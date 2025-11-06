https://sarabic.ae/20251106/تقرير-فرنسي-يكشف-ثغرات-أمنية-في-متحف-اللوفر-1106800801.html

تقرير فرنسي يكشف ثغرات أمنية في متحف "اللوفر"

كشف تقرير صادر عن ديوان المحاسبة الوطني الفرنسي أن متحف اللوفر بدأ منذ نحو عقد عملية تدقيق أمني شاملة، لكن أعمال التحديث المفترض القيام بها لن تكتمل قبل عام... 06.11.2025, سبوتنيك عربي

وذكرت وسائل إعلام غربية، اليوم الخميس، أن متحف اللوفر، أحد أشهر المتاحف حول العالم وأكثرها زيارة، قد تضررت سمعته عقب عملية السرقة التي جرت في وضح النهار، بعدما تمكن 4 لصوص من الاستيلاء على مجوهرات تقدر قيمتها بـ102 مليون دولار، ما أثار جدلا واسعا حول أوجه القصور في منظومته الأمنية.وأوضحت صحيفة غربية أنه قبل عملية السرقة الكبيرة التي هزت المتحف الشهر الماضي، تبين أن 39% فقط من قاعات المتحف كانت مزودة بكاميرات مراقبة حتى العام 2024، فيما بدأ التدقيق الأمني الذي بدأ عام 2015 قد كشف أن المتحف لم يكن يخضع لمراقبة كافية ولم يكن مستعدا لمواجهة الأزمات، ولم يُطرح مشروع تحديث الأمن إلا في نهاية العام الماضي.وأكدت أن تنفيذ الخطة الأمنية كان من المفترض أن يستغرق عدة سنوات، ومن المتوقع، بحسب إدارة المتحف، ألا تكتمل قبل عام 2032، كما أن "الإنفاق المفرط على شراء الأعمال الفنية ومشروعات الإنعاش الثقافي بعد جائحة كورونا، إضافة إلى خسائر الإيرادات الناتجة عن ضعف الكفاءة وعمليات الاحتيال في بيع التذاكر، ساهمت جميعها في إعاقة تحديث البنية التحتية المتقادمة للمتحف".وكانت وسائل إعلام فرنسية قد ذكرت، الأحد الماضي، أن السلطات في باريس اعتقلت رجلين على خلفية سرقة مجوهرات ثمينة من متحف اللوفر.وأفادت التقارير بأن أحد المشتبه بهم تم ضبطه، مساء السبت الماضي، في مطار باريس - شارل ديغول أثناء استعداده للسفر إلى الخارج، بينما أُلقي القبض على الثاني لاحقا في منطقة باريس.وتم تكليف عشرات المحققين بتعقب اللصوص الذين سرقوا متحف اللوفر في يوم الأحد الموافق 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، إذ نهبوا مجوهرات ملكية تُقدَّر قيمتها بـ102 مليون دولار خلال سبع دقائق فقط.واستخدم اللصوص سلما قابلا للتمديد لشاحنة مسروقة، ومعدات قطع لاختراق المعرض في الطابق الأول.وأثناء فرارهم على السلم، أسقط اللصوص تاجا مرصعا بالألماس والزمرد، وركبوا دراجات، وبحوزتهم 8 قطع أخرى، بما فيها قلادة من الزمرد والألماس أهداها نابليون بونابرت، إلى زوجته الإمبراطورة ماري لويز. وأثارت سرقة متحف اللوفر جدلا عالميا وفرنسيا واسعا، بشأن أمن المؤسسات الثقافية.

