصاعدت-التوترات-بين--أمريكا-وفنزويلا-تدريجيا-1106455270.html
https://sarabic.ae/20251027/فنزويلا-تعلن-اعتقال-مرتزقة-يشتبه-بارتباطهم-بوكالة-المخابرات-المركزية-الأمريكية-1106425480.html
إعلام: الاستخبارات الأمريكية حاولت تجنيد قائد طائرة الرئيس الفنزويلي

وصول الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، إلى موسكو للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى الثمانين للنصر
وصول الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، وزوجته سيليا فلوريس، إلى موسكو للمشاركة في الاحتفالات بالذكرى الثمانين للنصر
أفادت وسائل إعلام غربية أن الاستخبارات الأمريكية، حاولت تجنيد الطيار الخاص لطائرة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مشيرة إلى أن ذلك كان جزءا من خطة لاعتقاله خلال إحدى رحلات مادورو الجوية.
وقالت تلك الوسائل إنه في أبريل/ نيسان 2024 حصلت على معلومات من مصادرها في جمهورية الدومينيكان، تفيد بأن الاستخبارات الأمريكية، وصلت إلى الجنرال بيتنر فييغاس، قائد الطائرة الرئاسية الفنزويلية، وعرضت عليه مكافأة مالية ضخمة.
وتابعت: "كان المقابل الذي تريده الاستخبارات الأمريكية، توجيه الطائرة إلى موقع يمكن فيه القبض على مادورو".
ولفتت إلى أنه "من بين الخيارات التي كانت تريد الاستخبارات الأمريكية، توجه طائرة مادورو إليها جزيرة بورتوريكو التابعة للولايات المتحدة أو جمهورية الدومينيكان أو قاعدة "غوانتانامو" الأمريكية في كوبا".
مجموعات حاملة طائرات تابعة للبحرية الأمريكية في بحر الصين الجنوبي - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
عاصفة في منطقة الكاريبي... كيف تصاعدت التوترات بين أمريكا وفنزويلا تدريجيا؟
27 أكتوبر, 19:25 GMT

وتابعت تلك الوسائل بأن "عميل الاستخبارات الأمريكية سيصبح غنيا ومحبوبا من شعبه"، مشيرة إلى أنه عرض 50 مليون دولار للطيار مقابل هذا الأمر.

وأوضحت أن "عميل الاستخبارات الأمريكية حاول التواصل عبر تطبيق مشفر للرسائل، لكن الطيار حظره لاحقا، في سبتمبر/ أيلول الماضي".
الوضع في فنزويلا، فبراير/ شباط 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 27.10.2025
فنزويلا تعلن اعتقال مرتزقة "مرتبطين مباشرة" بوكالة المخابرات المركزية الأمريكية
27 أكتوبر, 05:14 GMT
وشهدت الآونة الأخيرة تصاعد التوتر بين واشنطن وكراكاس، شمل تكثيف الولايات المتحدة الأمريكية لضغوطها العسكرية على فنزويلا، وتنفيذ عمليات قصف قرب سواحلها بمزاعم محاربة المخدرات.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصدر توجيهات بتنفيذ ضربات ضد مواقع داخل فنزويلا، لـ"مكافحة عصابات تهريب المخدرات".

وتتهم واشنطن مادورو بـ"الفساد والتورط في تجارة المخدرات"، وهو ما نفاه الأخير، مؤكدًا أن بلاده تواجه أكبر تهديد أمريكي منذ قرن، حسب تعبيره.
