https://sarabic.ae/20251105/ميدفيديف-روسيا-تضطر-لتقييم-جدوى-إجراء-تجارب-نووية-شاملة-1106771693.html
ميدفيديف: روسيا تضطر لتقييم جدوى إجراء تجارب نووية شاملة
ميدفيديف: روسيا تضطر لتقييم جدوى إجراء تجارب نووية شاملة
سبوتنيك عربي
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، أن العواقب المترتبة على تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن التجارب النووية حتمية، حيث ستضطر روسيا إلى... 05.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-05T17:03+0000
2025-11-05T17:03+0000
2025-11-05T17:03+0000
روسيا
العالم
أخبار العالم الآن
الولايات المتحدة الأمريكية
سلاح روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/16/1058985770_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_d2c068b6338db22e194983469ae307a8.jpg
وكتب ميدفيديف على وسائل التواصل الاجتماعي: "لا أحد يعلم ما قصده ترامب بـ "التجربة النووية" (ربما حتى هو نفسه لا يعلم). لكنه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية".وفي وقت سابق من اليوم، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوضع المحيط بتصريحات ترامب بشأن التجارب النووية الأمريكية بأنه قضية خطيرة.وفي السياق ذاته، صرح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، أنه يعتبر من المناسب البدء فورا في الاستعدادات لإجراء التجارب النووية في حقل التجارب "نوفايا زيمليا".وقال بيلاؤوسوف خلال اجتماع أعضاء مجلس الأمن الروسي مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "أعتقد أنه من المفيد البدء في الاستعدادات لإجراء تجارب نووية واسعة النطاق على الفور".بوتين يعلق على تصريح ترامب بشأن التجارب النووية الأمريكيةبيلاؤوسوف: من المناسب البدء فورا في الاستعدادات لإجراء التجارب النووية
https://sarabic.ae/20251105/بيلاؤوسوف-من-المناسب-البدء-فورا-في-الاستعدادات-لإجراء-التجارب-النووية-1106765145.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/02/16/1058985770_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_e33c32bfb354a974cd1545c11c83f65e.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, سلاح روسيا
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية, سلاح روسيا
ميدفيديف: روسيا تضطر لتقييم جدوى إجراء تجارب نووية شاملة
صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، أن العواقب المترتبة على تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن التجارب النووية حتمية، حيث ستضطر روسيا إلى تقييم مدى استصواب إجراء تجاربها النووية كاملة النطاق بنفسها.
وكتب ميدفيديف على وسائل التواصل الاجتماعي: "لا أحد يعلم ما قصده ترامب بـ "التجربة النووية" (ربما حتى هو نفسه لا يعلم). لكنه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية".
وأضاف: "عواقب هذه الكلمات حتمية، وستكون روسيا مضطرة لتقييم الحاجة لإجراء تجارب نووية شاملة خاصة بها".
وفي وقت سابق من اليوم، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوضع المحيط بتصريحات ترامب بشأن التجارب النووية الأمريكية بأنه قضية خطيرة.
وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "أوجه وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الروسية والأجهزة الخاصة والهيئات المدنية ذات الصلة ببذل كل ما في وسعها لجمع معلومات إضافية حول هذه المسألة، وتحليلها على مستوى مجلس الأمن، وتقديم مقترحات منسقة بشأن إمكانية بدء العمل للتحضير للتجارب النووية".
وفي السياق ذاته، صرح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، أنه يعتبر من المناسب البدء فورا في الاستعدادات لإجراء التجارب النووية في حقل التجارب "نوفايا زيمليا".
وقال بيلاؤوسوف خلال اجتماع أعضاء مجلس الأمن الروسي مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "أعتقد أنه من المفيد البدء في الاستعدادات لإجراء تجارب نووية واسعة النطاق على الفور".