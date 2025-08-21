https://sarabic.ae/20250821/البيت-الأبيض-طالبان-تعتبر-شريكا-متعاونا-باعتدال-في-مكافحة-الإرهاب-1104012056.html

البيت الأبيض: "طالبان" تعتبر شريكا متعاونا باعتدال في مكافحة الإرهاب

أكد مسؤول في البيت الأبيض الأمريكي أن حركة "طالبان" الأفغانية، كانت شريكا متعاونا للولايات المتحدة في مجال مكافحة الإرهاب، موضحا أن السبب في ذلك يعود إلى كون...

وقال سيباستيان غوركا، المدير الأول لمكافحة الإرهاب في مجلس الأمن القومي الأمريكي، إن واشنطن تنظر إلى حركة "طالبان" على أنها تتعاون معها بشكل معتدل في مكافحة الإرهاب، بحسب وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس.وأوضح غوركا، خلال ندوة نظمتها مؤسسة "هيريتيج" حول استراتيجية إدارة ترامب الجديدة لمكافحة الإرهاب: "قد يبدو غريبا أن أقول ذلك، لكني أؤكد أن واشنطن وكابول تتعاونان في هذا الملف رغم اختلاف المصالح بين الطرفين".وتابع: "يحدث ذلك في وقت يواصل المجتمع الدولي إبداء تحفظات إزاء الحكومة التي تقودها طالبان منذ سيطرتها على الحكم في أغسطس/ آب 2021".وسيطرت "طالبان" على حكم أفغانستان عقب انسحاب القوات الأمريكية وحلف شمال الأطلسي بعد نحو عقدين من الوجود العسكري في البلاد دون أن تتمكن من تحقيق أهدافها العسكرية، التي أعلنتها مسبقا لتبرير الحرب.وكانت الحكومة الأفغانية قد دعت في 10 أغسطس/ آب الجاري الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاعتراف الرسمي بها ونقل إدارة سفارة أفغانستان في واشنطن إلى سلطتها، مشيرة إلى وجود اتصالات دورية بين الجانبين بهذا الشأن.وأعلن المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى أفغانستان زامير كابولوف في يوليو/ تموز الماضي، أن روسيا اعترفت رسميا بإمارة أفغانستان الإسلامية، وهو ما أكدته وزارة الخارجية الأفغانية.

