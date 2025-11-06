https://sarabic.ae/20251106/الأمم-المتحدة-تدعو-سلطات-أفغانستان-إلى-إلغاء-القيود-المفروضة-على-عمل-النساء-1106783346.html
الأمم المتحدة تدعو سلطات أفغانستان إلى إلغاء القيود المفروضة على عمل النساء
سبوتنيك عربي
تحاول الأمم المتحدة إقناع سلطات أفغانستان بضرورة إلغاء القيود المفروضة على تعليم النساء وعملهن، بحسب ما صرّح به نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة... 06.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-06T05:10+0000
2025-11-06T05:10+0000
2025-11-06T05:48+0000
منظمة الأمم المتحدة
حركة طالبان
أخبار أفغانستان اليوم
العالم
وقال راتواته، الذي يشارك في القمة العالمية للتنمية الاجتماعية في قطر، لوكالة "سبوتنيك": "المشكلة الرئيسية التي ما زالت قائمة في سياسات السلطات الفعلية في أفغانستان تتعلق بالنساء والفتيات. كما تعلمون، فإن المراسيم الصادرة في عامي 2022 و2023 حدّت من مشاركة النساء في العمل لدى المنظمات غير الحكومية، ثم في مؤسسات الأمم المتحدة، كما حظرت حصول النساء على التعليم الثانوي والعالي".وأضاف: "بالنسبة لنا كمجتمع دولي، هذه السياسة غير مقبولة، والأهم من ذلك أنها تؤثر سلبًا على النساء الأفغانيات بحرمانهن من المساهمة في المجتمع ودعم الاقتصاد. لذلك، أواصل توجيه الدعوات إلى السلطات الفعلية لإلغاء هذه القيود".وأشار المسؤول الأممي إلى أن الاستثناءات القائمة حاليًا تشمل النساء العاملات في مجالي التعليم والرعاية الصحية.وكان راتواته قد أشار سابقًا إلى أن الأمم المتحدة أوقفت عملها في أحد المعابر الحدودية الرئيسية بين أفغانستان وإيران بسبب القيود الجديدة التي فرضتها حكومة "طالبان" على الموظفات الأفغانيات، ما تسبب في "صعوبات تشغيلية مباشرة".وبعد إحكام سيطرتها على أفغانستان في عام 2021، منعت حركة "طالبان" النساء من الظهور في الأماكن العامة دون ارتداء النقاب، مبررة ذلك بضرورة تهيئة "بيئة إسلامية" في البلاد. وفي عام 2022، منعت النساء من الالتحاق بالجامعات، بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس.
أخبار أفغانستان اليوم
الأمم المتحدة تدعو سلطات أفغانستان إلى إلغاء القيود المفروضة على عمل النساء
05:10 GMT 06.11.2025 (تم التحديث: 05:48 GMT 06.11.2025)
تحاول الأمم المتحدة إقناع سلطات أفغانستان بضرورة إلغاء القيود المفروضة على تعليم النساء وعملهن، بحسب ما صرّح به نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في أفغانستان، إندريكا راتواته.
وقال راتواته، الذي يشارك في القمة العالمية للتنمية الاجتماعية في قطر، لوكالة "سبوتنيك
": "المشكلة الرئيسية التي ما زالت قائمة في سياسات السلطات الفعلية في أفغانستان تتعلق بالنساء والفتيات. كما تعلمون، فإن المراسيم الصادرة في عامي 2022 و2023 حدّت من مشاركة النساء في العمل لدى المنظمات غير الحكومية، ثم في مؤسسات الأمم المتحدة، كما حظرت حصول النساء على التعليم الثانوي والعالي".
وأضاف: "بالنسبة لنا كمجتمع دولي، هذه السياسة غير مقبولة، والأهم من ذلك أنها تؤثر سلبًا على النساء الأفغانيات بحرمانهن من المساهمة في المجتمع ودعم الاقتصاد. لذلك، أواصل توجيه الدعوات إلى السلطات الفعلية لإلغاء هذه القيود".
وأشار المسؤول الأممي إلى أن الاستثناءات القائمة حاليًا تشمل النساء العاملات في مجالي التعليم
والرعاية الصحية.
وكان راتواته قد أشار سابقًا إلى أن الأمم المتحدة أوقفت عملها في أحد المعابر الحدودية الرئيسية بين أفغانستان وإيران بسبب القيود الجديدة التي فرضتها حكومة "طالبان" على الموظفات الأفغانيات، ما تسبب في "صعوبات تشغيلية مباشرة".
وقال المسؤول الأممي: "لدينا موظفات أفغانيات يعملن ضمن كوادر الأمم المتحدة، لكن قبل نحو شهرين، في سبتمبر، فُرضت قيود تمنع النساء الأفغانيات من دخول مكاتب المنظمة، الأمر الذي يعيق أداءهن لعملهن. بعد فرض هذه القيود، بات بإمكان العديد منهن العمل فقط من المنزل، وهو ما لا يسمح لهن بزيارة المواقع الميدانية والمساهمة بفعالية في مهامنا... نحن الآن نجري محادثات مع الحكومة في محاولة لإلغاء هذه القيود".
وبعد إحكام سيطرتها على أفغانستان في عام 2021، منعت حركة "طالبان" النساء من الظهور في الأماكن العامة دون ارتداء النقاب، مبررة ذلك بضرورة تهيئة "بيئة إسلامية" في البلاد. وفي عام 2022، منعت النساء من الالتحاق بالجامعات، بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس.