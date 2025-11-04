المغرب يحبط 42 ألف محاولة هجرة غير شرعية خلال 8 أشهر

عربي
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
مع زيادة الطلب على الكهرباء.. التحديات اللوجستية والبيئية لاستمرار وصول الطاقة
09:16 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
10:32 GMT
28 د
مساحة حرة
هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
11:29 GMT
32 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
مساحة حرة
موسيقى تشبه حبوب الهلوسة.. المخدرات الرقمية خطر يهدد الشباب
13:31 GMT
25 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
من الملعب
مرموش يقود مانشستر سيتي لعبور سوانزي
17:03 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
17:33 GMT
27 د
بلا قيود
خبير: أفريقيا ساحة "حرب باردة جديدة" وواشنطن عازمة على العودة بقوة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: تركيا تسعى لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط كقوة إقليمية إسلامية
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبيرة: روسيا والصين لن تتخليا عن بعضهما في مواجهة التغيرات الجيوسياسية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطرح هدنة إنسانية في السودان.. المسار والمصير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تونس: تفاقم أزمة التلوث البيئي في قابس بسبب المجمع الصناعي الكيميائي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
المغرب يحبط 42 ألف محاولة هجرة غير شرعية خلال 8 أشهر
المغرب يحبط 42 ألف محاولة هجرة غير شرعية خلال 8 أشهر
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الأمنية المغربية أنه منذ بداية السنة حتى نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي، تمكنت من إحباط 42,437 محاولة لتهريب المهاجرين، وتفكيك 188 شبكة إجرامية
ونقلت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم الثلاثاء، عن بيان لوزارة الداخلية المغربية، تكثيفها من جهودها للتصدي للشبكات الإجرامية الناشطة في جرائم تهريب المهاجرين.وأفادت بأن "البحرية الملكية المغربية تمكنت خلال الفترة نفسها من إنقاذ 9,518 شخصا من الغرق، وتقديم المساعدة والدعم لهم، من جنسيات مختلفة، أثناء محاولتهم العبور خلسة عبر القوارب نحو الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط".وأوضحت أن "الحكومة المغربية تبنت مقاربة حقوقية وإنسانية، تقوم على تقديم الدعم والمساعدة وتشجيع الرجوع الطوعي للمهاجرين في وضعية غير نظامية بالتعاون مع الهيئات الدبلوماسية لبلدانهم المعتمدة بالمغرب، مع مراعاة حقوقهم وكرامتهم، وهذه المقاربة ساهمت في إنقاذهم من مافيات التهريب وضمان عودتهم الطوعية إلى بلدانهم في ظروف آمنة".وأشار بيان وزارة الداخلية إلى قيامها بتعزيز الشراكة مع مختلف الشركاء الإقليميين والجهويين، خاصة الأوروبيين، في مجال تقوية ومراقبة الحدود ومكافحة جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، من خلال تزويدها بتجهيزات للرصد والمراقبة والاتصال والتشخيص والنقل، بالإضافة إلى تنظيم زيارات لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في إدارة الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية.وقامت الداخلية المغربية بتفعيل اجتماعات فرق العمل المشتركة مع إسبانيا وهولندا والنمسا وألمانيا وتركيا وبعض الدول الأفريقية، خصوصا في مجال مكافحة تهريب المهاجرين وتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين.يعتبر البحر الأبيض المتوسط هو الأكثر فتكا في العالم، حيث أودى بحياة ما يقرب من 30,000 شخص في العقد الماضي، ورغم تشديد الرقابة، فقد أصبحت طرق أخرى مثل الانطلاق من سواحل سيدي إفني وأكادير والرباط أكثر استخداما، مما يزيد من المخاطر.تشير البيانات الحكومية المغربية إلى أنه في عام 2024، اعترضت السلطات المغربية ما يقرب من 79,000 محاولة هجرة غير شرعية.
المغرب يحبط 42 ألف محاولة هجرة غير شرعية خلال 8 أشهر

أعلنت السلطات الأمنية المغربية أنه منذ بداية السنة حتى نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي، تمكنت من إحباط 42,437 محاولة لتهريب المهاجرين، وتفكيك 188 شبكة إجرامية متخصصة في هذا النوع من الجرائم.
ونقلت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم الثلاثاء، عن بيان لوزارة الداخلية المغربية، تكثيفها من جهودها للتصدي للشبكات الإجرامية الناشطة في جرائم تهريب المهاجرين.
وأفادت بأن "البحرية الملكية المغربية تمكنت خلال الفترة نفسها من إنقاذ 9,518 شخصا من الغرق، وتقديم المساعدة والدعم لهم، من جنسيات مختلفة، أثناء محاولتهم العبور خلسة عبر القوارب نحو الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط".
البرلمان المغربي - سبوتنيك عربي, 1920, 21.09.2024
برلماني مغربي: جهات خارجية تتآمرعلى المغرب حرضت على "الهجرة الجماعية"
21 سبتمبر 2024, 14:19 GMT
وأوضحت أن "الحكومة المغربية تبنت مقاربة حقوقية وإنسانية، تقوم على تقديم الدعم والمساعدة وتشجيع الرجوع الطوعي للمهاجرين في وضعية غير نظامية بالتعاون مع الهيئات الدبلوماسية لبلدانهم المعتمدة بالمغرب، مع مراعاة حقوقهم وكرامتهم، وهذه المقاربة ساهمت في إنقاذهم من مافيات التهريب وضمان عودتهم الطوعية إلى بلدانهم في ظروف آمنة".

وأكدت الداخلية المغربية أنه تم خلال هذه السنة مساعدة 3,060 مهاجرا على عودة طواعية إلى بلدانهم الأصلية، من بينهم 1,541 مهاجرا بتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة بالمملكة.

وأشار بيان وزارة الداخلية إلى قيامها بتعزيز الشراكة مع مختلف الشركاء الإقليميين والجهويين، خاصة الأوروبيين، في مجال تقوية ومراقبة الحدود ومكافحة جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، من خلال تزويدها بتجهيزات للرصد والمراقبة والاتصال والتشخيص والنقل، بالإضافة إلى تنظيم زيارات لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في إدارة الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية.
وقامت الداخلية المغربية بتفعيل اجتماعات فرق العمل المشتركة مع إسبانيا وهولندا والنمسا وألمانيا وتركيا وبعض الدول الأفريقية، خصوصا في مجال مكافحة تهريب المهاجرين وتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين.
الشرطة المغربية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.01.2023
المغرب يعلن إحباط عملية هجرة غير شرعية واعتقال سودانيين بتهم الاتجار بالبشر
21 يناير 2023, 21:41 GMT
يعتبر البحر الأبيض المتوسط هو الأكثر فتكا في العالم، حيث أودى بحياة ما يقرب من 30,000 شخص في العقد الماضي، ورغم تشديد الرقابة، فقد أصبحت طرق أخرى مثل الانطلاق من سواحل سيدي إفني وأكادير والرباط أكثر استخداما، مما يزيد من المخاطر.
تشير البيانات الحكومية المغربية إلى أنه في عام 2024، اعترضت السلطات المغربية ما يقرب من 79,000 محاولة هجرة غير شرعية.
