الأمم المتحدة تحذر من "استعدادات واضحة" لمزيد من القتال في كردفان بالسودان
سبوتنيك عربي
أصدرت الأمم المتحدة، اليوم الجمعة، تحذيرا شديد اللهجة بشأن الاستعدادات لتصعيد القتال في إقليم كردفان السوداني، مجددة دعوتها إلى إنهاء العنف المتصاعد في البلاد. 07.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-07T15:25+0000
2025-11-07T15:25+0000
2025-11-07T15:25+0000
أخبار السودان اليوم
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
العالم العربي
منظمة الأمم المتحدة
ويأتي التحذير بعد إعلان "قوات الدعم السريع"، التي تخوض صراعا مع الجيش السوداني منذ نيسان/ أبريل 2023، موافقتها على مقترح هدنة إنسانية طرحه وسطاء، وذلك عقب سيطرتها على مدينة الفاشر، آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور، أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وأكد المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن المدنيين في الفاشر يُمنعون من المغادرة ويواجهون انتهاكات مروعة تشمل الإعدامات الميدانية والعنف الجنسي بدوافع عرقية، مشيرا إلى أن الفارين يتعرضون على الطرق لـ"قسوة لا تُصدق".وأوضح تورك أن التطورات الميدانية في كردفان تشير إلى استعدادات واضحة لتصعيد القتال، محذرا من عواقب إنسانية وخيمة على السكان، في ظل ازدياد الخسائر المدنية والنزوح الجماعي وغياب أي بوادر للتهدئة. واتهمت الأمم المتحدة "قوات الدعم السريع" بارتكاب عمليات قتل ونهب وعنف جنسي في الفاشر، فيما شدد تورك على ضرورة وقف أي دعم عسكري للأطراف المتورطة في الانتهاكات، ودعا إلى تحرك دولي عاجل لوقف العنف في دارفور وكردفان.وأشار إلى أن "سقوط مدينة الفاشر منح "الدعم السريع" السيطرة على عواصم ولايات دارفور الخمس، ما يثير مخاوف من انقسام السودان فعليا بين شرق وغرب البلاد".وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.
ويأتي التحذير بعد إعلان "قوات الدعم السريع"، التي تخوض صراعا مع الجيش السوداني منذ نيسان/ أبريل 2023، موافقتها على مقترح هدنة إنسانية طرحه وسطاء
، وذلك عقب سيطرتها على مدينة الفاشر، آخر معاقل الجيش في إقليم دارفور، أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وأكد المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أن المدنيين في الفاشر يُمنعون من المغادرة ويواجهون انتهاكات مروعة تشمل الإعدامات الميدانية والعنف الجنسي بدوافع عرقية، مشيرا إلى أن الفارين يتعرضون على الطرق لـ"قسوة لا تُصدق".
وأوضح تورك أن التطورات الميدانية في كردفان تشير إلى استعدادات واضحة لتصعيد القتال، محذرا من عواقب إنسانية وخيمة على السكان، في ظل ازدياد الخسائر المدنية والنزوح الجماعي وغياب أي بوادر للتهدئة.
واتهمت الأمم المتحدة "قوات الدعم السريع" بارتكاب عمليات قتل ونهب وعنف جنسي في الفاشر، فيما شدد تورك على ضرورة وقف أي دعم عسكري للأطراف المتورطة في الانتهاكات، ودعا إلى تحرك دولي عاجل لوقف العنف في دارفور وكردفان.
وأشار إلى أن "سقوط مدينة الفاشر منح "الدعم السريع" السيطرة على عواصم ولايات دارفور الخمس، ما يثير مخاوف من انقسام السودان فعليا بين شرق وغرب البلاد".
وأدت الحرب التي اندلعت بين قوات الدعم السريع والجيش السوداني
، في أبريل/ نيسان 2023، إلى مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين، إذ تعرضت مدينة الفاشر، ساحة القتال في دارفور، للدمار جراء القصف.