افتتاح المؤتمر القومي العربي في بيروت
© Sputnikافتتاح المؤتمر القومي العربي بدورته الرابعة والثلاثين في بيروت
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
انطلقت في العاصمة اللبنانية بيروت، اليوم الجمعة، فعاليات الدورة الرابعة والثلاثين للمؤتمر القومي العربي، بحضور لافت لأكثر من 250 شخصية فكرية وسياسية من مختلف أنحاء الوطن العربي.
وينعقد المؤتمر، هذا العام، في بيروت ويستمر على مدى ثلاثة أيام من 7 إلى 9 تشرين الثاني/نوفمبر 2025.
© Sputnikافتتاح المؤتمر القومي العربي بدورته الرابعة والثلاثين في بيروت
افتتاح المؤتمر القومي العربي بدورته الرابعة والثلاثين في بيروت
© Sputnik
وتكتسب الدورة الحالية أهمية استثنائية لانعقادها في ظل تحديات مصيرية تواجه العالم العربي، وعلى رأسها تداعيات معركة "طوفان الأقصى" .
© Sputnikافتتاح المؤتمر القومي العربي بدورته الرابعة والثلاثين في بيروت
افتتاح المؤتمر القومي العربي بدورته الرابعة والثلاثين في بيروت
© Sputnik
ويضع المؤتمر على رأس جدول أعماله مناقشة مستفيضة لمستقبل الصراع العربي-الإسرائيلي في ضوء هذه التطورات.
© Sputnikافتتاح المؤتمر القومي العربي بدورته الرابعة والثلاثين في بيروت
افتتاح المؤتمر القومي العربي بدورته الرابعة والثلاثين في بيروت
© Sputnik
ومن المقرر أن يناقش المشاركون بعد الجلسة الافتتاحية تقريرا سياسيا شاملا بعنوان "غزة وفلسطين والعالم"، يتناول المتغيرات الإقليمية والدولية.
© Sputnikافتتاح المؤتمر القومي العربي بدورته الرابعة والثلاثين في بيروت
1/8
© Sputnik
افتتاح المؤتمر القومي العربي بدورته الرابعة والثلاثين في بيروت
© Sputnikافتتاح المؤتمر القومي العربي بدورته الرابعة والثلاثين في بيروت
2/8
© Sputnik
افتتاح المؤتمر القومي العربي بدورته الرابعة والثلاثين في بيروت
© Sputnikافتتاح المؤتمر القومي العربي بدورته الرابعة والثلاثين في بيروت
3/8
© Sputnik
افتتاح المؤتمر القومي العربي بدورته الرابعة والثلاثين في بيروت
© Sputnikافتتاح المؤتمر القومي العربي بدورته الرابعة والثلاثين في بيروت
4/8
© Sputnik
افتتاح المؤتمر القومي العربي بدورته الرابعة والثلاثين في بيروت
© Sputnikافتتاح المؤتمر القومي العربي بدورته الرابعة والثلاثين في بيروت
5/8
© Sputnik
افتتاح المؤتمر القومي العربي بدورته الرابعة والثلاثين في بيروت
© Sputnikافتتاح المؤتمر القومي العربي بدورته الرابعة والثلاثين في بيروت
6/8
© Sputnik
افتتاح المؤتمر القومي العربي بدورته الرابعة والثلاثين في بيروت
© Sputnikافتتاح المؤتمر القومي العربي بدورته الرابعة والثلاثين في بيروت
7/8
© Sputnik
افتتاح المؤتمر القومي العربي بدورته الرابعة والثلاثين في بيروت
© Sputnikافتتاح المؤتمر القومي العربي بدورته الرابعة والثلاثين في بيروت
8/8
© Sputnik
افتتاح المؤتمر القومي العربي بدورته الرابعة والثلاثين في بيروت
1/8
© Sputnik
افتتاح المؤتمر القومي العربي بدورته الرابعة والثلاثين في بيروت
2/8
© Sputnik
افتتاح المؤتمر القومي العربي بدورته الرابعة والثلاثين في بيروت
3/8
© Sputnik
افتتاح المؤتمر القومي العربي بدورته الرابعة والثلاثين في بيروت
4/8
© Sputnik
افتتاح المؤتمر القومي العربي بدورته الرابعة والثلاثين في بيروت
5/8
© Sputnik
افتتاح المؤتمر القومي العربي بدورته الرابعة والثلاثين في بيروت
6/8
© Sputnik
افتتاح المؤتمر القومي العربي بدورته الرابعة والثلاثين في بيروت
7/8
© Sputnik
افتتاح المؤتمر القومي العربي بدورته الرابعة والثلاثين في بيروت
8/8
© Sputnik
افتتاح المؤتمر القومي العربي بدورته الرابعة والثلاثين في بيروت
كما سيتم تخصيص جلسات مكثفة لبحث "نهضة الأمة" وسبل إطلاق آفاق جديدة للمشروع النهضوي العربي بأبعاده الوحدوية والديمقراطية والتنموية.