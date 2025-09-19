https://sarabic.ae/20250919/طالبان-تفرج-عن-زوجين-بريطانيين-بعد-وساطة-قطرية-1105026379.html
"طالبان" تفرج عن زوجين بريطانيين بعد وساطة قطرية
"طالبان" تفرج عن زوجين بريطانيين بعد وساطة قطرية
سبوتنيك عربي
أفرجت حركة "طالبان" الأفغانية عن بريطانيين كانا محتجزين لديها منذ فبراير/ شباط الماضي، حيث توجها إلى قطر تمهيدا لعودتهما إلى بريطانيا. 19.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-19T09:50+0000
2025-09-19T09:50+0000
2025-09-19T09:50+0000
العالم
أخبار العالم الآن
حركة طالبان
قطر
أخبار أفغانستان اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/15/1076167079_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c165f6892c54ad2f8f55d5dbceb70371.jpg
ذكرت ذلك وسائل إعلام غربية، مشيرة إلى أن قطر لعبت دورا محوريا في الإفراج عن الزوجين البريطانيين باربي وبيتر رينولدز، اللذين كانا محتجزين في أفغانستان.ولعبت قطر دورا كبيرا في الوساطة بين الغرب و"طالبان" حتى غادرت القوات الأمريكية وقوات الناتو أفغانستان بصورة نهائية.وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس/ آب 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "ناتو" من البلاد.وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.وأعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف، يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، أن روسيا اعترفت رسميا بإمارة أفغانستان الإسلامية.
https://sarabic.ae/20250919/الخارجية-الأفغانية-الوجود-العسكري-الأمريكي-في-بلادنا-لم-يعد-ممكنا-1105018912.html
قطر
أخبار أفغانستان اليوم
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/15/1076167079_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_65225d1fa65209aa0ec53408ec334c70.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
العالم, أخبار العالم الآن, حركة طالبان, قطر, أخبار أفغانستان اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, حركة طالبان, قطر, أخبار أفغانستان اليوم
"طالبان" تفرج عن زوجين بريطانيين بعد وساطة قطرية
أفرجت حركة "طالبان" الأفغانية عن بريطانيين كانا محتجزين لديها منذ فبراير/ شباط الماضي، حيث توجها إلى قطر تمهيدا لعودتهما إلى بريطانيا.
ذكرت ذلك وسائل إعلام غربية، مشيرة إلى أن قطر لعبت دورا محوريا في الإفراج عن الزوجين البريطانيين باربي وبيتر رينولدز، اللذين كانا محتجزين في أفغانستان.
ولعبت قطر دورا كبيرا في الوساطة بين الغرب و"طالبان
" حتى غادرت القوات الأمريكية وقوات الناتو أفغانستان بصورة نهائية.
وسيطرت حركة طالبان على السلطة في أفغانستان، في 15 أغسطس/ آب 2021، تزامنا مع انسحاب قوات الولايات المتحدة
وحلف شمال الأطلسي "ناتو" من البلاد.
وشكلت طالبان حكومة مؤقتة لإدارة شؤون البلاد؛ بعد تفكك الحكومة السابقة الموالية للرئيس أشرف غني، الذي غادر البلاد قبيل وصول مقاتلي الحركة إلى كابول، من دون مقاومة تذكر.
وأعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان
زامير كابولوف، يوم 3 يوليو/ تموز الماضي، أن روسيا اعترفت رسميا بإمارة أفغانستان الإسلامية.