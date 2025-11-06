https://sarabic.ae/20251106/الأمم-المتحدة-تدعو-سلطات-أفغانستان-إلى-إلغاء-القيود-المفروضة-على-عمل-النساء-1106783346.html

الأمم المتحدة تدعو سلطات أفغانستان إلى إلغاء القيود المفروضة على عمل النساء

الأمم المتحدة تدعو سلطات أفغانستان إلى إلغاء القيود المفروضة على عمل النساء

سبوتنيك عربي

تحاول الأمم المتحدة إقناع سلطات أفغانستان بضرورة إلغاء القيود المفروضة على تعليم النساء وعملهن، بحسب ما صرّح به نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة... 06.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-06T05:10+0000

2025-11-06T05:10+0000

2025-11-06T05:48+0000

منظمة الأمم المتحدة

حركة طالبان

أخبار أفغانستان اليوم

العالم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/0b/1062085915_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9eefb509e8b16582930dff57c36ea7bc.jpg

وقال راتواته، الذي يشارك في القمة العالمية للتنمية الاجتماعية في قطر، لوكالة "سبوتنيك": "المشكلة الرئيسية التي ما زالت قائمة في سياسات السلطات الفعلية في أفغانستان تتعلق بالنساء والفتيات. كما تعلمون، فإن المراسيم الصادرة في عامي 2022 و2023 حدّت من مشاركة النساء في العمل لدى المنظمات غير الحكومية، ثم في مؤسسات الأمم المتحدة، كما حظرت حصول النساء على التعليم الثانوي والعالي".وأضاف: "بالنسبة لنا كمجتمع دولي، هذه السياسة غير مقبولة، والأهم من ذلك أنها تؤثر سلبًا على النساء الأفغانيات بحرمانهن من المساهمة في المجتمع ودعم الاقتصاد. لذلك، أواصل توجيه الدعوات إلى السلطات الفعلية لإلغاء هذه القيود".وأشار المسؤول الأممي إلى أن الاستثناءات القائمة حاليًا تشمل النساء العاملات في مجالي التعليم والرعاية الصحية.وكان راتواته قد أشار سابقًا إلى أن الأمم المتحدة أوقفت عملها في أحد المعابر الحدودية الرئيسية بين أفغانستان وإيران بسبب القيود الجديدة التي فرضتها حكومة "طالبان" على الموظفات الأفغانيات، ما تسبب في "صعوبات تشغيلية مباشرة".وبعد إحكام سيطرتها على أفغانستان في عام 2021، منعت حركة "طالبان" النساء من الظهور في الأماكن العامة دون ارتداء النقاب، مبررة ذلك بضرورة تهيئة "بيئة إسلامية" في البلاد. وفي عام 2022، منعت النساء من الالتحاق بالجامعات، بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس.

https://sarabic.ae/20250919/إعلام-أفغانستان-تمنع-تدريس-كتب-ألفتها-نساء-1105038162.html

أخبار أفغانستان اليوم

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

منظمة الأمم المتحدة, حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم, العالم