المغرب يحبط 42 ألف محاولة هجرة غير شرعية خلال 8 أشهر

المغرب يحبط 42 ألف محاولة هجرة غير شرعية خلال 8 أشهر

أعلنت السلطات الأمنية المغربية أنه منذ بداية السنة حتى نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي، تمكنت من إحباط 42,437 محاولة لتهريب المهاجرين، وتفكيك 188 شبكة إجرامية... 04.11.2025

ونقلت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم الثلاثاء، عن بيان لوزارة الداخلية المغربية، تكثيفها من جهودها للتصدي للشبكات الإجرامية الناشطة في جرائم تهريب المهاجرين.وأفادت بأن "البحرية الملكية المغربية تمكنت خلال الفترة نفسها من إنقاذ 9,518 شخصا من الغرق، وتقديم المساعدة والدعم لهم، من جنسيات مختلفة، أثناء محاولتهم العبور خلسة عبر القوارب نحو الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط".وأوضحت أن "الحكومة المغربية تبنت مقاربة حقوقية وإنسانية، تقوم على تقديم الدعم والمساعدة وتشجيع الرجوع الطوعي للمهاجرين في وضعية غير نظامية بالتعاون مع الهيئات الدبلوماسية لبلدانهم المعتمدة بالمغرب، مع مراعاة حقوقهم وكرامتهم، وهذه المقاربة ساهمت في إنقاذهم من مافيات التهريب وضمان عودتهم الطوعية إلى بلدانهم في ظروف آمنة".وأشار بيان وزارة الداخلية إلى قيامها بتعزيز الشراكة مع مختلف الشركاء الإقليميين والجهويين، خاصة الأوروبيين، في مجال تقوية ومراقبة الحدود ومكافحة جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، من خلال تزويدها بتجهيزات للرصد والمراقبة والاتصال والتشخيص والنقل، بالإضافة إلى تنظيم زيارات لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في إدارة الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية.وقامت الداخلية المغربية بتفعيل اجتماعات فرق العمل المشتركة مع إسبانيا وهولندا والنمسا وألمانيا وتركيا وبعض الدول الأفريقية، خصوصا في مجال مكافحة تهريب المهاجرين وتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين.يعتبر البحر الأبيض المتوسط هو الأكثر فتكا في العالم، حيث أودى بحياة ما يقرب من 30,000 شخص في العقد الماضي، ورغم تشديد الرقابة، فقد أصبحت طرق أخرى مثل الانطلاق من سواحل سيدي إفني وأكادير والرباط أكثر استخداما، مما يزيد من المخاطر.تشير البيانات الحكومية المغربية إلى أنه في عام 2024، اعترضت السلطات المغربية ما يقرب من 79,000 محاولة هجرة غير شرعية.

