"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟

كرة القدم كما نعرفها، لم تعد مجرد لعبة تمارس على المستطيل الأخضر، بل أصبحت صناعة ضخمة، تدار فيها المليارات، وتُستهلك فيها الأجساد كما تُستهلك العقود... 06.11.2025, سبوتنيك عربي

وفي قلب هذه الدوامة، برزت ظاهرة جديدة مقلقة تهدد مستقبل نجوم اللعبة الشباب: وهي الإصابة التي تعرف طبياً بـ “الفتق الرياضي".من، لامين يامال، في برشلونة، إلى، فرانكو ماستانتونو، في ريال مدريد، مرورا بكول بالمر، ونيكو ويليامز.. أسماء واعدة تتساقط تباعا أمام إصابة واحدة تشترك في السبب: الحمل البدني الزائد الناتج عن ضغط المباريات، وتداخل البطولات، وسوء التخطيط لحماية اللاعبين الصغار.في هذا الصدد، حذر الناقد الرياضي، محمد مصطفى يحيى، من أن "كرة القدم باتت تواجه أزمة وجودية تهدد مستقبل المواهب الشابة، نتيجة تضخم عدد المباريات والبطولات، وتحول اللعبة إلى صناعة رأسمالية لا ترحم من يعملون فيها".وقال يحيى في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "ظاهرة "الفتق الرياضي" التي لم تكن معروفة سابقا، أصبحت اليوم شائعة بين اللاعبين، خاصة من صغار السن، نتيجة الإرهاق البدني والنفسي الناتج عن ضغط المباريات". وأشار إلى أن "عدد المباريات ارتفع بشكل غير مسبوق، إذ يشارك بعض اللاعبين في أكثر من 70 مباراة خلال موسم واحد، وهو رقم قاتل، خاصة في ظل مشاركة المنتخبات في بطولات جديدة مثل دوري الأمم الأوروبية، وتوسعة كأس العالم إلى 48 منتخبا، ودوري أبطال أوروبا إلى 36 فريقا".وأوضح يحيى أن "الأندية والاتحادات تسعى لتعويض خسائرها المالية منذ جائحة فيروس "كورونا" المستجد، عبر زيادة عدد البطولات والمباريات، دون النظر إلى صحة اللاعبين. وقال: "الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحادات القارية والمحلية باتت تتصارع على الأرباح، بينما اللاعب هو الضحية الأولى".وأكد أن "الأندية تتحمل خسائر فادحة نتيجة الإصابات، إذ سجّل الموسم الماضي أكثر من 4000 إصابة، بتكلفة تجاوزت 750 مليون يورو". وأضاف: "رغم أن الأندية تحقق أرباحا، إلا أن خسارة اللاعبين في سن مبكرة تمثل ضربة قاسية لمستقبلها الفني".ودعا الناقد الرياضي، محمد مصطفى يحيى، إلى "تدخل عاجل من جمعيات اللاعبين لحماية حقوقهم"، مشددا على "ضرورة أن يتعاون اللاعبون مع الأجهزة الفنية لإدارة مشاركاتهم بشكل أكثر عقلانية". وقال: "رونالدو وميسي نجحا في إدارة مسيرتهما عبر تقليل الحمل التدريبي والسفر، وعلى المواهب الشابة أن تتعلم من ذلك".وختم يحيى حديثه بالقول: "إذا لم تتوقف الاتحادات عن السعي المحموم وراء الأرباح، فإن كرة القدم ستفقد جوهرها، وستتحول إلى منتج تجاري يستهلك اللاعبين بدلا من أن يصنع منهم نجوما".ومن الزاوية الطبية، أكد ممارس العلاج الطبيعي د. ريمون باسم، أن "الفتق الرياضي أصبح من أكثر الإصابات شيوعا بين الرياضيين الشباب في السنوات الأخيرة، نتيجة الأحمال الزائدة والتمارين المكثفة في سن مبكرة، ما يشكل خطرا حقيقيا على مستقبلهم المهني".وأوضح د.ريمون في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الفتق الرياضي يحدث نتيجة تمزق في الألياف العضلية الواقعة أسفل البطن، وغالبا ما يصيب الرياضيين في مرحلة التكوين العضلي، إذ لا يكون الهيكل العضلي قد اكتمل بالشكل الذي يسمح بتحمل المجهود العالي". وأضاف: "العوامل الوراثية تلعب دورا في ضعف هذه الألياف، لكن السبب الأبرز هو غياب التوازن بين عضلات الحوض والبطن، مما يؤدي إلى تحميل زائد على منطقة البطن".وشدد على "أهمية الانتباه المبكر للأعراض، مثل الألم في أسفل البطن وصعوبة الجري أو السعال"، مؤكدا أن "التشخيص يتم عبر الفحص السريري، ثم باستخدام الأشعة فوق الصوتية أو الرنين المغناطيسي لتحديد درجة الإصابة".وفيما يتعلق بالعلاج، أوضح د. ريمون أن "البروتوكول يشمل الراحة التامة في البداية، ثم العلاج الطبيعي باستخدام جلسات الموجات التصادمية أو فوق الصوتية، إلى جانب تمارين خاصة لإعادة التوازن العضلي وتستغرق فترة العلاج من 4 إلى 8 أسابيع في الحالات المبكرة".ودعا إلى "ضرورة تطبيق بروتوكولات "فيفا" الوقائية، مثل برنامج "فيفا 11+" للحد من الإصابات الرياضية، وخاصة الفتق الرياضي، الذي بات يشكل خطرا حقيقيا على مستقبل اللاعبين في ظل غياب التوعية الكافية".في نفس السياق، أكد أخصائي العلاج الطبيعي لإصابات الملاعب، د. عبد الرحمن أمين، أن "الفتق الرياضي بات من الإصابات الشائعة التي تهدد مسيرة اللاعبين، خاصة في الفئات العمرية الصغيرة، نتيجة الأحمال الزائدة وضعف التكوين العضلي في منطقة الحوض والبطن".وأوضح د. عبد الرحمن في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "الإصابة تحدث نتيجة ضغط متكرر على عضلات البطن السفلية والحوض، وغالبا ما يُخطئ البعض في تشخيصها باعتبارها إصابة في العضلة الضامة، مما يؤدي إلى تأخر العلاج وتفاقم الحالة". وأضاف: "اللاعب عادة يهتم بالجانب البدني العام، لكنه يهمل تقوية عضلات الكور الأساسية، وهي المسؤولة عن دعم الحوض والبطن، ما يجعلها عرضة للتمزق والضعف".وشدد د. عبد الرحمن أمين على "أهمية البدء المبكر في العلاج، حيث يشمل البرنامج التأهيلي جلسات علاج طبيعي لتقليل الألم وتنشيط العضلات، ثم تدريبات خاصة لإعادة التوازن العضلي وتقوية المناطق المحيطة بالحوض، قبل العودة التدريجية إلى التمارين الرياضية ومحاكاة الملعب".ودعا الأندية والاتحادات الرياضية إلى طالاهتمام ببرامج الإعداد البدني الوقائي، وتوفير جهاز طبي مؤهل داخل الفرق، يحمل تراخيص معتمدة في المجال الطبي، لضمان التشخيص السليم والتعامل الفوري مع الإصابات". وقال: "لا يصح أن يُطلق لقب طبيب على شخص غير مؤهل، لأن ذلك يعرض حياة اللاعبين للخطر، خاصة في الحالات الطارئة داخل الملعب".

