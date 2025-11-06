https://sarabic.ae/20251106/الجيش-الإسرائيلي-يطالب-بإخلاء-عدد-من-المباني-في-ثلاث-قرى-جنوبي-لبنان-1106802436.html
الجيش الإسرائيلي يطالب بإخلاء عدد من المباني في ثلاث قرى جنوبي لبنان
طالب الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بإخلاء أبنية في ثلاث قرى جنوبي لبنان، بشكل عاجل. 06.11.2025, سبوتنيك عربي
لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
ونشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بيانا طالب من خلاله سكان مبان محددة في قرى الطيبة وطير دبا وعيتا الجبل (الزط) بإخلائها فورا.ووجّه أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنذارا بـ"مهاجمة قوات الجيش على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في أنحاء جنوب لبنان".وادّعى الجيش الإسرائيلي في بيانه أن "قواته العسكرية تتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة".وأرفق الجيش خريطة وعليها مجموعة من الخطوط باللون الأحمر، أوضح أنه مطلوب إخلاؤها من سكانها، في قرى الطيبة وطير دبا وعيتا الجبل في الجنوب اللبناني.وقال الجيش في بيانه: "أنتم تتواجدون بالقرب من مباني يستخدمها حزب الله ومن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر"، وشدد على أن "البقاء في منطقة المباني المحددة يعرضكم للخطر".وفي وقت سابق من اليوم الخميس، شن الطيران الحربي الإسرائيلي "غارات على المنطقة بين بلدتي طورا والعباسية في قضاء صور جنوبي لبنان". ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، فإن "الطيران الإسرائيلي حلّق بشكل مكثف في جنوب لبنان، وشن غارة استهدفت المنطقة بين بلدتي طورا والعباسية".وأصدر الرئيس اللبناني جوزاف عون، الخميس الماضي، تعليمات مباشرة إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل بأن يتصدى الجيش اللبناني لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعًا عن السيادة الوطنية وسلامة المواطنين.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
لبنان
الأخبار
ar_EG
طالب الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بإخلاء أبنية في ثلاث قرى جنوبي لبنان، بشكل عاجل.
ونشر الجيش الإسرائيلي، اليوم الخميس، بيانا طالب من خلاله سكان مبان محددة في قرى الطيبة وطير دبا وعيتا الجبل (الزط) بإخلائها فورا.
ووجّه أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إنذارا بـ"مهاجمة قوات الجيش على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله في أنحاء جنوب لبنان".
وادّعى الجيش الإسرائيلي في بيانه أن "قواته العسكرية تتعامل مع المحاولات المحظورة التي يقوم بها حزب الله لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة".
وأرفق الجيش خريطة وعليها مجموعة من الخطوط باللون الأحمر، أوضح أنه مطلوب إخلاؤها من سكانها، في قرى الطيبة وطير دبا وعيتا الجبل في الجنوب اللبناني
وقال الجيش في بيانه: "أنتم تتواجدون بالقرب من مباني يستخدمها حزب الله ومن أجل سلامتكم أنتم مضطرون لإخلائها فورا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر"، وشدد على أن "البقاء في منطقة المباني المحددة يعرضكم للخطر".
وفي وقت سابق من اليوم الخميس، شن الطيران الحربي الإسرائيلي "غارات على المنطقة بين بلدتي طورا والعباسية في قضاء صور جنوبي لبنان". ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، فإن "الطيران الإسرائيلي حلّق بشكل مكثف في جنوب لبنان، وشن غارة استهدفت المنطقة بين بلدتي طورا والعباسية".
وأصدر الرئيس اللبناني جوزاف عون، الخميس الماضي، تعليمات مباشرة إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل بأن يتصدى الجيش اللبناني لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعًا عن السيادة الوطنية وسلامة المواطنين.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل
، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.