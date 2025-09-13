"حركة طالبان": الاتفاق مع مبعوثي ترامب على تبادل الأسرى

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
08:16 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:46 GMT
14 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
09:29 GMT
30 د
ملفات ساخنة
تصريحات نتنياهو... رسالة ضغط سياسي أم تمهيد لتصعيد إقليمي
10:30 GMT
29 د
مساحة حرة
من الطاقة إلى الصناعة.. طفرة في العلاقات الاقتصادية بين موسكو ونيودلهي
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
هل منصات التواصل تنشر العدوانية؟
11:33 GMT
18 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
خطوط التماس
بلاد الشام محور الصراعات عبر التاريخ
12:03 GMT
46 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
صوت هند رجب" يحصد أسد فينيسيا الفضي ورد فعل تاريخي"
16:03 GMT
14 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
16:18 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
16:47 GMT
13 د
عالم سبوتنيك
قمة عربية إسلامية طارئة بدعوة من الدوحة، و نتنياهو يقول: "لن تقوم دولة فلسطينية"!
17:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
18:00 GMT
30 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
18:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
مساحة حرة
مستقبل اقتصاد العالم بعد استخدام المؤسسات المالية في النزاعات السياسية
08:18 GMT
26 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
08:44 GMT
16 د
من الملعب
تونس تلحق بالمغرب في نهائيات كأس العالم ومصر والجزائر ينتظران اللحاق بهما الشهر القادم
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
09:33 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
10:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
10:33 GMT
9 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
10:42 GMT
18 د
شؤون عسكرية
خبير: تأتي مناورات "الناتو" لإظهار تكفله بحماية دوله بعد الشعور بالتخلي الأمريكي عنه
11:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الكافيين بين المتعة والخطورة
11:34 GMT
11 د
مساحة حرة
أوروبا تلوح بعقوبات على إسرائيل.. تأثيرات محتملة على الاقتصاد
12:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
16:03 GMT
8 د
صدى الحياة
الجيومعلوماتية والذكاء الاصطناعي: كيف تعيد التقنيات الحديثة تشكيل خريطة القوى العالمية؟
16:11 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل تطبيقات الذكاء الاصطناعي لها علاقة بندرة المياه عالميا؟
16:41 GMT
19 د
عالم سبوتنيك
انطلاق مناورات "الغرب-2025" الروسية البيلاروسية... الشرع: نتفاوض حاليا على اتفاق أمني مع إسرائيل
17:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
لماذا تشكك واشنطن في اتفاق طهران مع الوكالة الذرية
18:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
قلب مضطرب داخل المستعر الأعظم وساعات الشيخوخة لحساب العمر البيولوجي
18:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
19:00 GMT
106 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20250913/حركة-طالبان-الاتفاق-مع-مبعوثي-ترامب-على-تبادل-الأسرى-1104817006.html
"حركة طالبان": الاتفاق مع مبعوثي ترامب على تبادل الأسرى
"حركة طالبان": الاتفاق مع مبعوثي ترامب على تبادل الأسرى
سبوتنيك عربي
أعلنت "حركة طالبان"، اليوم السبت، أنها توصلت إلى اتفاق مع مبعوثين أمريكيين بشأن تبادل للأسرى، ضمن مساع لتطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة وأفغانستان. 13.09.2025, سبوتنيك عربي
2025-09-13T20:31+0000
2025-09-13T20:31+0000
العالم
حركة طالبان
الولايات المتحدة الأمريكية
تسليم رهائن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/15/1076167079_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c165f6892c54ad2f8f55d5dbceb70371.jpg
ونشرت الحركة صورا من المحادثات، تظهر وزير خارجيتها أمير خان متقي برفقة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون الرهائن، آدم بويلر، ومبعوث أميركي أخر مع عدد من المسؤولين. وقالت "طالبان" في بيانها إن بويلر "أكد أن الجانبين سيقومان بعملية تبادل للمعتقلين"، من دون الإفصاح عن عددهم أو هوياتهم، أو أسباب احتجازهم. كما جاءت المحادثات بعد انتقادات حادة من طالبان لقرار ترامب الجديد بحظر دخول الأفغان إلى الولايات المتحدة.وأضاف البيان أن "محادثات شاملة جرت حول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا المتعلقة بالمواطنين، وفرص الاستثمار في أفغانستان"، مشيرا إلى أن الوفد الأميركي قدم تعازيه أيضا في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب شرق أفغانستان أواخر الشهر الماضي.زلزال جديد بقوة 6.1 درجة يضرب شرقي أفغانستانالبيت الأبيض: "طالبان" تعتبر شريكا متعاونا باعتدال في مكافحة الإرهاب
https://sarabic.ae/20250904/زلزال-جديد-بقوة-61-درجة-يضرب-شرقي-أفغانستان-1104515069.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/04/15/1076167079_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_65225d1fa65209aa0ec53408ec334c70.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, حركة طالبان, الولايات المتحدة الأمريكية, تسليم رهائن
العالم, حركة طالبان, الولايات المتحدة الأمريكية, تسليم رهائن

"حركة طالبان": الاتفاق مع مبعوثي ترامب على تبادل الأسرى

20:31 GMT 13.09.2025
© AP Photo / Ebrahim Norooziمقاتل من "طالبان" أثناء خدمة الحراسة بينما يحضر الأفغان صلاة عيد الفطر في كابول أفغانستان 21 أبريل 2023
مقاتل من طالبان أثناء خدمة الحراسة بينما يحضر الأفغان صلاة عيد الفطر في كابول أفغانستان 21 أبريل 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.09.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
تابعنا عبر
أعلنت "حركة طالبان"، اليوم السبت، أنها توصلت إلى اتفاق مع مبعوثين أمريكيين بشأن تبادل للأسرى، ضمن مساع لتطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة وأفغانستان.
ونشرت الحركة صورا من المحادثات، تظهر وزير خارجيتها أمير خان متقي برفقة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون الرهائن، آدم بويلر، ومبعوث أميركي أخر مع عدد من المسؤولين.
وقالت "طالبان" في بيانها إن بويلر "أكد أن الجانبين سيقومان بعملية تبادل للمعتقلين"، من دون الإفصاح عن عددهم أو هوياتهم، أو أسباب احتجازهم.

ويأتي اللقاء بعد أن أفرجت "طالبان"، في مارس الماضي، عن المواطن الأميركي جورج جليزمان الذي اختطف أثناء جولة سياحية في أفغانستان، ليصبح ثالث رهينة تطلق الحركة سراحه منذ تولي الرئيس دونالد ترامب الرئاسة.

يتجمع السكان المحليون حول مروحية عسكرية هبطت لإجلاء الضحايا المصابين في زلزال أودى بحياة العديد من الأشخاص ودمر قرى في شرق أفغانستان، في مزار دارا، ولاية كونار، أفغانستان، يوم الاثنين 1 سبتمبر/أيلول 2025. - سبوتنيك عربي, 1920, 04.09.2025
زلزال جديد بقوة 6.1 درجة يضرب شرقي أفغانستان
4 سبتمبر, 18:10 GMT
كما جاءت المحادثات بعد انتقادات حادة من طالبان لقرار ترامب الجديد بحظر دخول الأفغان إلى الولايات المتحدة.
وأضاف البيان أن "محادثات شاملة جرت حول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا المتعلقة بالمواطنين، وفرص الاستثمار في أفغانستان"، مشيرا إلى أن الوفد الأميركي قدم تعازيه أيضا في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب شرق أفغانستان أواخر الشهر الماضي.
زلزال جديد بقوة 6.1 درجة يضرب شرقي أفغانستان
البيت الأبيض: "طالبان" تعتبر شريكا متعاونا باعتدال في مكافحة الإرهاب
