"حركة طالبان": الاتفاق مع مبعوثي ترامب على تبادل الأسرى
"حركة طالبان": الاتفاق مع مبعوثي ترامب على تبادل الأسرى
أعلنت "حركة طالبان"، اليوم السبت، أنها توصلت إلى اتفاق مع مبعوثين أمريكيين بشأن تبادل للأسرى، ضمن مساع لتطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة وأفغانستان.
زلزال جديد بقوة 6.1 درجة يضرب شرقي أفغانستانالبيت الأبيض: "طالبان" تعتبر شريكا متعاونا باعتدال في مكافحة الإرهاب
أعلنت "حركة طالبان"، اليوم السبت، أنها توصلت إلى اتفاق مع مبعوثين أمريكيين بشأن تبادل للأسرى، ضمن مساع لتطبيع العلاقات بين الولايات المتحدة وأفغانستان.
ونشرت الحركة صورا من المحادثات، تظهر وزير خارجيتها أمير خان متقي برفقة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي دونالد ترامب لشؤون الرهائن، آدم بويلر، ومبعوث أميركي أخر مع عدد من المسؤولين.
وقالت "طالبان" في بيانها إن بويلر "أكد أن الجانبين سيقومان بعملية تبادل للمعتقلين"، من دون الإفصاح عن عددهم أو هوياتهم، أو أسباب احتجازهم.
ويأتي اللقاء بعد أن أفرجت "طالبان"، في مارس الماضي، عن المواطن الأميركي جورج جليزمان الذي اختطف أثناء جولة سياحية في أفغانستان، ليصبح ثالث رهينة تطلق الحركة سراحه منذ تولي الرئيس دونالد ترامب الرئاسة.
كما جاءت المحادثات بعد انتقادات حادة من طالبان لقرار ترامب الجديد بحظر دخول الأفغان إلى الولايات المتحدة.
وأضاف البيان أن "محادثات شاملة جرت حول سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا المتعلقة بالمواطنين، وفرص الاستثمار في أفغانستان"، مشيرا إلى أن الوفد الأميركي قدم تعازيه أيضا في ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب شرق أفغانستان أواخر الشهر الماضي.