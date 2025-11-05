عربي
"نقطة حاسمة في السياسة العالمية".. خبيرة إيرانية تعلق على نتائج اجتماع مجلس الأمن الروسي
وقالت باسانديديه لوكالة "سبوتنيك": "تظهر تعليمات فلاديمير بوتين (الرئيس الروسي) بجمع المعلومات وتحليل الوضع أن الكرملين يقيم خيارات واقعية للعودة إلى الساحة النووية، وهذه المرة، أفسحت الدبلوماسية المجال للحسابات الاستراتيجية".وشددت باسانديديه أن "هذه الإجراءات ليست رد فعل عاطفي، بل جزء من "سياسة توازن الرعب" القديمة التي حافظت على السلام الهش بين القوى النووية لعقود".وأوضحت باسانديديه أن "توجيهات الرئيس بوتين تحمل رسالة مزدوجة، من جهة، يؤكد أن روسيا لن تنسحب من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، لكنه يحذر في الوقت نفسه من رد فعل انتقامي إذا تجاوزت الولايات المتحدة الأمريكية هذه "الخط الأحمر". وفي وقت سابق من اليوم، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوضع المحيط بتصريحات ترامب بشأن التجارب النووية الأمريكية بأنه قضية خطيرة.وفي السياق ذاته، صرح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، أنه يعتبر من المناسب البدء فورا في الاستعدادات لإجراء التجارب النووية في حقل التجارب "نوفايا زيمليا".وقال بيلاؤوسوف خلال اجتماع أعضاء مجلس الأمن الروسي مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "أعتقد أنه من المفيد البدء في الاستعدادات لإجراء تجارب نووية واسعة النطاق على الفور".بوتين يعلق على تصريح ترامب بشأن التجارب النووية الأمريكيةبيلاؤوسوف: من المناسب البدء فورا في الاستعدادات لإجراء التجارب النووية
روسيا
17:38 GMT 05.11.2025 (تم التحديث: 17:46 GMT 05.11.2025)
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي
حصري
أفادت سومايه باسانديديه، الخبيرة الإيرانية في العلاقات الدولية، بأن توجيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بجمع المعلومات وتقديم مقترحات لبدء الاستعدادات المحتملة لتجارب الأسلحة النووية يظهر أن الكرملين يقيم خيارات حقيقية للعودة إلى الساحة النووية.
وقالت باسانديديه لوكالة "سبوتنيك": "تظهر تعليمات فلاديمير بوتين (الرئيس الروسي) بجمع المعلومات وتحليل الوضع أن الكرملين يقيم خيارات واقعية للعودة إلى الساحة النووية، وهذه المرة، أفسحت الدبلوماسية المجال للحسابات الاستراتيجية".

وأضافت باسانديديه: "تقرير وزير الدفاع الروسي (أندريه بيلاؤوسوف) حول تصعيد النشاط النووي الأمريكي يشير إلى إعادة نظر جذرية في عقيدة الردع الروسية. فتوصية الوزير بإعداد موقع "نوفايا زيمليا" فورا تعني أن موسكو لا تنوي البقاء مجرد مراقب أمام واشنطن".

وشددت باسانديديه أن "هذه الإجراءات ليست رد فعل عاطفي، بل جزء من "سياسة توازن الرعب" القديمة التي حافظت على السلام الهش بين القوى النووية لعقود".
بيلاؤوسوف: من المناسب البدء فورا في الاستعدادات لإجراء التجارب النووية
14:04 GMT
وأوضحت باسانديديه أن "توجيهات الرئيس بوتين تحمل رسالة مزدوجة، من جهة، يؤكد أن روسيا لن تنسحب من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، لكنه يحذر في الوقت نفسه من رد فعل انتقامي إذا تجاوزت الولايات المتحدة الأمريكية هذه "الخط الأحمر".

ووصفت هذه النقطة الحاسمة بأنها قد تدفع السياسة العالمية نحو مرحلة جديدة من سباق التسلح.

وفي وقت سابق من اليوم، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوضع المحيط بتصريحات ترامب بشأن التجارب النووية الأمريكية بأنه قضية خطيرة.
وقال بوتين خلال اجتماع مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن الروسي: "أوجه وزارة الخارجية ووزارة الدفاع الروسية والأجهزة الخاصة والهيئات المدنية ذات الصلة ببذل كل ما في وسعها لجمع معلومات إضافية حول هذه المسألة، وتحليلها على مستوى مجلس الأمن، وتقديم مقترحات منسقة بشأن إمكانية بدء العمل للتحضير للتجارب النووية".
وفي السياق ذاته، صرح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، أنه يعتبر من المناسب البدء فورا في الاستعدادات لإجراء التجارب النووية في حقل التجارب "نوفايا زيمليا".
وقال بيلاؤوسوف خلال اجتماع أعضاء مجلس الأمن الروسي مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "أعتقد أنه من المفيد البدء في الاستعدادات لإجراء تجارب نووية واسعة النطاق على الفور".
بوتين يعلق على تصريح ترامب بشأن التجارب النووية الأمريكية
بيلاؤوسوف: من المناسب البدء فورا في الاستعدادات لإجراء التجارب النووية
