عربي
إعلام: أفغانستان تمنع تدريس كتب ألفتها نساء
أخبار أفغانستان اليوم
حركة طالبان
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/0b/1062085915_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_9eefb509e8b16582930dff57c36ea7bc.jpg
وحسب اللوائح الجديدة، تم إدراج ما يقارب 140 كتابا من تأليف نساء ضمن قائمة تضم 679 كتابا تعتبر مخالفة للشريعة وسياسة الحكومة.وقال المسؤول الأفغاني: "لا يسمح باستخدام جميع الكتب التي ألفتها النساء في التدريس".وأفاد مركز الصحفيين الأفغان، في شهر مارس/آذار الماضي، بأن حركة "طالبان" حظرت أصوات النساء ورسائلهن أثناء البرامج الترفيهية على الإذاعة في ولاية قندهار.وبعد إحكام سيطرتها على أفغانستان في عام 2021، منعت حركة "طالبان" النساء من الظهور في الأماكن العامة دون ارتداء النقاب، مبررة ذلك بضرورة تهيئة "بيئة إسلامية" في البلاد. وفي عام 2022، منعت النساء من الالتحاق بالجامعات، بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس."طالبان" تفرج عن زوجين بريطانيين بعد وساطة قطرية
تابعنا عبر
أفادت وسائل إعلام غربية، نقلا عن عضو لم تكشف عن هويته في اللجنة المسؤولة عن مراجعة الأدبيات في أفغانستان، أن الحكومة الأفغانية حظرت تدريس الكتب التي ألّفتها النساء في الجامعات.
وحسب اللوائح الجديدة، تم إدراج ما يقارب 140 كتابا من تأليف نساء ضمن قائمة تضم 679 كتابا تعتبر مخالفة للشريعة وسياسة الحكومة.
وقال المسؤول الأفغاني: "لا يسمح باستخدام جميع الكتب التي ألفتها النساء في التدريس".

كما منعت الجامعات من تدريس 18 مادة مخالفة للشريعة الإسلامية، منها 6 مواد عن المرأة، ومع ذلك، ووفقا لشبكة "بي بي سي"، فإن السلطات الأفغانية تؤكد احترام حقوق المرأة في إطار الأعراف والتقاليد المتعارف عليها في البلاد.

مقاتل من طالبان أثناء خدمة الحراسة في كابول - سبوتنيك عربي, 1920, 14.09.2025
إعلام: مسؤولون ألمان يتفاوضون مع حركة طالبان من أجل ترحيل واسع النطاق للأفغان إلى وطنهم
14 سبتمبر, 12:22 GMT
وأفاد مركز الصحفيين الأفغان، في شهر مارس/آذار الماضي، بأن حركة "طالبان" حظرت أصوات النساء ورسائلهن أثناء البرامج الترفيهية على الإذاعة في ولاية قندهار.
وبعد إحكام سيطرتها على أفغانستان في عام 2021، منعت حركة "طالبان" النساء من الظهور في الأماكن العامة دون ارتداء النقاب، مبررة ذلك بضرورة تهيئة "بيئة إسلامية" في البلاد. وفي عام 2022، منعت النساء من الالتحاق بالجامعات، بما في ذلك أعضاء هيئة التدريس.
"طالبان" تفرج عن زوجين بريطانيين بعد وساطة قطرية
