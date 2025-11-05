https://sarabic.ae/20251105/نقطة-حاسمة-في-السياسة-العالمية-خبيرة-إيرانية-تعلق-على-نتائج-اجتماع-مجلس-الأمن-الروسي-1106773734.html

"نقطة حاسمة في السياسة العالمية".. خبيرة إيرانية تعلق على نتائج اجتماع مجلس الأمن الروسي

"نقطة حاسمة في السياسة العالمية".. خبيرة إيرانية تعلق على نتائج اجتماع مجلس الأمن الروسي

أفادت سومايه باسانديديه، الخبيرة الإيرانية في العلاقات الدولية، بأن توجيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بجمع المعلومات وتقديم مقترحات لبدء الاستعدادات المحتملة... 05.11.2025, سبوتنيك عربي

وقالت باسانديديه لوكالة "سبوتنيك": "تظهر تعليمات فلاديمير بوتين (الرئيس الروسي) بجمع المعلومات وتحليل الوضع أن الكرملين يقيم خيارات واقعية للعودة إلى الساحة النووية، وهذه المرة، أفسحت الدبلوماسية المجال للحسابات الاستراتيجية".وشددت باسانديديه أن "هذه الإجراءات ليست رد فعل عاطفي، بل جزء من "سياسة توازن الرعب" القديمة التي حافظت على السلام الهش بين القوى النووية لعقود".وأوضحت باسانديديه أن "توجيهات الرئيس بوتين تحمل رسالة مزدوجة، من جهة، يؤكد أن روسيا لن تنسحب من معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، لكنه يحذر في الوقت نفسه من رد فعل انتقامي إذا تجاوزت الولايات المتحدة الأمريكية هذه "الخط الأحمر". وفي وقت سابق من اليوم، وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوضع المحيط بتصريحات ترامب بشأن التجارب النووية الأمريكية بأنه قضية خطيرة.وفي السياق ذاته، صرح وزير الدفاع الروسي أندريه بيلاؤوسوف، أنه يعتبر من المناسب البدء فورا في الاستعدادات لإجراء التجارب النووية في حقل التجارب "نوفايا زيمليا".وقال بيلاؤوسوف خلال اجتماع أعضاء مجلس الأمن الروسي مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين: "أعتقد أنه من المفيد البدء في الاستعدادات لإجراء تجارب نووية واسعة النطاق على الفور".بوتين يعلق على تصريح ترامب بشأن التجارب النووية الأمريكيةبيلاؤوسوف: من المناسب البدء فورا في الاستعدادات لإجراء التجارب النووية

