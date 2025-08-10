https://sarabic.ae/20250810/تنتظرهم-عائلاتهم-منذ-سنوات-اختفاء-مئات-الشباب-المغاربة-خلال-رحلات-الهجرة-غير-النظامية-1103572073.html

تنتظرهم عائلاتهم منذ سنوات... اختفاء مئات الشباب المغاربة خلال رحلات الهجرة غير النظامية

تعيش مئات الأسر المغاربية على أمل عودة أبنائها المختفين في دول أخرى خلال هجرتهم غير النظامية إلى أوروبا. 10.08.2025, سبوتنيك عربي

المئات من الشباب والأطفال انقطعت كل سبل التواصل بهم منذ فترات، فيما يتواصل البعض مع عائلاتهم من حين لآخر طلبا للمال لتقديمه لعصابات الهجرة غير الشرعية التي عادة ما تحتجزهم من أجل الحصول على المال.قال الدكتور عبد الإله الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان، إن عدد المهاجرين المغاربة المختفين غير معلوم، وقد يكون ذلك ممكناً بالنسبة لمن سافروا بشكل نظامي عبر المطارات أو الموانئ البحرية، لكن يستحيل معرفة تعداد الذين هاجروا بطرق سرية وغير قانونية.وأضاف الخضري في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن جمعيات المجتمع المدني المعنية بالهجرة لا يمكن أن تكون لديها إحصائيات دقيقة إلا على سبيل التقدير، ومن هذا المنطلق يمكن التأكيد على أن أعداد المهاجرين المختفين في تزايد مستمر، وهناك معطيات تشير إلى ذلك خاصة بالنسبة للمرشحين للهجرة السرية عبر تركيا، لكون هذا البلد ألغى منذ مدة التأشيرة على المسافرين المغاربة.وأوضح أن هناك مختفين على مستوى اليونان وبعض دول أوروبا الشرقية ممن هاجروا عبر تركيا أو دول شمال أفريقيا. مقدرا أن العدد قد يكون بالمئات، مع الأخذ بالاعتبار عدم إمكانية حصر اللائحة سوى عن طريق تصريح أهاليهم باختفائهم، وهذا أمر غير مضمون لأن أغلب المهاجرين السريين لا يعلمون عوائلهم بما يعتزمون فعله.أسباب وراء الاختفاءأما السبب الثاني فيتعلق بعصابات الاتجار بالبشر التي تقوم باحتجاز هؤلاء المهاجرين بغرض ابتزازهم وابتزاز عوائلهم أو حتى استغلالهم. في حين يتعلق السبب الثالث بالمهاجرين أنفسهم، حيث يختفون محاولين التأقلم في المناطق التي انتقلوا إليها أو يلتحقون بأقرانهم، وربما قد يختارون التخفي طواعية إلى حين تسوية وضعيتهم.وفي فترات سابقة وثقت جمعية مساعدة المهاجرين (AMSV)، أكثر من 800 حالة لمهاجرين مغاربة بين مفقود ومحتجز ومتوف على طرق الهجرة الخطرة.وفق البيانات فإن المفقودين في أوروبا في الفترة (2018-2020)، أكثر من 18,292 طفلا مهاجرًا غير مصحوب بذويه في أوروبا، وكان معظمهم من أصل مغربي.اختفاء في دول الجوارفيما تؤكد المستشارة الحقوقية المغربية، فاطمة بوغنبور، أن المئات من المفقودين في عديد من الدول لم يتم التوصل إلى أي بيانات بشأنهم.توضح بوغنبور أنه رغم اختفاء المئات دون أرقام دقيقة، يجازف بعض الشباب حتى اليوم من خلال الهجرة غير الشرعية ويخاطر بحياته.وفق بوغنبور فإن عدم التوصل غلى معلومات دقيقة بشأن المحتجزين في الدول الأخرى يعود لعدم امتلاكهم هوياتهم الشخصية، إذ يحرص كل منهم على تمزيق هويته مع بدء الرحلة، أملا في عدم إعادته مرة أخرى.كما كشفت دراسة أوروبية في الفترة (2021-2023)، اختفاء أكثر من 51,000 قاصر غير مصحوب بذويه في دول الاتحاد الأوروبي.طرق الهجرةيعتبر البحر الأبيض المتوسط هو الأكثر فتكا في العالم، حيث أودى بحياة ما يقرب من 30,000 شخص في العقد الماضي.، رغم تشديد الرقابة، فقد أصبحت طرق أخرى مثل الانطلاق من سواحل سيدي إفني وأكادير والرباط أكثر استخداما، مما يزيد من المخاطر.تشير البيانات الحكومية المغربية إلى أنه في عام 2024، اعترضت السلطات المغربية ما يقرب من 79,000 محاولة هجرة غير شرعية.

