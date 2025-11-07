https://sarabic.ae/20251107/بمشاركة-عربية-منتدى-الثقافة-والإنتاج-والرقمنة-يبحث-إجراءات-مشتركة-لمواكبة-العولمة-والرقمنة--1106850204.html

بمشاركة عربية... منتدى الثقافة والإنتاج والرقمنة يبحث إجراءات مشتركة لمواكبة العولمة والرقمنة

بمشاركة عربية... منتدى الثقافة والإنتاج والرقمنة يبحث إجراءات مشتركة لمواكبة العولمة والرقمنة

سبوتنيك عربي

تواكب عدسة "سبوتنيك" فعاليات اليوم الثاني من منتدى الثقافة والإنتاج والرقمنة المنعقد في العاصمة الروسية موسكو، بمشاركة دول عربية، بهدف إيجاد توازن جديد بين... 07.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-07T15:35+0000

2025-11-07T15:35+0000

2025-11-07T15:35+0000

روسيا

موسكو

الإعلام

حصري

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/06/1106800457_13:0:841:466_1920x0_80_0_0_6aff6c80332f57d17d7a717f0dcfbd70.jpg

وأفادت مراسلة "سبوتنيك" في المنتدى، أنه يتم بحث كيف يتغير الإنتاج السينمائي والتلفزيوني والإعلام في ظل الرقمنة والعولمة، خاصة في ظل الانتقال السريع إلى الذكاء الاصطناعي.وبحسب منظمي المنتدى، لا يزال التلفزيون متابعا بكثافة في روسيا، حيث تبلغ نسبة من يشاهد التلفزيون يوميا 60%، فيما تبلغ نسبة مستمعي الراديو 40%.وأكدت مراسلة "سبوتنيك" أنه خلال المنتدى سيتم بحث التوصل إلى إجراءات مشتركة لمواكبة العولمة والرقمنة.ويشارك في المنتدى، مبدعون، ومطورون، ومؤلفون، ومتخصصون في الترويج للإعلام الجديد، ومؤسسو ومديرو شركات تكنولوجيا المعلومات، وممثلون عن الإدارات العامة والبلدية، ومعلمون وطلاب.

https://sarabic.ae/20251106/مدير-الإنتاج-الدرامي-في-إم-بي-سي-يتحدث-عن-التحديات-التي-تواجه-الدراما-والإعلام-في-الوقت-الحالي-1106814173.html

موسكو

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, موسكو, الإعلام, حصري