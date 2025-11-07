عربي
https://sarabic.ae/20251107/نيبينزيا-هناك-تساؤلات-حول-مشروع-القرار-الأمريكي-بشأن-غزة-1106824013.html
نيبينزيا: هناك تساؤلات حول مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة
نيبينزيا: هناك تساؤلات حول مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة
سبوتنيك عربي
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن هناك العديد من النقاط التي ما زالت تثير تساؤلات حول مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة إلى... 07.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-07T03:50+0000
2025-11-07T03:51+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
قطاع غزة
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العالم الآن
العالم
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1a/1093120869_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4ae901fc4edcd6ba20818dd6db2a1efb.jpg
الأمم المتحدة- سبوتنيك. وقال نيبينزيا، في تصريح لـ"سبوتنيك": "هناك عدد غير قليل من التساؤلات حول مشروع القرار الذي قدمته واشنطن إلى مجلس الأمن بشأن الوضع في غزة، وما زلنا ندرسه بعناية".وأشار الدبلوماسي الروسي، إلى أنه ناقش نص مشروع القرار مع المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز.وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، أن "الوضع في قطاع غزة يتحسن وأنه حتى الآن الأمور تسير على ما يرام".وقال ترامب، إن "القوة الدولية لحفظ السلام ستكون على الأرض في غزة قريبا جدا"، مضيفا أنه "سيكون لدى حماس مشكلة كبيرة إذا لم تتصرف بالشكل الذي تعهدت به".من جهته، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن "الدول المتطوعة للمشاركة في قوة الاستقرار في غزة تحتاج لتفويض أممي وتم إحراز تقدما"، مشيرا إلى أن "هناك جهود تبذل حاليا في الأمم المتحدة لصياغة قرار يخلق الإطار الدولي لقوة الاستقرار في غزة".وأفادت وسائل إعلام أمريكية، في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، أرسلت إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، مسودة قرار لـ"إنشاء قوة أمنية دولية في قطاع غزة، لمدة لا تقل عن سنتين".وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي، الذي حصل على نسخة من المسودة، إن "واشنطن أرسلت إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تطلب إنشاء قوة أمنية دولية في قطاع غزة، لمدة لا تقل عن سنتين، مع إمكانية تمديد الولاية لاحقًا".وأضاف الموقع أن "القوة ستكون ذراعًا أمنيًا لا لحفظ السلام، وتمنح واشنطن والدول المشاركة صلاحيات واسعة لحكم غزة وتوفير الأمن حتى نهاية عام 2027، مع إمكان تمديد الولاية بعد ذلك. وتهدف المفاوضات خلال الأيام المقبلة إلى التوافق على النص ثم التصويت عليه خلال أسابيع، على أن تُنشر أولى القوات في يناير (كانون الثاني) المقبل".كما تشير المسودة إلى أن "دولًا منها إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا، أبدت استعدادًا للمساهمة بقوات، وأن لجنة فنية فلسطينية تُشرف عليها إدارة انتقالية برئاسة مجلس السلام، ستتولى إدارة الخدمات المدنية اليومية في غزة، إلى حين إكمال السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح المتفق عليه".يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن إسرائيل وحركة حماس توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.
https://sarabic.ae/20251106/رئيس-الأركان-الإسرائيلي-يوصي-بعدم-إعمار-غزة-قبل-نزع-سلاح-حماس-1106821585.html
https://sarabic.ae/20251106/اقتراح-إيراني-لتشكيل-لجنة-للبحث-عن-القتلى-المفقودين-في-غزة-1106785867.html
https://sarabic.ae/20251106/بعد-لغط-كبير-ما-الفرق-بين-لجنة-إدارة-غزة-والقوة-الدولية-في-القطاع؟-1106784942.html
قطاع غزة
غزة
الولايات المتحدة الأمريكية
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/09/1a/1093120869_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_db56597c4c34cc35320acf0af5916ccb.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل
روسيا, أخبار روسيا اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, العالم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل

نيبينزيا: هناك تساؤلات حول مشروع القرار الأمريكي بشأن غزة

03:50 GMT 07.11.2025 (تم التحديث: 03:51 GMT 07.11.2025)
يغادر السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، على اليمين، اجتماع مجلس الأمن، 24 سبتمبر 2024، في مقر الأمم المتحدة.
يغادر السفير الروسي لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، على اليمين، اجتماع مجلس الأمن، 24 سبتمبر 2024، في مقر الأمم المتحدة. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
تابعنا عبر
صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، بأن هناك العديد من النقاط التي ما زالت تثير تساؤلات حول مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن بشأن الوضع في غزة.
الأمم المتحدة- سبوتنيك. وقال نيبينزيا، في تصريح لـ"سبوتنيك": "هناك عدد غير قليل من التساؤلات حول مشروع القرار الذي قدمته واشنطن إلى مجلس الأمن بشأن الوضع في غزة، وما زلنا ندرسه بعناية".
وأشار الدبلوماسي الروسي، إلى أنه ناقش نص مشروع القرار مع المندوب الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايكل والتز.
إيال زامير، رئيس الأركان الإسرائيلي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
رئيس الأركان الإسرائيلي يوصي بعدم إعمار غزة قبل نزع سلاح حماس
أمس, 23:20 GMT
وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق اليوم، أن "الوضع في قطاع غزة يتحسن وأنه حتى الآن الأمور تسير على ما يرام".
وقال ترامب، إن "القوة الدولية لحفظ السلام ستكون على الأرض في غزة قريبا جدا"، مضيفا أنه "سيكون لدى حماس مشكلة كبيرة إذا لم تتصرف بالشكل الذي تعهدت به".
من جهته، أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن "الدول المتطوعة للمشاركة في قوة الاستقرار في غزة تحتاج لتفويض أممي وتم إحراز تقدما"، مشيرا إلى أن "هناك جهود تبذل حاليا في الأمم المتحدة لصياغة قرار يخلق الإطار الدولي لقوة الاستقرار في غزة".
آخر مستشفى بشمال غزة يواجه القصف والدمار والاحتضار - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
اقتراح إيراني لتشكيل لجنة للبحث عن القتلى المفقودين في غزة
أمس, 07:32 GMT
وأفادت وسائل إعلام أمريكية، في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة الأمريكية، أرسلت إلى أعضاء مجلس الأمن الدولي، التابع للأمم المتحدة، مسودة قرار لـ"إنشاء قوة أمنية دولية في قطاع غزة، لمدة لا تقل عن سنتين".
وقال موقع "أكسيوس" الأمريكي، الذي حصل على نسخة من المسودة، إن "واشنطن أرسلت إلى أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تطلب إنشاء قوة أمنية دولية في قطاع غزة، لمدة لا تقل عن سنتين، مع إمكانية تمديد الولاية لاحقًا".
وأضاف الموقع أن "القوة ستكون ذراعًا أمنيًا لا لحفظ السلام، وتمنح واشنطن والدول المشاركة صلاحيات واسعة لحكم غزة وتوفير الأمن حتى نهاية عام 2027، مع إمكان تمديد الولاية بعد ذلك. وتهدف المفاوضات خلال الأيام المقبلة إلى التوافق على النص ثم التصويت عليه خلال أسابيع، على أن تُنشر أولى القوات في يناير (كانون الثاني) المقبل".
عودة النازحين إلى ركام منازلهم المدمرة تفتح فصلا جديدا للصمود والبقاء في قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
بعد لغط كبير.. ما الفرق بين لجنة إدارة غزة والقوة الدولية في القطاع؟
أمس, 06:48 GMT
كما تشير المسودة إلى أن "دولًا منها إندونيسيا وأذربيجان ومصر وتركيا، أبدت استعدادًا للمساهمة بقوات، وأن لجنة فنية فلسطينية تُشرف عليها إدارة انتقالية برئاسة مجلس السلام، ستتولى إدارة الخدمات المدنية اليومية في غزة، إلى حين إكمال السلطة الفلسطينية برنامج الإصلاح المتفق عليه".
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن إسرائيل وحركة حماس توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.
وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندًا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.
وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرًا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرًا فلسطينيًا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.
