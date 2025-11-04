عربي
"لا يمكن الاقتراب منهما".. هالاند يعلق على مقارنته بميسي ورونالدو
"لا يمكن الاقتراب منهما".. هالاند يعلق على مقارنته بميسي ورونالدو
سبوتنيك عربي
صرح إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، بأنه في طريقه لتحطيم أرقام شخصية له سبق أن حققها. 04.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-04T20:00+0000
2025-11-04T20:00+0000
مجتمع
رياضة
ليونيل ميسي
مانشستر سيتي
وأوضح هالاند في تصريحات صحفية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه في طريقه لتسجيل أرقام قياسية، لكنه يريد التركيز على نجاح فريقه الإنجليزي، بينما يستعد لمواجهة ناديه السابق بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، غدا الأربعاء.ويشار إلى أن المهاجم النرويجي (25 عاما) نجح في تسجيل 26 هدفا في 16 مباراة فقط مع النادي والمنتخب الوطني هذا الموسم، مما يضعه على الطريق لتحطيم رقمه القياسي الشخصي البالغ 57 هدفا في موسم واحد.وأضاف هالاند: "ينبغي علي تجاهل الأرقام القياسية، التفكير في الأرقام القياسية التي يمكنني تحطيمها آخر ما يخطر ببالي، أحاول مساعدة الفريق على الفوز بالمباريات. هذا هو تركيزي الرئيس".وفي الوقت ذاته، سخر من مقارنته مع ليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني، وكريستيانو رونالدو نجم المنتخب البرتغالي، قائلا: "لا أحد يستطيع الاقتراب منهما".وأضاف قائلا: "أنا رجل نرويجي، ولا ينبغي أن أعتبر نفسي شيئا لمجرد أنني أسجل أهدافا. أنا فقط إرلينغ وهذا أمر لن يتغير أبدا".
"لا يمكن الاقتراب منهما".. هالاند يعلق على مقارنته بميسي ورونالدو

صرح إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، بأنه في طريقه لتحطيم أرقام شخصية له سبق أن حققها.
وأوضح هالاند في تصريحات صحفية، مساء اليوم الثلاثاء، أنه في طريقه لتسجيل أرقام قياسية، لكنه يريد التركيز على نجاح فريقه الإنجليزي، بينما يستعد لمواجهة ناديه السابق بروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، غدا الأربعاء.
ويشار إلى أن المهاجم النرويجي (25 عاما) نجح في تسجيل 26 هدفا في 16 مباراة فقط مع النادي والمنتخب الوطني هذا الموسم، مما يضعه على الطريق لتحطيم رقمه القياسي الشخصي البالغ 57 هدفا في موسم واحد.
وقال: "أنا في طريقي لتحطيم هذا الرقم، لكنني لا أفكر في ذلك وعلينا التركيز على الغد وهذه طريقة تفكيري. أحتاج للتفكير في الحاضر".
وأضاف هالاند: "ينبغي علي تجاهل الأرقام القياسية، التفكير في الأرقام القياسية التي يمكنني تحطيمها آخر ما يخطر ببالي، أحاول مساعدة الفريق على الفوز بالمباريات. هذا هو تركيزي الرئيس".
وفي الوقت ذاته، سخر من مقارنته مع ليونيل ميسي نجم المنتخب الأرجنتيني، وكريستيانو رونالدو نجم المنتخب البرتغالي، قائلا: "لا أحد يستطيع الاقتراب منهما".
وأضاف قائلا: "أنا رجل نرويجي، ولا ينبغي أن أعتبر نفسي شيئا لمجرد أنني أسجل أهدافا. أنا فقط إرلينغ وهذا أمر لن يتغير أبدا".
