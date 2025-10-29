https://sarabic.ae/20251029/إعلام-الاستخبارات-الأمريكية-حاولت-تجنيد-قائد-طائرة-الرئيس-الفنزويلي-1106502562.html
إعلام: الاستخبارات الأمريكية حاولت تجنيد قائد طائرة الرئيس الفنزويلي
أفادت وسائل إعلام غربية أن الاستخبارات الأمريكية، حاولت تجنيد الطيار الخاص لطائرة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، مشيرة إلى أن ذلك كان جزءا من خطة لاعتقاله... 29.10.2025, سبوتنيك عربي
وقالت تلك الوسائل إنه في أبريل/ نيسان 2024 حصلت على معلومات من مصادرها في جمهورية الدومينيكان، تفيد بأن الاستخبارات الأمريكية، وصلت إلى الجنرال بيتنر فييغاس، قائد الطائرة الرئاسية الفنزويلية، وعرضت عليه مكافأة مالية ضخمة.وتابعت: "كان المقابل الذي تريده الاستخبارات الأمريكية، توجيه الطائرة إلى موقع يمكن فيه القبض على مادورو".ولفتت إلى أنه "من بين الخيارات التي كانت تريد الاستخبارات الأمريكية، توجه طائرة مادورو إليها جزيرة بورتوريكو التابعة للولايات المتحدة أو جمهورية الدومينيكان أو قاعدة "غوانتانامو" الأمريكية في كوبا".وأوضحت أن "عميل الاستخبارات الأمريكية حاول التواصل عبر تطبيق مشفر للرسائل، لكن الطيار حظره لاحقا، في سبتمبر/ أيلول الماضي".وشهدت الآونة الأخيرة تصاعد التوتر بين واشنطن وكراكاس، شمل تكثيف الولايات المتحدة الأمريكية لضغوطها العسكرية على فنزويلا، وتنفيذ عمليات قصف قرب سواحلها بمزاعم محاربة المخدرات.وتتهم واشنطن مادورو بـ"الفساد والتورط في تجارة المخدرات"، وهو ما نفاه الأخير، مؤكدًا أن بلاده تواجه أكبر تهديد أمريكي منذ قرن، حسب تعبيره.
وقالت تلك الوسائل إنه في أبريل/ نيسان 2024 حصلت على معلومات من مصادرها في جمهورية الدومينيكان، تفيد بأن الاستخبارات الأمريكية، وصلت إلى الجنرال بيتنر فييغاس، قائد الطائرة الرئاسية الفنزويلية
، وعرضت عليه مكافأة مالية ضخمة.
وتابعت: "كان المقابل الذي تريده الاستخبارات الأمريكية، توجيه الطائرة إلى موقع يمكن فيه القبض على مادورو".
ولفتت إلى أنه "من بين الخيارات التي كانت تريد الاستخبارات الأمريكية، توجه طائرة مادورو إليها جزيرة بورتوريكو التابعة للولايات المتحدة أو جمهورية الدومينيكان أو قاعدة "غوانتانامو" الأمريكية في كوبا".
وتابعت تلك الوسائل بأن "عميل الاستخبارات الأمريكية سيصبح غنيا ومحبوبا من شعبه"، مشيرة إلى أنه عرض 50 مليون دولار للطيار مقابل هذا الأمر.
وأوضحت أن "عميل الاستخبارات
الأمريكية حاول التواصل عبر تطبيق مشفر للرسائل، لكن الطيار حظره لاحقا، في سبتمبر/ أيلول الماضي".
وشهدت الآونة الأخيرة تصاعد التوتر بين واشنطن وكراكاس، شمل تكثيف الولايات المتحدة الأمريكية لضغوطها العسكرية على فنزويلا، وتنفيذ عمليات قصف قرب سواحلها بمزاعم محاربة المخدرات.
يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصدر توجيهات بتنفيذ ضربات ضد مواقع داخل فنزويلا، لـ"مكافحة عصابات تهريب المخدرات".
وتتهم واشنطن مادورو بـ"الفساد والتورط في تجارة المخدرات"، وهو ما نفاه الأخير، مؤكدًا أن بلاده تواجه أكبر تهديد أمريكي منذ قرن، حسب تعبيره.