https://sarabic.ae/20250126/المغرب-يكشف-عدد-محاولات-الهجرة-غير-الشرعية-في-2024-1097182011.html
المغرب يكشف عدد محاولات الهجرة غير الشرعية في 2024
المغرب يكشف عدد محاولات الهجرة غير الشرعية في 2024
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الأحد، تمكنها من إحباط 78 ألفا و685 محاولة للهجرة غير النظامية سنة 2024. 26.01.2025, سبوتنيك عربي
2025-01-26T15:35+0000
2025-01-26T15:35+0000
2025-01-26T15:35+0000
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وعزت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم الأحد، هذا النجاح إلى أنظمة مراقبة الحدود والسواحل المغربية، وهي أرقام أكبر بقليل من تلك المُعلن عنها العام الماضي، التي كانت تقدر بـ70 ألف محاولة.وأوضحت الصحيفة أن الأرقام تؤكد أن المغرب يشهد تصاعدا ملحوظا في محاولات الهجرة غير الشرعية، مدفوعا بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة في العديد من دول القارة الأفريقية جنوب الصحراء والمغرب العربي.وتبرز المملكة المغربية كفاعل رئيسي في مواجهة هذه الظاهرة، مع تزايد الضغوط الإقليمية والدولية، سواء كدولة عبور أو كوجهة استقرار، حيث تضع المملكة لذلك استراتيجيات أمنية مشددة لمراقبة الحدود، بالتوازي مع التزامها بالاتفاقيات الدولية.ويأتي هذا في ظل دعوات لتعزيز التنمية في دول المصدر ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة، لضمان التوازن بين ضبط الهجرة وحماية حقوق الإنسان.وأشارت الصحيفة إلى أن "هذا الارتفاع الملحوظ يعكس الضغوط المتزايدة التي تواجهها المملكة بسبب الأوضاع الإقليمية والدولية واستمرار التوترات الأمنية والسياسية في محيط المغرب، خاصة في دول غرب ووسط إفريقيا، مما يؤدي إلى زيادة تدفق المهاجرين الباحثين عن حياة أفضل، خاصة وأن الأرقام تؤكد كذلك أن 58 % من المهاجرين غير الشرعيين ينحدرون من هذه الدول".ولفتت إلى أن الأزمات الاقتصادية المتفاقمة، مثل الفقر والبطالة، في الدول الإفريقية والمغاربية، قد تدفع الأفراد إلى محاولة العبور إلى أوروبا، مع اعتبار المغرب بوابة رئيسية بسبب قربه الجغرافي.يُذكر أن آلاف المهاجرين يحاولون القيام برحلات بحرية محفوفة بالمخاطر من السواحل الأفريقية للوصول إلى أوروبا، تتم غالبًا باستخدام قوارب بدائية الصنع.
https://sarabic.ae/20240920/المغرب-يتهم-جهات-غير-معروفة-بتحريض-شبابه-على-الهجرة-1092929702.html
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار
أخبار المغرب اليوم, العالم العربي, الأخبار
المغرب يكشف عدد محاولات الهجرة غير الشرعية في 2024
أعلنت وزارة الداخلية المغربية، اليوم الأحد، تمكنها من إحباط 78 ألفا و685 محاولة للهجرة غير النظامية سنة 2024.
وعزت صحيفة "هسبريس"، مساء اليوم الأحد، هذا النجاح إلى أنظمة مراقبة الحدود والسواحل المغربية، وهي أرقام أكبر بقليل من تلك المُعلن عنها العام الماضي، التي كانت تقدر بـ70 ألف محاولة.
وأوضحت الصحيفة أن الأرقام تؤكد أن المغرب يشهد تصاعدا ملحوظا في محاولات الهجرة غير الشرعية، مدفوعا بالأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتدهورة في العديد من دول القارة الأفريقية جنوب الصحراء والمغرب العربي.
وتبرز المملكة المغربية كفاعل رئيسي في مواجهة هذه الظاهرة، مع تزايد الضغوط الإقليمية والدولية، سواء كدولة عبور أو كوجهة استقرار، حيث تضع المملكة لذلك استراتيجيات أمنية مشددة لمراقبة الحدود، بالتوازي مع التزامها بالاتفاقيات الدولية.
20 سبتمبر 2024, 11:22 GMT
ويأتي هذا في ظل دعوات لتعزيز التنمية في دول المصدر ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة
، لضمان التوازن بين ضبط الهجرة وحماية حقوق الإنسان.
وأشارت الصحيفة إلى أن "هذا الارتفاع الملحوظ يعكس الضغوط المتزايدة التي تواجهها المملكة بسبب الأوضاع الإقليمية والدولية واستمرار التوترات الأمنية والسياسية في محيط المغرب، خاصة في دول غرب ووسط إفريقيا، مما يؤدي إلى زيادة تدفق المهاجرين الباحثين عن حياة أفضل، خاصة وأن الأرقام تؤكد كذلك أن 58 % من المهاجرين غير الشرعيين ينحدرون من هذه الدول".
ولفتت إلى أن الأزمات الاقتصادية المتفاقمة، مثل الفقر والبطالة، في الدول الإفريقية والمغاربية، قد تدفع الأفراد إلى محاولة العبور إلى أوروبا، مع اعتبار المغرب بوابة رئيسية بسبب قربه الجغرافي.
يُذكر أن آلاف المهاجرين
يحاولون القيام برحلات بحرية محفوفة بالمخاطر من السواحل الأفريقية للوصول إلى أوروبا، تتم غالبًا باستخدام قوارب بدائية الصنع.