الأمم المتحدة تدعو سلطات أفغانستان إلى إلغاء القيود المفروضة على عمل النساء

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
12:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:30 GMT
15 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
17:33 GMT
21 د
بلا قيود
خبير: المنظومة الردعية الروسية الجديدة لا مثيل لها في العالم
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
واشنطن تسابق الزمن لتشكيل قوة دولية في غزة وسط تعقيدات سياسية و إقليمية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251106/الأمم-المتحدة-تدعو-سلطات-أفغانستان-إلى-إلغاء-القيود-المفروضة-على-عمل-النساء-1106783346.html
الأمم المتحدة تدعو سلطات أفغانستان إلى إلغاء القيود المفروضة على عمل النساء
الأمم المتحدة تدعو سلطات أفغانستان إلى إلغاء القيود المفروضة على عمل النساء
سبوتنيك عربي
تحاول الأمم المتحدة إقناع سلطات أفغانستان بضرورة إلغاء القيود المفروضة على تعليم النساء وعملهن، بحسب ما صرّح به نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة... 06.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-06T05:10+0000
2025-11-06T05:48+0000
منظمة الأمم المتحدة
حركة طالبان
أخبار أفغانستان اليوم
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/0b/1062085915_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9eefb509e8b16582930dff57c36ea7bc.jpg
وقال راتواته، الذي يشارك في القمة العالمية للتنمية الاجتماعية في قطر، لوكالة "سبوتنيك": "المشكلة الرئيسية التي ما زالت قائمة في سياسات السلطات الفعلية في أفغانستان تتعلق بالنساء والفتيات. كما تعلمون، فإن المراسيم الصادرة في عامي 2022 و2023 حدّت من مشاركة النساء في العمل لدى المنظمات غير الحكومية، ثم في مؤسسات الأمم المتحدة، كما حظرت حصول النساء على التعليم الثانوي والعالي".وأضاف: "بالنسبة لنا كمجتمع دولي، هذه السياسة غير مقبولة، والأهم من ذلك أنها تؤثر سلبًا على النساء الأفغانيات بحرمانهن من المساهمة في المجتمع ودعم الاقتصاد. لذلك، أواصل توجيه الدعوات إلى السلطات الفعلية لإلغاء هذه القيود".وأشار المسؤول الأممي إلى أن الاستثناءات القائمة حاليًا تشمل النساء العاملات في مجالي التعليم والرعاية الصحية.وكان راتواته قد أشار سابقًا إلى أن الأمم المتحدة أوقفت عملها في أحد المعابر الحدودية الرئيسية بين أفغانستان وإيران بسبب القيود الجديدة التي فرضتها حكومة "طالبان" على الموظفات الأفغانيات، ما تسبب في "صعوبات تشغيلية مباشرة".وبعد إحكام سيطرتها على أفغانستان في عام 2021، منعت حركة "طالبان" النساء من الظهور في الأماكن العامة دون ارتداء النقاب، مبررة ذلك بضرورة تهيئة "بيئة إسلامية" في البلاد. وفي عام 2022، منعت النساء من الالتحاق بالجامعات، بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس.
https://sarabic.ae/20250919/إعلام-أفغانستان-تمنع-تدريس-كتب-ألفتها-نساء-1105038162.html
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/0b/1062085915_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_81cc972f2d7f6a9b31fb11bb9c078053.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
منظمة الأمم المتحدة, حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم, العالم
منظمة الأمم المتحدة, حركة طالبان, أخبار أفغانستان اليوم, العالم

الأمم المتحدة تدعو سلطات أفغانستان إلى إلغاء القيود المفروضة على عمل النساء

05:10 GMT 06.11.2025 (تم التحديث: 05:48 GMT 06.11.2025)
© AP Photo / Ebrahim Norooziطالبان تفرض قيود جديدة على نساء أفغانستان، فرض ارتداء البرقة الزرقاء في الأماكن العامة
طالبان تفرض قيود جديدة على نساء أفغانستان، فرض ارتداء البرقة الزرقاء في الأماكن العامة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
تابعنا عبر
تحاول الأمم المتحدة إقناع سلطات أفغانستان بضرورة إلغاء القيود المفروضة على تعليم النساء وعملهن، بحسب ما صرّح به نائب الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في أفغانستان، إندريكا راتواته.
وقال راتواته، الذي يشارك في القمة العالمية للتنمية الاجتماعية في قطر، لوكالة "سبوتنيك": "المشكلة الرئيسية التي ما زالت قائمة في سياسات السلطات الفعلية في أفغانستان تتعلق بالنساء والفتيات. كما تعلمون، فإن المراسيم الصادرة في عامي 2022 و2023 حدّت من مشاركة النساء في العمل لدى المنظمات غير الحكومية، ثم في مؤسسات الأمم المتحدة، كما حظرت حصول النساء على التعليم الثانوي والعالي".
طالبان تفرض قيود جديدة على نساء أفغانستان، فرض ارتداء البرقة الزرقاء في الأماكن العامة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2025
إعلام: أفغانستان تمنع تدريس كتب ألفتها نساء
19 سبتمبر, 12:55 GMT
وأضاف: "بالنسبة لنا كمجتمع دولي، هذه السياسة غير مقبولة، والأهم من ذلك أنها تؤثر سلبًا على النساء الأفغانيات بحرمانهن من المساهمة في المجتمع ودعم الاقتصاد. لذلك، أواصل توجيه الدعوات إلى السلطات الفعلية لإلغاء هذه القيود".
وأشار المسؤول الأممي إلى أن الاستثناءات القائمة حاليًا تشمل النساء العاملات في مجالي التعليم والرعاية الصحية.
وكان راتواته قد أشار سابقًا إلى أن الأمم المتحدة أوقفت عملها في أحد المعابر الحدودية الرئيسية بين أفغانستان وإيران بسبب القيود الجديدة التي فرضتها حكومة "طالبان" على الموظفات الأفغانيات، ما تسبب في "صعوبات تشغيلية مباشرة".

وقال المسؤول الأممي: "لدينا موظفات أفغانيات يعملن ضمن كوادر الأمم المتحدة، لكن قبل نحو شهرين، في سبتمبر، فُرضت قيود تمنع النساء الأفغانيات من دخول مكاتب المنظمة، الأمر الذي يعيق أداءهن لعملهن. بعد فرض هذه القيود، بات بإمكان العديد منهن العمل فقط من المنزل، وهو ما لا يسمح لهن بزيارة المواقع الميدانية والمساهمة بفعالية في مهامنا... نحن الآن نجري محادثات مع الحكومة في محاولة لإلغاء هذه القيود".

وبعد إحكام سيطرتها على أفغانستان في عام 2021، منعت حركة "طالبان" النساء من الظهور في الأماكن العامة دون ارتداء النقاب، مبررة ذلك بضرورة تهيئة "بيئة إسلامية" في البلاد. وفي عام 2022، منعت النساء من الالتحاق بالجامعات، بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала