مسارات بديلة… شبكات "تهريب البشر" تواجه القبضة الأمنية في الشمال المغربي بطرق جديدة

حصري
أكدت بيانات صادرة عن وزارة الداخلية المغربية، إحباط 42.437 محاولة لتهريب المهاجرين، وتفكيك 188 شبكة إجرامية متخصصة في هذا النوع من الجرائم حتى أغسطس/ آب 2025.
ووفق بيانات الوزارة، فقد أنقذت مصالح البحرية الملكية "9.518 شخصا من الغرق، من جنسيات مختلفة، أثناء محاولتهم العبور نحو الجانب الأوروبي".
وأشارت البيانات عند شهر سبتمبر/ أيلول 2024، إلى أنه "تم إفشال 48.963 محاولة لتهريب المهاجرين، وتفكيك 210 شبكات إجرامية تنشط في هذا النوع من التهريب.
وبحسب خبراء، فإن العمليات الأمنية والإغلاق الذي يقوم به المغرب في الشمال ساهم في الحد من عمليات الهجرة غير النظامية، لكن عصابات الهجرة غير النظامية نشطت بشكل أكبر في الجنوب المغربي، وعبر العديد من المدن الأخرى.
ويرى الخبراء أن تصدي الجهات الأمنية لعمليات الهجرة غير الشرعية بقى مؤقتة، نظرا لاستمرار التوترات في عدد من الدول الأفريقية التي تدفع بالمهاجرين نحو المغرب، والذين يصرون بشتى السبل على العبور نحو الجانب الأوروبي.
من ناحيته، قال الحقوقي المغربي، عمر ناجي، إن "شمال المغرب سجل انخفاضا مهما في تدفقات الهجرة نحو أوروبا أو في اتجاه "مليلية وسبتة" مقارنة بالسنوات الماضية".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك" أن "شبكات الهجرة والاتجار في البشر ظهرت وتوسع نشاطها في المغرب بعد استكمال بناء السياجات الشائكة على حدود "مليلية وسبتة" وعسكرة هذه الحدود، إذ أصبح من الصعب على المهاجرين القفز على هذه السياجات كما كان الشأن قبل 2018 (كانت هجرة مجانية)".
الهجرة غير الشرعية - مهاجرين أفارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
المغرب يحبط 42 ألف محاولة هجرة غير شرعية خلال 8 أشهر
4 نوفمبر, 17:21 GMT
مسارات بديلة
ولفت ناجي إلى أن "الهجرة تحولت فيما بعد نحو الطريق البحري غير المجاني والذي تسيطر عليه شبكات منظمة للهجرة، إذ فرضت مبالغ وصلت لـ12 مليون سنتيم للفرد (يقارب 1300 دولار)، وتتوفر على لوجستيك مهم.
وأشار إلى أن "هذه الشبكات تشتغل بشكل سري وعبر وسطاء متواجدين في مناطق متعددة للبحث عن زبائن، يتم نقلهم إلى نقط الانطلاق الساحلية المتفق عليها للانطلاق إلى إسبانيا".
وفيما يتعلق بتداعيات التوترات في منطقة الساحل، أشار إلى أن "الحروب والتوترات تغذي الهجرة عبر الطريق المغربية، وخاصة فيما يخص السودان، وأن هناك حاليا ومنذ عام 2021 تدفق مهم للشباب السوداني نحو الجهة الشرقية المغربية عبر الحدود الجزائرية".
تحديات عدة
وأوضح أن "أهم التحديات تتمثل في جوانب حقوقية تتعلق بالتزامات المغرب في المعاهدات التي وقع عليها، والتي تفرض عليه احترام حقوق المهاجرين العمال وأفراد عائلاتهم وطالبي اللجوء".
وتابع: "التحدي الثاني هو إلى متى يمكن أن يحافظ المغرب على دوره كأهم شريك لأوروبا في مجال الهجرة، مع تغير طرق الهجرة نحو موريتانيا والجزائر وتونس وليبيا الذي وقع من أجلها الاتحاد الأوروبي اتفاقيات شراكة".
إحصاءات رسمية
فيما قال الخبير المتخصص في مجال الهجرة بالمغرب، حسن بنطالب، إن "الإحصاءات صادرة عن وزارة الداخلية المغربية، دون تأكيد من جهات".
وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "السنوات الأخيرة شهدت راجع كبير في نسبة إحباط عمليات الهجرة غير الشرعية".
وأضاف أن "الأرقام التي أوردتها الجهات الرسمية تنقصها التفاصيل المتعلقة بالجنسيات والأعمار وتفاصيل أخرى".
وشدد على أن "شبكات تهريب المهاجرين تنتشر في جنوب المغرب بشكل كبير، رغم الملاحقات الأمنية، غير أنها تتأقلم مع الأوضاع دون أن تتوقف بشكل نهائي".
الهجرة غير الشرعية - مهاجرين أفارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2025
المغرب يعلن إحباط أكثر من 78 ألف محاولة هجرة غير نظامية خلال 2024
23 يناير, 07:14 GMT
طرق الهجرة المتعددة
ولفت بنطالب إلى أن طالمغرب ليست الطريق الوحيد لعمليات الهجرة غير الشرعية، إذ يسلك البعض طريق ليبيا وتونس،في ظل استمرار المغرب في المقاربة الأمنية التي انطلقت في العام 2017، كما يشهد شمال المغرب عمليات إغلاق تام أمام الشباب الذين يريدون الهجرة عبر البحر".
ويرى أن "التصدي المغربي لعمليات الهجرة غير الشرعية أدى لانخفاض النسب بشكل كبير، لكنه لن يحول دون هجرتهم، خاصة أن الشباب القادم من دول الصراع في أفريقيا لا يفضّل البقاء في المغرب، ويستمر في المحاولة حتى عبور البحر".
ووفق الخبراء، فإن "هناك مؤشرات تؤكد أن نشاط شبكات التهريب يعرف تصاعدا نوعيا، ويتجلى ذلك في تكيّف الشبكات مع الضربات الأمنية عبر تغيير مساراتها نحو مناطق أقل مراقبة (كالأقاليم الجنوبية أو الأطلس الصغير)".
