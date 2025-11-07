الرئيس الإيراني: لم نكن ولن نكون بصدد صنع قنبلة نووية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: لجوء أمريكا إلى استئناف التجارب النووية سيلاقي ردا روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
17:30 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251107/الرئيس-الإيراني-لم-نكن-ولن-نكون-بصدد-صنع-قنبلة-نووية-1106845306.html
الرئيس الإيراني: لم نكن ولن نكون بصدد صنع قنبلة نووية
الرئيس الإيراني: لم نكن ولن نكون بصدد صنع قنبلة نووية
سبوتنيك عربي
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، أن بلاده لم تكن ولن تكون بصدد صنع قنبلة نووية. 07.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-07T12:38+0000
2025-11-07T12:38+0000
العالم
الأخبار
إيران
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099201162_0:0:1550:872_1920x0_80_0_0_d847da5922585f798b92d9ce3feab3d1.jpg
وقال بزشكيان في تصريحات صحفية، مساء اليوم الجمعة، خلال لقاء مع ناشطي الاقتصاد الرقمي الإيرانيين: "نسعى إلى السلام والأمن لكننا لن نخضع للذل"، مجددا التأكيد على أنه "لم نكن ولن نكون بصدد صنع قنبلة نووية".وأضاف الرئيس الإيراني: "مستعدون للحوار في إطار القوانين الدولية"، مضيفا أن "طهران تسعى للسلام، لكنها لن ترضخ للضغوط".وكان الرئيس بزشكيان، قد صرح في الثاني من الشهر الجاري، بأن "الغرض من تطوير الصناعة النووية هو تلبية احتياجات الشعب وتحسين رفاهية البلاد، لا إنتاج الأسلحة".جاء ذلك خلال زيارة بزشكيان، مقر منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، حيث التقى مع كبار مسؤولي الصناعة النووية في البلاد، معربا عن أسفه من أن "الدعاية الموجهة ضد النشاطات النووية الإيرانية السلمية جعلت الرأي العام يربط مصطلح "نووي" بصناعة القنبلة الذرية".وأوضح، في هذا الصدد، أن "الصناعة النووية منظومة علمية وصناعية ضخمة، وما يُعرف بالسلاح النووي ليس سوى جزء صغير منها، في حين أن بقية هذه الصناعة تسهم في تلبية احتياجات البشرية الأساسية".وشدد الرئيس الإيراني، في تصريحاته، على أن "إنتاج القنابل النووية محرم، استنادثًا إلى فتوى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية، مشيرا إلى أن "العلم في عقول علمائنا، وسنعيد بناء منشآتنا النووية بقوة أكبر إن لزم الأمر".
https://sarabic.ae/20251104/إيران-تطالب-مجلس-الأمن-بالتحرك-ضد-تهديدات-ترامب-النووية-1106745787.html
إيران
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/03/1099201162_173:0:1550:1033_1920x0_80_0_0_538d233c27ff328ad9fd48ab9aabc177.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, الأخبار, إيران
العالم, الأخبار, إيران

الرئيس الإيراني: لم نكن ولن نكون بصدد صنع قنبلة نووية

12:38 GMT 07.11.2025
© AP Photoالرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان
الرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
© AP Photo
تابعنا عبر
أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، أن بلاده لم تكن ولن تكون بصدد صنع قنبلة نووية.
وقال بزشكيان في تصريحات صحفية، مساء اليوم الجمعة، خلال لقاء مع ناشطي الاقتصاد الرقمي الإيرانيين: "نسعى إلى السلام والأمن لكننا لن نخضع للذل"، مجددا التأكيد على أنه "لم نكن ولن نكون بصدد صنع قنبلة نووية".
العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
إيران تطالب مجلس الأمن بالتحرك ضد تهديدات ترامب النووية
4 نوفمبر, 20:43 GMT
وأضاف الرئيس الإيراني: "مستعدون للحوار في إطار القوانين الدولية"، مضيفا أن "طهران تسعى للسلام، لكنها لن ترضخ للضغوط".
وكان الرئيس بزشكيان، قد صرح في الثاني من الشهر الجاري، بأن "الغرض من تطوير الصناعة النووية هو تلبية احتياجات الشعب وتحسين رفاهية البلاد، لا إنتاج الأسلحة".
جاء ذلك خلال زيارة بزشكيان، مقر منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، حيث التقى مع كبار مسؤولي الصناعة النووية في البلاد، معربا عن أسفه من أن "الدعاية الموجهة ضد النشاطات النووية الإيرانية السلمية جعلت الرأي العام يربط مصطلح "نووي" بصناعة القنبلة الذرية".
وأوضح، في هذا الصدد، أن "الصناعة النووية منظومة علمية وصناعية ضخمة، وما يُعرف بالسلاح النووي ليس سوى جزء صغير منها، في حين أن بقية هذه الصناعة تسهم في تلبية احتياجات البشرية الأساسية".
وشدد الرئيس الإيراني، في تصريحاته، على أن "إنتاج القنابل النووية محرم، استنادثًا إلى فتوى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية، مشيرا إلى أن "العلم في عقول علمائنا، وسنعيد بناء منشآتنا النووية بقوة أكبر إن لزم الأمر".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала