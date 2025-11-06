رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: إسرائيل تحاول السيطرة على سفوح القدس بطرح عمليات بناء استيطانية جديدة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
12:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:30 GMT
15 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
17:33 GMT
21 د
بلا قيود
خبير: المنظومة الردعية الروسية الجديدة لا مثيل لها في العالم
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
واشنطن تسابق الزمن لتشكيل قوة دولية في غزة وسط تعقيدات سياسية و إقليمية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:53 GMT
7 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:00 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251106/رئيس-المجلس-الوطني-الفلسطيني-إسرائيل-تحاول-السيطرة-على-سفوح-القدس-بطرح-عمليات-بناء-استيطانية-جديدة-1106796114.html
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: إسرائيل تحاول السيطرة على سفوح القدس بطرح عمليات بناء استيطانية جديدة
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: إسرائيل تحاول السيطرة على سفوح القدس بطرح عمليات بناء استيطانية جديدة
سبوتنيك عربي
صرح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، اليوم الخميس، بأن إعلان إسرائيل طرح مناقصتين لبناء 356 وحدة استعمارية جديدة في مستعمرة "آدم" قرب بلدة جبع شمال... 06.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-06T11:03+0000
2025-11-06T11:03+0000
آخر أخبار القدس الأن
أخبار إسرائيل اليوم
العالم العربي
الأخبار
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104339/21/1043392111_0:106:2000:1231_1920x0_80_0_0_89c9e87b160edaff18119e1dc1b6292a.jpg
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، ظهر اليوم الخميس، عن روحي فتوح، أن تلك المناقصات وبعدها عمليات البناء الاستيطاني تهدف السيطرة على سفوح مدينة القدس الشمالية الشرقية، وعزل المدينة الفلسطينية، وفرض مشروع القدس الكبرى لتهويد المدينة وقطع تواصلها الفلسطيني.وأكد فتوح أن "هذا المخطط يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ومحكمة العدل العليا التي تعتبر الاستعمار باطلا ولا يرتب أي أثر قانوني".ودعا روحي فتوح، المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته ووقف هذا التغول الاستيطاني الإسرائيلي في مدينة القدس، ومساءلة السلطات الإسرائيلية على جرائمها بحق شعبنا وأرضه.وشدد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني على أن "هذا التغول الاستعماري اعتداء على سيادة وحدود الدولة الفلسطينية"، مؤكدا تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967.ويأتي هذا فيما تعتزم إسرائيل بناء نحو ألفي وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية ضمن خطة واسعة أطلقها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لتعزيز وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية وغور الأردن.وذكرت ذلك القناة 14 الإسرائيلية، الخميس الماضي، أن الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أعلنت أنه تمت المصادقة على بناء 1973 وحدة استيطانية جديدة ضمن ما تعتبره توسعا في مشاريع البناء.وأشارت القناة إلى قول سموتريتش إنه تمت المصادقة على بناء نحو 30 ألف وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية ووادي الأردن منذ بداية العام. وتابع: "سنواصل البناء وترسيخ جذورنا في كل أنحاء أرض إسرائيل"، مشيرا إلى أن ما تقوم به حكومة تل أبيب "هو الرد الصحيح على من يحاولون التشكيك في حقنا في أرضنا"، على حد وصفه.وتواصل إسرائيل خططها الاستيطانية التوسعية في الضفة الغربية، بالمخالفة للقانون الدولي، ورغم الإدانات الدولية المتكررة والرفض الفلسطيني والعربي لهذه الإجراءات.يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترا، وقد خضعت لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967.وتعد معظم دول العالم هذه المنطقة أرضا محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/ تموز 2024.
https://sarabic.ae/20251022/حماس-تعلق-على-مشروعين-إسرائيليين-لضم-الضفة-الغربية-وفرض-السيادة-على-مستوطنة-معاليه-أدوميم-1106288648.html
https://sarabic.ae/20250911/لن-تقوم-دولة-فلسطينية-نتنياهو-يوقع-خطة-إي1-لتوسيع-المستوطنات-وتقسيم-الضفة-1104758232.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104339/21/1043392111_108:0:1892:1338_1920x0_80_0_0_76aae971903a9f522f3610b6188b6f48.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
آخر أخبار القدس الأن, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم
آخر أخبار القدس الأن, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: إسرائيل تحاول السيطرة على سفوح القدس بطرح عمليات بناء استيطانية جديدة

11:03 GMT 06.11.2025
© AP Photo / Brennan Linsleyعلم إسرائيلي يرفرف بالقرب من الفناء الأمامي لأحد المنازل على حافة مستوطنة ريحليم بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية
علم إسرائيلي يرفرف بالقرب من الفناء الأمامي لأحد المنازل على حافة مستوطنة ريحليم بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
© AP Photo / Brennan Linsley
تابعنا عبر
صرح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، اليوم الخميس، بأن إعلان إسرائيل طرح مناقصتين لبناء 356 وحدة استعمارية جديدة في مستعمرة "آدم" قرب بلدة جبع شمال القدس، هو استمرار لسياسة التوسع الاستعماري غير القانوني.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، ظهر اليوم الخميس، عن روحي فتوح، أن تلك المناقصات وبعدها عمليات البناء الاستيطاني تهدف السيطرة على سفوح مدينة القدس الشمالية الشرقية، وعزل المدينة الفلسطينية، وفرض مشروع القدس الكبرى لتهويد المدينة وقطع تواصلها الفلسطيني.
مستوطنات - سبوتنيك عربي, 1920, 22.10.2025
"حماس" تعلق على مشروعين إسرائيليين لضم الضفة الغربية وفرض السيادة على مستوطنة "معاليه أدوميم"
22 أكتوبر, 16:21 GMT
وأكد فتوح أن "هذا المخطط يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ومحكمة العدل العليا التي تعتبر الاستعمار باطلا ولا يرتب أي أثر قانوني".
ودعا روحي فتوح، المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته ووقف هذا التغول الاستيطاني الإسرائيلي في مدينة القدس، ومساءلة السلطات الإسرائيلية على جرائمها بحق شعبنا وأرضه.
وشدد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني على أن "هذا التغول الاستعماري اعتداء على سيادة وحدود الدولة الفلسطينية"، مؤكدا تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967.
ويأتي هذا فيما تعتزم إسرائيل بناء نحو ألفي وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية ضمن خطة واسعة أطلقها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لتعزيز وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية وغور الأردن.
وذكرت ذلك القناة 14 الإسرائيلية، الخميس الماضي، أن الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أعلنت أنه تمت المصادقة على بناء 1973 وحدة استيطانية جديدة ضمن ما تعتبره توسعا في مشاريع البناء.
وأشارت القناة إلى قول سموتريتش إنه تمت المصادقة على بناء نحو 30 ألف وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية ووادي الأردن منذ بداية العام. وتابع: "سنواصل البناء وترسيخ جذورنا في كل أنحاء أرض إسرائيل"، مشيرا إلى أن ما تقوم به حكومة تل أبيب "هو الرد الصحيح على من يحاولون التشكيك في حقنا في أرضنا"، على حد وصفه.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 11.09.2025
"لن تقوم دولة فلسطينية"... نتنياهو يوقع خطة "إي1" لتوسيع المستوطنات وتقسيم الضفة
11 سبتمبر, 17:50 GMT
وتواصل إسرائيل خططها الاستيطانية التوسعية في الضفة الغربية، بالمخالفة للقانون الدولي، ورغم الإدانات الدولية المتكررة والرفض الفلسطيني والعربي لهذه الإجراءات.
يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترا، وقد خضعت لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967.
وتعد معظم دول العالم هذه المنطقة أرضا محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/ تموز 2024.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала