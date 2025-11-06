https://sarabic.ae/20251106/رئيس-المجلس-الوطني-الفلسطيني-إسرائيل-تحاول-السيطرة-على-سفوح-القدس-بطرح-عمليات-بناء-استيطانية-جديدة-1106796114.html

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: إسرائيل تحاول السيطرة على سفوح القدس بطرح عمليات بناء استيطانية جديدة

رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: إسرائيل تحاول السيطرة على سفوح القدس بطرح عمليات بناء استيطانية جديدة

صرح رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، اليوم الخميس، بأن إعلان إسرائيل طرح مناقصتين لبناء 356 وحدة استعمارية جديدة في مستعمرة "آدم" قرب بلدة جبع شمال...

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، ظهر اليوم الخميس، عن روحي فتوح، أن تلك المناقصات وبعدها عمليات البناء الاستيطاني تهدف السيطرة على سفوح مدينة القدس الشمالية الشرقية، وعزل المدينة الفلسطينية، وفرض مشروع القدس الكبرى لتهويد المدينة وقطع تواصلها الفلسطيني.وأكد فتوح أن "هذا المخطط يشكل خرقا فاضحا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ومحكمة العدل العليا التي تعتبر الاستعمار باطلا ولا يرتب أي أثر قانوني".ودعا روحي فتوح، المجتمع الدولي، إلى تحمل مسؤولياته ووقف هذا التغول الاستيطاني الإسرائيلي في مدينة القدس، ومساءلة السلطات الإسرائيلية على جرائمها بحق شعبنا وأرضه.وشدد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني على أن "هذا التغول الاستعماري اعتداء على سيادة وحدود الدولة الفلسطينية"، مؤكدا تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967.ويأتي هذا فيما تعتزم إسرائيل بناء نحو ألفي وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية ضمن خطة واسعة أطلقها وزير المالية بتسلئيل سموتريتش لتعزيز وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية وغور الأردن.وذكرت ذلك القناة 14 الإسرائيلية، الخميس الماضي، أن الإدارة المدنية التابعة لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أعلنت أنه تمت المصادقة على بناء 1973 وحدة استيطانية جديدة ضمن ما تعتبره توسعا في مشاريع البناء.وأشارت القناة إلى قول سموتريتش إنه تمت المصادقة على بناء نحو 30 ألف وحدة سكنية جديدة في الضفة الغربية ووادي الأردن منذ بداية العام. وتابع: "سنواصل البناء وترسيخ جذورنا في كل أنحاء أرض إسرائيل"، مشيرا إلى أن ما تقوم به حكومة تل أبيب "هو الرد الصحيح على من يحاولون التشكيك في حقنا في أرضنا"، على حد وصفه.وتواصل إسرائيل خططها الاستيطانية التوسعية في الضفة الغربية، بالمخالفة للقانون الدولي، ورغم الإدانات الدولية المتكررة والرفض الفلسطيني والعربي لهذه الإجراءات.يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومترا، وقد خضعت لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967.وتعد معظم دول العالم هذه المنطقة أرضا محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو/ تموز 2024.

