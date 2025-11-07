عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
17:30 GMT
29 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
19:00 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
افتتاح المؤتمر القومي العربي في بيروت
افتتاح المؤتمر القومي العربي في بيروت
انطلقت في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الجمعة، فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر القومي العربي، بحضور لافت لأكثر من 250 شخصية فكرية وسياسية من مختلف... 07.11.2025
وينعقد المؤتمر، هذا العام، في بيروت ويستمر على مدى ثلاثة أيام من 7 إلى 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.وتكتسب الدورة الحالية أهمية استثنائية لانعقادها في ظل تحديات مصيرية تواجه العالم العربي، وعلى رأسها تداعيات معركة "طوفان الأقصى" .ويضع المؤتمر على رأس جدول أعماله مناقشة مستفيضة لمستقبل الصراع العربي-الإسرائيلي في ضوء هذه التطورات.كما سيتم تخصيص جلسات مكثفة لبحث "نهضة الأمة" وسبل إطلاق آفاق جديدة للمشروع النهضوي العربي بأبعاده الوحدوية والديمقراطية والتنموية.اقتراح إيراني لتشكيل لجنة للبحث عن القتلى المفقودين في غزةدولة عربية تستحوذ على حقل غاز ضخم في مصر
افتتاح المؤتمر القومي العربي في بيروت

انطلقت في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الجمعة، فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر القومي العربي، بحضور لافت لأكثر من 250 شخصية فكرية وسياسية من مختلف أنحاء الوطن العربي.
وينعقد المؤتمر، هذا العام، في بيروت ويستمر على مدى ثلاثة أيام من 7 إلى 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.
وتكتسب الدورة الحالية أهمية استثنائية لانعقادها في ظل تحديات مصيرية تواجه العالم العربي، وعلى رأسها تداعيات معركة "طوفان الأقصى" .
ويضع المؤتمر على رأس جدول أعماله مناقشة مستفيضة لمستقبل الصراع العربي-الإسرائيلي في ضوء هذه التطورات.
ومن المقرر أن يناقش المشاركون بعد الجلسة الافتتاحية تقريرا سياسيا شاملا بعنوان "غزة وفلسطين والعالم"، يتناول المتغيرات الإقليمية والدولية.

كما سيتم تخصيص جلسات مكثفة لبحث "نهضة الأمة" وسبل إطلاق آفاق جديدة للمشروع النهضوي العربي بأبعاده الوحدوية والديمقراطية والتنموية.
اقتراح إيراني لتشكيل لجنة للبحث عن القتلى المفقودين في غزة
دولة عربية تستحوذ على حقل غاز ضخم في مصر
