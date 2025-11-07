https://sarabic.ae/20251107/الرئيس-الإيراني-لم-نكن-ولن-نكون-بصدد-صنع-قنبلة-نووية-1106845306.html

الرئيس الإيراني: لم نكن ولن نكون بصدد صنع قنبلة نووية

الرئيس الإيراني: لم نكن ولن نكون بصدد صنع قنبلة نووية

أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، اليوم الجمعة، أن بلاده لم تكن ولن تكون بصدد صنع قنبلة نووية. 07.11.2025, سبوتنيك عربي

وقال بزشكيان في تصريحات صحفية، مساء اليوم الجمعة، خلال لقاء مع ناشطي الاقتصاد الرقمي الإيرانيين: "نسعى إلى السلام والأمن لكننا لن نخضع للذل"، مجددا التأكيد على أنه "لم نكن ولن نكون بصدد صنع قنبلة نووية".وأضاف الرئيس الإيراني: "مستعدون للحوار في إطار القوانين الدولية"، مضيفا أن "طهران تسعى للسلام، لكنها لن ترضخ للضغوط".وكان الرئيس بزشكيان، قد صرح في الثاني من الشهر الجاري، بأن "الغرض من تطوير الصناعة النووية هو تلبية احتياجات الشعب وتحسين رفاهية البلاد، لا إنتاج الأسلحة".جاء ذلك خلال زيارة بزشكيان، مقر منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، حيث التقى مع كبار مسؤولي الصناعة النووية في البلاد، معربا عن أسفه من أن "الدعاية الموجهة ضد النشاطات النووية الإيرانية السلمية جعلت الرأي العام يربط مصطلح "نووي" بصناعة القنبلة الذرية".وأوضح، في هذا الصدد، أن "الصناعة النووية منظومة علمية وصناعية ضخمة، وما يُعرف بالسلاح النووي ليس سوى جزء صغير منها، في حين أن بقية هذه الصناعة تسهم في تلبية احتياجات البشرية الأساسية".وشدد الرئيس الإيراني، في تصريحاته، على أن "إنتاج القنابل النووية محرم، استنادثًا إلى فتوى المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية، مشيرا إلى أن "العلم في عقول علمائنا، وسنعيد بناء منشآتنا النووية بقوة أكبر إن لزم الأمر".

