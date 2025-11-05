https://sarabic.ae/20251105/ميدفيديف-روسيا-تضطر-لتقييم-جدوى-إجراء-تجارب-نووية-شاملة-1106771693.html

ميدفيديف: روسيا تضطر لتقييم جدوى إجراء تجارب نووية شاملة

صرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري ميدفيديف، أن العواقب المترتبة على تصريحات الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بشأن التجارب النووية حتمية، حيث ستضطر روسيا إلى...

وكتب ميدفيديف على وسائل التواصل الاجتماعي: "لا أحد يعلم ما قصده ترامب بـ "التجربة النووية" (ربما حتى هو نفسه لا يعلم). لكنه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية".وفي وقت سابق من اليوم، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوضع المحيط بتصريحات ترامب بشأن التجارب النووية الأمريكية بأنه قضية خطيرة.وفي السياق ذاته، صرح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، أنه يعتبر من المناسب البدء فورا في الاستعدادات لإجراء التجارب النووية في حقل التجارب "نوفايا زيمليا".وقال بيلاؤوسوف خلال اجتماع أعضاء مجلس الأمن الروسي مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "أعتقد أنه من المفيد البدء في الاستعدادات لإجراء تجارب نووية واسعة النطاق على الفور".بوتين يعلق على تصريح ترامب بشأن التجارب النووية الأمريكيةبيلاؤوسوف: من المناسب البدء فورا في الاستعدادات لإجراء التجارب النووية

