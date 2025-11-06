https://sarabic.ae/20251106/الاختبار-الصاروخي-الأميركي-يهدد-السلم--خبراء-عبر-سبوتنيك-التوازن-السياسي-يحفظ-الأمن-الدولي--1106808084.html

الاختبار الصاروخي الأميركي يهدد السلم ... خبراء عبر "سبوتنيك": التوازن السياسي يحفظ الأمن الدولي

بعد التجربة الصاروخية لصاروخ "مينتمان 3" العابر للقارات والقادر على حمل رؤوس نووية، تخطط الولايات المتحدة لإجراء تجارب نووية جديدة بهدف تحديث ترسانتها، في خطوة...

في الوقت نفسه تؤكد روسيا استعدادها لإجراء تجارب موازية للتحقق من فعالية أنظمتها الدفاعية وقدراتها الردعية.كيف علق الخبراء عبر "سبوتنيك" حول هذا الموضوع؟وزير الخارجية اللبناني السابق: التوازن العسكري أساس التوازن السياسيرأى وزير الخارجية اللبناني السابق، الدكتور عدنان منصور، أن "اختبار الصواريخ البالستية والرؤوس النووية الأميركية في هذا التوقيت قد يدفع بالولايات المتحدة وروسيا نحو حرب باردة جديدة تعيدنا الى سبعينات القرن الماضي"، مشيرا إلى أن "الاتفاقات والمعاهدات بين الطرفين، الهادفة إلى الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل، أصبحت على المحك".واعتبر أن هذا الاختبار يأتي ردا على إطلاق صاروخ "بوريفيستنيك" الروسي، بعد إعلان واشنطن نيتها تزويد أوكرانيا بصواريخ "توماهوك"، مشددا على أن روسيا استعادت قوتها وهيبتها في عهد بوتين، وأن التوازن العسكري هو ما يحقق التوازن السياسي ويحفظ الأمن والسلم بخلاف سياسيات الهيمنة.باحث سياسي: التجربة الصاروخية الأميركية وسيلة ضغط على بوتينمن جهته اعتبر الباحث السياسي والخبير في الشؤون الأميركية، توفيق طعمة، أن "التجربة الصاروخية الأميركية توجه رسالة الى روسيا، مفادها أن واشنطن ما زالت تمتلك قدرات صاروخية عالية"، لافتا إلى أنها محاولة للضغط على الرئيس بوتين، نتيجة ضغوط اللوبيات الأميركية والدول الأوروبية، للقبول باتفاق مع أوكرانيا، لا يخدم السلم العالمي.وأوضح طعمة أن" إظهار القوة الأميركية لا ينجح مع قوة عظمى كروسيا التي تمتلك ترسانة صاروخية خارقة ومتطورة"، مؤكدا أن "من حق روسيا تطوير أسلحتها دفاعا عن أمنها القومي، وأنه على الأميركي ان يراجع نفسه جيدا قبل أن يقدم على أي خطوة، فالعالم بحاجة الى الهدوء والسلام لا إلى المزيد من الصراعات".خبير عسكري: التفوق الروسي في تصنيع الأسلحة النووية يقلق الولايات المتحدةأما الخبير العسكري والعميد المتقاعد، عدنان الكناني، فاعتبر أن "التجارب الأميركية لا تقتصر على الردع، بل تهدف إلى تأكيد الحضور في المثلث النووي القائم على الصواريخ البالستية والقاذفات الاستراتيجية والغواصات النووية"، وتأتي" نتيجة القلق الأميركي من تفوق روسيا في تصنيع أسلحة نوعية تتفوق على الأسلحة الأميركية والغربية"، محذرا من "إدخال الصراع النووي في النزاعات الجارية، ما قد يؤدي إلى حرب كبرى مكلفة على شعوب العالم".وأشار إلى أن "التمادي الأميركي في محاولة إضعاف روسيا للحفاظ على الهيمنة العالمية يدفع موسكو إلى خوض صراع وجودي، وتعزيز تحالفها مع الصين وكوريا وإيران، لفرض توازن جديد في ميزان القوى وإعادة رسم خريطة النفوذ الدولي، من خلال التوازن النووي".باحث سياسي: سباق التسلح ليس في مصلحة أحدبدوره، رأى الباحث السياسي وأستاذ العلوم السياسية في الجامعة اللبنانية، الدكتور ناصر زيدان، أن "إطلاق الصاروخ الأميركي مينتمان-3 يأتي ردا على التجربة الروسية الناجحة لصاروخ بوريفيستنيك"، مشيرا إلى أن " توتير الأجواء واستعادة سباق التسلح لا تصب في مصلحة أحد، خاصة في ظل التطور التكنولوجي الهائل في القدرات النووية".وشدد على أن "مناورات الناتو الاستفزازية والتدريبات على تكتيكات نووية جديدة، قابلتها جهوزية روسية عالية، بالاستناد إلى دور أجهزة الاستخبارات التي تجمع المعلومات حول أي تحركات او استعدادات في هذا الاتجاه."وتوقع زيدان أن "يتراجع منسوب التوتر مع انشغال واشنطن بأوضاعها الداخلية بعد نتائج الانتخابات المحلية"، مؤكدا أن "القوى الدولية الكبرى كالصين وروسيا والهند والسعودية ترفض الإملاءات الأميركية، وهو موقف بات يشمل حتى حلفاء الولايات المتحدة قبل خصومها".

