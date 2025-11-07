عربي
طائرة "سوبرجيت" الروسية تجتاز اختبار الماء... فيديو

09:03 GMT 07.11.2025
أكدت وزارة الصناعة والتجارة الروسية، اليوم الجمعة، أن طائرة SJ-100 (سوبرجيت)، المستبدلة بالكامل بمحركات "بي دي-8" الروسية المحلية الصنع، اجتازت اختبارات مقاومة الماء بنجاح.
وقالت الوزارة في بيان: "طائرة سوبرجيت، المستغنية بالكامل عن الخارج، والمجهزة بمحركات PD-8 الروسية الصنع (الذي يحل محل المحركات الأجنبية)، اجتازت بنجاح اختبارات مقاومة الماء. وتأكّد أن الماء لا يعيق تشغيل محركاتها الثابتة أو وحدة الطاقة المساعدة أثناء تحليقها".
وأشارت إلى أن هذه الاختبارات من النوع، التي تعد من أهم الاختبارات للطائرات، نظرًا لإمكانية إجراء الإقلاع والهبوط، حتى أثناء هطول الأمطار.
ونشرت شركة الطائرات المتحدة، التابعة لشركة روستيخ، فيديو يظهر استعدادات اختبار طائرة SJ-100 (سوبرجيت) الجديدة بمحركات PD-8 روسية الصنع في "حوض" لحماية المحركات من الماء.
