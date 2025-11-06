https://sarabic.ae/20251106/مدير-الترميم-بالمتحف-المصري-الكبير-لـسبوتنيك-عملنا-بعد-الافتتاح-سيكون-مرحلة-جديدة-ومهمة-1106817118.html

مدير الترميم بالمتحف المصري الكبير لـ"سبوتنيك": عملنا بعد الافتتاح سيكون مرحلة جديدة ومهمة

مدير الترميم بالمتحف المصري الكبير لـ"سبوتنيك": عملنا بعد الافتتاح سيكون مرحلة جديدة ومهمة

سبوتنيك عربي

قال مدير عام شؤون الترميم في المتحف المصري الكبير، د. حسن كمال، اليوم الخميس، إن عدد الزائرين للمتحف من اليوم الأول وحتى اليوم الثالث كان كبيرا جدا. 06.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-06T18:42+0000

2025-11-06T18:42+0000

2025-11-06T18:42+0000

مصر

أخبار مصر الآن

العالم العربي

الأخبار

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/06/1106809016_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_7ca686af1b4220d32a06f8965ff6cb69.jpg

وتوقع في تصريحات لـ"سبوتنيك"، استمرار الإقبال على المتحف، وارتفاع الأعداد خلال الأسبوع الأول من افتتاحه، مشيرا إلى أنه تمتلئ جميع قاعاته، بدءا من القاعة الرئيسية، وقاعة الملك توت عنخ آمون، ومرورا بمتحف المراكب، والدرج العظيم، بالزوار.وأضاف كمال أن افتتاح المتحف المصري الكبير يمثل بداية مرحلة جديدة بالنسبة لمركز الترميم في المتحف، موضحا أن "دور المركز في الترميم سيستمر بعد الافتتاح، سواء للحفاظ على الآثار الحالية أو لإضافة قطع جديدة، بهدف أن يصبح المتحف منارة ثقافية وعلمية في الحفاظ على التراث وعلم المصريات وعلم المتاحف".وكانت مصر قد افتتحت المتحف رسميًا، السبت الماضي، في احتفال ضخم حضره 79 وفدًا رسميًا من أنحاء العالم، من بينهم ملوك وأمراء ورؤساء دول وحكومات. وأُغلق المتحف مؤقتا في اليومين التاليين قبل أن يبدأ في استقبال الجمهور اليوم.ويُعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف للآثار المصرية القديمة في العالم، إذ يمتد على مساحة نحو 500 ألف متر مربع، ويضم أكثر من 100 ألف قطعة أثرية، من أبرزها مجموعة الملك توت عنخ آمون التي تُعرض كاملة لأول مرة منذ اكتشاف مقبرته في وادي الملوك بالأقصر عام 1922.وتأمل السلطات المصرية أن يسهم المتحف الجديد في تعزيز الحركة السياحية، إذ تتوقع أن يجذب وحده نحو سبعة ملايين زائر سنويًا، بما قد يضيف ما يقارب 30 مليون زائر بحلول عام 2030.

https://sarabic.ae/20251106/الرئيس-التنفيذي-لهيئة-المتحف-المصري-الكبير-يوضح-لـسبوتنيك-رسالة-مصر-للعالم-بافتتاحه-1106816821.html

مصر

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مصر, أخبار مصر الآن, العالم العربي, الأخبار, حصري