https://sarabic.ae/20251108/أفغانستان-وباكستان-تعلنان-فشل-مفاوضات-السلام-في-تركيا-1106862017.html
أفغانستان وباكستان تعلنان فشل مفاوضات السلام في تركيا
أفغانستان وباكستان تعلنان فشل مفاوضات السلام في تركيا
سبوتنيك عربي
قالت وزارة الإعلام في حكومة أفغانستان، إن جولة المفاوضات التي جرت في مدينة إسطنبول بوساطة قطر وتركيا، بين أفغانستان وباكستان، قد انتهت دون التوصل إلى "حلّ قابل... 08.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-08T07:39+0000
2025-11-08T07:39+0000
2025-11-08T07:39+0000
أخبار أفغانستان اليوم
باكستان
أخبار تركيا اليوم
أخبار قطر اليوم
قطر
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102640/73/1026407320_0:0:3253:1830_1920x0_80_0_0_1e21e4d488a4a5122d17d7cafaed6539.jpg
وأشارت الوزارة إلى أن تفاقم التوترات الحدّية، بعد الانفجارات التي وقعت في العاصمة الأفغانية كابول في 9 أكتوبر/ تشرين الأول، كان أبرز خلفيّات هذه الجولة.وقتل خمسة أشخاص وأصيب آخرون، أمس الجمعة، في تبادل لإطلاق النار وقع على الحدود بين أفغانستان وباكستان.وقالت السلطات الأفغانية، في بيان لها، إن "الضحايا الخمسة هم أربع نساء ورجل، بينما أصيب ستة آخرون في الحادثة"، مؤكدة أن "القوات الباكستانية أطلقت النار مجددا على منطقة سبين بولدك الحدودية".بدورها، حملت باكستان، أفغانستان مسؤولية إطلاق النار على الحدود بين البلدين، مؤكدة أنها "ردت عليه بشكل مدروس".وأشار إلى أن الممثلين الأفغان "بناءً على تعليمات قيادتهم، شاركوا في محادثات إسطنبول يومي 6 و7 نوفمبر/تشرين الثاني بنوايا حسنة وثقة عالية".
https://sarabic.ae/20251104/باكستان-توضح-حقيقة-مزاعم-استخدام-أراضيها-لانتهاك-أجواء-أفغانستان-بمسيرات-أمريكية-1106732244.html
أخبار أفغانستان اليوم
باكستان
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102640/73/1026407320_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_bf69fd666e81dc63317b16706adfbf29.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار أفغانستان اليوم, باكستان, أخبار تركيا اليوم, أخبار قطر اليوم, قطر, أخبار العالم الآن, العالم
أخبار أفغانستان اليوم, باكستان, أخبار تركيا اليوم, أخبار قطر اليوم, قطر, أخبار العالم الآن, العالم
أفغانستان وباكستان تعلنان فشل مفاوضات السلام في تركيا
قالت وزارة الإعلام في حكومة أفغانستان، إن جولة المفاوضات التي جرت في مدينة إسطنبول بوساطة قطر وتركيا، بين أفغانستان وباكستان، قد انتهت دون التوصل إلى "حلّ قابل للتطبيق".
وأشارت الوزارة إلى أن تفاقم التوترات الحدّية، بعد الانفجارات التي وقعت في العاصمة الأفغانية كابول في 9 أكتوبر/ تشرين الأول، كان أبرز خلفيّات هذه الجولة.
من جهته، قال وزير الدفاع الباكستاني، إن "المفاوضات في تركيا فشلت بسبب عدم مرونة وفد طالبان، مؤكدا أنه "لا إمكانية لعقد المفاوضات لأنها بلا فائدة".
وقتل خمسة أشخاص وأصيب آخرون، أمس الجمعة، في تبادل لإطلاق النار وقع على الحدود بين أفغانستان وباكستان.
وقالت السلطات الأفغانية، في بيان لها
، إن "الضحايا الخمسة هم أربع نساء ورجل، بينما أصيب ستة آخرون في الحادثة"، مؤكدة أن "القوات الباكستانية أطلقت النار مجددا على منطقة سبين بولدك الحدودية".
بدورها، حملت باكستان، أفغانستان مسؤولية إطلاق النار على الحدود بين البلدين، مؤكدة أنها "ردت عليه بشكل مدروس".
وفي وقت لاحق، صرّح ذبيح الله مجاهد، المتحدث باسم المرشد الأعلى الأفغاني، بأنّ فشل الجولة الثالثة من المحادثات مع باكستان، التي انطلقت في 6 نوفمبر/تشرين الثاني في إسطنبول، يعود إلى "السلوك غير المسؤول وعدم تعاون الوفد الباكستاني".
وأشار إلى أن الممثلين الأفغان "بناءً على تعليمات قيادتهم، شاركوا في محادثات إسطنبول يومي 6 و7 نوفمبر/تشرين الثاني بنوايا حسنة وثقة عالية".