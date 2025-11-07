بمشاركة عربية... منتدى الثقافة والإنتاج والرقمنة يبحث إجراءات مشتركة لمواكبة العولمة والرقمنة
منتدى الثقافة والانتاج والرقمنة.. توازن جديد بين الأهداف والمصالح العامة
تواكب عدسة "سبوتنيك" فعاليات اليوم الثاني من منتدى الثقافة والإنتاج والرقمنة المنعقد في العاصمة الروسية موسكو، بمشاركة دول عربية، بهدف إيجاد توازن جديد بين الأهداف التجارية والمصالح العامة، وطموحات المنصة وخصوصية المستخدم، وقدرات الآلات وقدرات البشر.
وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في المنتدى، أنه يتم بحث كيف يتغير الإنتاج السينمائي والتلفزيوني والإعلام في ظل الرقمنة والعولمة، خاصة في ظل الانتقال السريع إلى الذكاء الاصطناعي.
وأشارت إلى مشاركة دول عربية: مصر، السعودية، الإمارات، قطر، في المنتدى، حيث يتم بحث التغييرات التي يمكن أن يواكبها الإعلام لمنع حدوث اهتزازات وردّات كبيرة، أو الاستغناء عن الإعلام التقليدي كالتلفزيون والراديو.
📹 بمشاركة عربية من مصر والسعودية والإمارات وقطر، موسكو تستضيف فعاليات منتدى الثقافة والإعلام الرقمي. pic.twitter.com/0pHwsCHukZ— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) November 7, 2025
وبحسب منظمي المنتدى، لا يزال التلفزيون متابعا بكثافة في روسيا، حيث تبلغ نسبة من يشاهد التلفزيون يوميا 60%، فيما تبلغ نسبة مستمعي الراديو 40%.
وأكدت مراسلة "سبوتنيك" أنه خلال المنتدى سيتم بحث التوصل إلى إجراءات مشتركة لمواكبة العولمة والرقمنة.
وانطلقت أعمال منتدى الثقافة والإعلام والرقمية، اليوم الخميس، في العاصمة الروسية موسكو، والذي يضم خبراء في مجال الأفلام، والألعاب، والإعلام، والتكنولوجيا، والصناعات الإبداعية، وعلى مدار يومين، سيتواصل ويتفاعل أكثر من مئة مشارك من جميع أنحاء العالم عبر المنصات المخصصة لمنتدى الثقافة والإعلام والرقمية.
ويشارك في المنتدى، مبدعون، ومطورون، ومؤلفون، ومتخصصون في الترويج للإعلام الجديد، ومؤسسو ومديرو شركات تكنولوجيا المعلومات، وممثلون عن الإدارات العامة والبلدية، ومعلمون وطلاب.