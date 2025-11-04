https://sarabic.ae/20251104/المغرب-يحبط-42-ألف-محاولة-هجرة-غير-شرعية-خلال-8-أشهر-1106737937.html
المغرب يحبط 42 ألف محاولة هجرة غير شرعية خلال 8 أشهر
المغرب يحبط 42 ألف محاولة هجرة غير شرعية خلال 8 أشهر
سبوتنيك عربي
أعلنت السلطات الأمنية المغربية أنه منذ بداية السنة حتى نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي، تمكنت من إحباط 42,437 محاولة لتهريب المهاجرين، وتفكيك 188 شبكة إجرامية... 04.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-04T17:21+0000
2025-11-04T17:21+0000
2025-11-04T17:21+0000
أخبار المغرب اليوم
أخبار هولندا
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/1c/1080504087_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_edef8851fada82efe4e670ac4f87e7d8.jpg
ونقلت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم الثلاثاء، عن بيان لوزارة الداخلية المغربية، تكثيفها من جهودها للتصدي للشبكات الإجرامية الناشطة في جرائم تهريب المهاجرين.وأفادت بأن "البحرية الملكية المغربية تمكنت خلال الفترة نفسها من إنقاذ 9,518 شخصا من الغرق، وتقديم المساعدة والدعم لهم، من جنسيات مختلفة، أثناء محاولتهم العبور خلسة عبر القوارب نحو الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط".وأوضحت أن "الحكومة المغربية تبنت مقاربة حقوقية وإنسانية، تقوم على تقديم الدعم والمساعدة وتشجيع الرجوع الطوعي للمهاجرين في وضعية غير نظامية بالتعاون مع الهيئات الدبلوماسية لبلدانهم المعتمدة بالمغرب، مع مراعاة حقوقهم وكرامتهم، وهذه المقاربة ساهمت في إنقاذهم من مافيات التهريب وضمان عودتهم الطوعية إلى بلدانهم في ظروف آمنة".وأشار بيان وزارة الداخلية إلى قيامها بتعزيز الشراكة مع مختلف الشركاء الإقليميين والجهويين، خاصة الأوروبيين، في مجال تقوية ومراقبة الحدود ومكافحة جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، من خلال تزويدها بتجهيزات للرصد والمراقبة والاتصال والتشخيص والنقل، بالإضافة إلى تنظيم زيارات لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في إدارة الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية.وقامت الداخلية المغربية بتفعيل اجتماعات فرق العمل المشتركة مع إسبانيا وهولندا والنمسا وألمانيا وتركيا وبعض الدول الأفريقية، خصوصا في مجال مكافحة تهريب المهاجرين وتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين.يعتبر البحر الأبيض المتوسط هو الأكثر فتكا في العالم، حيث أودى بحياة ما يقرب من 30,000 شخص في العقد الماضي، ورغم تشديد الرقابة، فقد أصبحت طرق أخرى مثل الانطلاق من سواحل سيدي إفني وأكادير والرباط أكثر استخداما، مما يزيد من المخاطر.تشير البيانات الحكومية المغربية إلى أنه في عام 2024، اعترضت السلطات المغربية ما يقرب من 79,000 محاولة هجرة غير شرعية.
https://sarabic.ae/20240921/برلماني-مغربي-جهات-خارجية-تتآمرعلى-المغرب-حرضت-على-الهجرة-الجماعية-1092969250.html
https://sarabic.ae/20230121/المغرب-يعلن-إحباط-عملية-هجرة-غير-شرعية-واعتقال-سودانيين-بتهم-الاتجار-بالبشر-1072559176.html
أخبار المغرب اليوم
أخبار هولندا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/1c/1080504087_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_271c67c068bbce3859ab997060bd2421.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, أخبار هولندا, العالم العربي, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, أخبار هولندا, العالم العربي, الأخبار
المغرب يحبط 42 ألف محاولة هجرة غير شرعية خلال 8 أشهر
أعلنت السلطات الأمنية المغربية أنه منذ بداية السنة حتى نهاية شهر أغسطس/ آب الماضي، تمكنت من إحباط 42,437 محاولة لتهريب المهاجرين، وتفكيك 188 شبكة إجرامية متخصصة في هذا النوع من الجرائم.
ونقلت صحيفة
"هسبريس"، مساء اليوم الثلاثاء، عن بيان لوزارة الداخلية المغربية، تكثيفها من جهودها للتصدي للشبكات الإجرامية الناشطة في جرائم تهريب المهاجرين.
وأفادت بأن "البحرية الملكية المغربية تمكنت خلال الفترة نفسها من إنقاذ 9,518 شخصا من الغرق، وتقديم المساعدة والدعم لهم، من جنسيات مختلفة، أثناء محاولتهم العبور خلسة عبر القوارب نحو الضفة الشمالية للبحر الأبيض المتوسط".
21 سبتمبر 2024, 14:19 GMT
وأوضحت أن "الحكومة المغربية تبنت مقاربة حقوقية وإنسانية، تقوم على تقديم الدعم والمساعدة وتشجيع الرجوع الطوعي للمهاجرين في وضعية غير نظامية بالتعاون مع الهيئات الدبلوماسية لبلدانهم المعتمدة بالمغرب، مع مراعاة حقوقهم وكرامتهم، وهذه المقاربة ساهمت في إنقاذهم من مافيات التهريب وضمان عودتهم الطوعية
إلى بلدانهم في ظروف آمنة".
وأكدت الداخلية المغربية أنه تم خلال هذه السنة مساعدة 3,060 مهاجرا على عودة طواعية إلى بلدانهم الأصلية، من بينهم 1,541 مهاجرا بتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة بالمملكة.
وأشار بيان وزارة الداخلية إلى قيامها بتعزيز الشراكة مع مختلف الشركاء الإقليميين والجهويين، خاصة الأوروبيين، في مجال تقوية ومراقبة الحدود ومكافحة جريمتي تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، من خلال تزويدها بتجهيزات للرصد والمراقبة والاتصال والتشخيص والنقل، بالإضافة إلى تنظيم زيارات لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات في إدارة الحدود ومكافحة الهجرة غير النظامية.
وقامت الداخلية المغربية بتفعيل اجتماعات فرق العمل المشتركة مع إسبانيا وهولندا والنمسا وألمانيا وتركيا وبعض الدول الأفريقية، خصوصا في مجال مكافحة تهريب المهاجرين
وتسهيل العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين.
يعتبر البحر الأبيض المتوسط
هو الأكثر فتكا في العالم، حيث أودى بحياة ما يقرب من 30,000 شخص في العقد الماضي، ورغم تشديد الرقابة، فقد أصبحت طرق أخرى مثل الانطلاق من سواحل سيدي إفني وأكادير والرباط أكثر استخداما، مما يزيد من المخاطر.
تشير البيانات الحكومية المغربية إلى أنه في عام 2024، اعترضت السلطات المغربية ما يقرب من 79,000 محاولة هجرة غير شرعية.