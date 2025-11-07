عربي
https://sarabic.ae/20251107/بمشاركة-عربية-منتدى-الثقافة-والإنتاج-والرقمنة-يبحث-إجراءات-مشتركة-لمواكبة-العولمة-والرقمنة--1106850204.html
بمشاركة عربية... منتدى الثقافة والإنتاج والرقمنة يبحث إجراءات مشتركة لمواكبة العولمة والرقمنة
بمشاركة عربية... منتدى الثقافة والإنتاج والرقمنة يبحث إجراءات مشتركة لمواكبة العولمة والرقمنة
سبوتنيك عربي
تواكب عدسة "سبوتنيك" فعاليات اليوم الثاني من منتدى الثقافة والإنتاج والرقمنة المنعقد في العاصمة الروسية موسكو، بمشاركة دول عربية، بهدف إيجاد توازن جديد بين... 07.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-07T15:35+0000
2025-11-07T15:35+0000
روسيا
موسكو
الإعلام
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/06/1106800457_13:0:841:466_1920x0_80_0_0_6aff6c80332f57d17d7a717f0dcfbd70.jpg
وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في المنتدى، أنه يتم بحث كيف يتغير الإنتاج السينمائي والتلفزيوني والإعلام في ظل الرقمنة والعولمة، خاصة في ظل الانتقال السريع إلى الذكاء الاصطناعي.وبحسب منظمي المنتدى، لا يزال التلفزيون متابعا بكثافة في روسيا، حيث تبلغ نسبة من يشاهد التلفزيون يوميا 60%، فيما تبلغ نسبة مستمعي الراديو 40%.وأكدت مراسلة "سبوتنيك" أنه خلال المنتدى سيتم بحث التوصل إلى إجراءات مشتركة لمواكبة العولمة والرقمنة.ويشارك في المنتدى، مبدعون، ومطورون، ومؤلفون، ومتخصصون في الترويج للإعلام الجديد، ومؤسسو ومديرو شركات تكنولوجيا المعلومات، وممثلون عن الإدارات العامة والبلدية، ومعلمون وطلاب.
https://sarabic.ae/20251106/مدير-الإنتاج-الدرامي-في-إم-بي-سي-يتحدث-عن-التحديات-التي-تواجه-الدراما-والإعلام-في-الوقت-الحالي-1106814173.html
موسكو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/06/1106800457_117:0:738:466_1920x0_80_0_0_20a44c9c45ff1c3191df395671377f78.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, موسكو, الإعلام, حصري
روسيا, موسكو, الإعلام, حصري

بمشاركة عربية... منتدى الثقافة والإنتاج والرقمنة يبحث إجراءات مشتركة لمواكبة العولمة والرقمنة

15:35 GMT 07.11.2025
© Sputnikمنتدى الثقافة والانتاج والرقمنة.. توازن جديد بين الأهداف والمصالح العامة
منتدى الثقافة والانتاج والرقمنة.. توازن جديد بين الأهداف والمصالح العامة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
© Sputnik
تابعنا عبر
حصري
تواكب عدسة "سبوتنيك" فعاليات اليوم الثاني من منتدى الثقافة والإنتاج والرقمنة المنعقد في العاصمة الروسية موسكو، بمشاركة دول عربية، بهدف إيجاد توازن جديد بين الأهداف التجارية والمصالح العامة، وطموحات المنصة وخصوصية المستخدم، وقدرات الآلات وقدرات البشر.
وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في المنتدى، أنه يتم بحث كيف يتغير الإنتاج السينمائي والتلفزيوني والإعلام في ظل الرقمنة والعولمة، خاصة في ظل الانتقال السريع إلى الذكاء الاصطناعي.
وأشارت إلى مشاركة دول عربية: مصر، السعودية، الإمارات، قطر، في المنتدى، حيث يتم بحث التغييرات التي يمكن أن يواكبها الإعلام لمنع حدوث اهتزازات وردّات كبيرة، أو الاستغناء عن الإعلام التقليدي كالتلفزيون والراديو.
وبحسب منظمي المنتدى، لا يزال التلفزيون متابعا بكثافة في روسيا، حيث تبلغ نسبة من يشاهد التلفزيون يوميا 60%، فيما تبلغ نسبة مستمعي الراديو 40%.
وأكدت مراسلة "سبوتنيك" أنه خلال المنتدى سيتم بحث التوصل إلى إجراءات مشتركة لمواكبة العولمة والرقمنة.
مدير الانتاج الدرامي في ام بي سي فراس دهتي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
مدير الإنتاج الدرامي في "إم بي سي" يتحدث عن التحديات التي تواجه الدراما والإعلام في الوقت الحالي
أمس, 17:13 GMT
وانطلقت أعمال منتدى الثقافة والإعلام والرقمية، اليوم الخميس، في العاصمة الروسية موسكو، والذي يضم خبراء في مجال الأفلام، والألعاب، والإعلام، والتكنولوجيا، والصناعات الإبداعية، وعلى مدار يومين، سيتواصل ويتفاعل أكثر من مئة مشارك من جميع أنحاء العالم عبر المنصات المخصصة لمنتدى الثقافة والإعلام والرقمية.
ويشارك في المنتدى، مبدعون، ومطورون، ومؤلفون، ومتخصصون في الترويج للإعلام الجديد، ومؤسسو ومديرو شركات تكنولوجيا المعلومات، وممثلون عن الإدارات العامة والبلدية، ومعلمون وطلاب.
