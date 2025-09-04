عربي
زلزال جديد بقوة 6.1 درجة يضرب شرقي أفغانستان
ووفقا لعلماء الزلازل، وقع الزلزال في الساعة 16:56 بالتوقيت العالمي، على بعد 48 كيلومترا من مدينة جلال آباد و36 كيلومترا من أسد آباد، وكان مصدره على عمق 3 كيلومترات.ولقي سابقا ما لا يقل عن 622 شخصا مصرعهم وأصيب 500 آخرين في زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، ضرب شرقي أفغانستان.ونقلت وسائل إعلام غربية عن المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية، يوم الاثنين الماضي، قوله" إن السلطات أطلقت عملية إنقاذ واسعة النطاق وحشدت مئات الأشخاص لمساعدة الضحايا".موسكو تدرس إرسال مساعدات إنسانية إلى أفغانستان على خلفية الزلزال
أفاد المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل (EMSC)، اليوم الخميس، بوقوع زلزال بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر شرقي أفغانستان.
ووفقا لعلماء الزلازل، وقع الزلزال في الساعة 16:56 بالتوقيت العالمي، على بعد 48 كيلومترا من مدينة جلال آباد و36 كيلومترا من أسد آباد، وكان مصدره على عمق 3 كيلومترات.
ولقي سابقا ما لا يقل عن 622 شخصا مصرعهم وأصيب 500 آخرين في زلزال بقوة 6 درجات على مقياس ريختر، ضرب شرقي أفغانستان.
أفغانستان: زلزال قوي يؤدي إلى مصرع 622 شخصا وإصابة المئات.. فيديو وصور
ونقلت وسائل إعلام غربية عن المتحدث باسم وزارة الصحة الأفغانية، يوم الاثنين الماضي، قوله" إن السلطات أطلقت عملية إنقاذ واسعة النطاق وحشدت مئات الأشخاص لمساعدة الضحايا".
موسكو تدرس إرسال مساعدات إنسانية إلى أفغانستان على خلفية الزلزال
