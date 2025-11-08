عربي
إيران والمكسيك يردان على اتهام طهران بمحاولة اغتيال سفيرة إسرائيل في مكسيكو
إيران والمكسيك يردان على اتهام طهران بمحاولة اغتيال سفيرة إسرائيل في مكسيكو
سبوتنيك عربي
رفضت السفارة الإيرانية لدى المكسيك، "مزاعم الولايات المتحدة وإسرائيل بإحباط مخطط إيراني لاغتيال السفيرة الإسرائيلية لدى المكسيك". 08.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-08T00:33+0000
2025-11-08T00:34+0000
إيران
أخبار إيران
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
الولايات المتحدة الأمريكية
المكسيك
أخبار العالم الآن
العالم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102560/25/1025602557_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e528f8337eab08afef73380bd677b52c.jpg
ووصفت السفارة الإيرانية، في بيان لها الاتهامات بأنها "افتراءات إعلامية وكذبة كبيرة هدفها الإضرار بالعلاقات الودية والتاريخية بين البلدين (المكسيك وإيران)"، مؤكدة أنها ترفضه رفضا قاطعا.من جهتها، أصدرت السلطات المكسيكية بيانا، قالت فيه إنها "لا تملك أي تقرير فيما يتعلق بمحاولة مزعومة ضد سفيرة إسرائيل في المكسيك".وفي بيان مشترك من وزارتي الخارجية والأمن في المكسيك، "تم التأكيد على الاستعداد للحفاظ على تواصل سائل مع كل التمثيليات الدبلوماسية المعتمدة في بلدنا، فيما قالت وزارة الأمن إنها "تُجدّد تعاونها المنسّق والاحترامي، في إطار سيادة البلاد، مع كل أجهزة الأمن التي تطلب ذلك".جاء هذا بعدما اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الجمعة، إيران بمحاولة اغتيال سفيرة إسرائيل إينات كرانز نيجر في المكسيك. وقال مسؤول أمريكي، إن المؤامرة أُحبطت حاليا ولا تشكل أي تهديد قائم.بدورها اتهمت القناة 12 الإسرائيلية، الحرس الثوري الإيراني بمحاولة اغتيال السفيرة الإسرائيلية في المكسيك قبل بضعة أشهر في عملية أحبطتها أجهزة الأمن المحلية، مضيفة أن المتهم بمحاولة الاغتيال يدعى حسن إيزادي.
00:33 GMT 08.11.2025 (تم التحديث: 00:34 GMT 08.11.2025)
رفضت السفارة الإيرانية لدى المكسيك، "مزاعم الولايات المتحدة وإسرائيل بإحباط مخطط إيراني لاغتيال السفيرة الإسرائيلية لدى المكسيك".
ووصفت السفارة الإيرانية، في بيان لها الاتهامات بأنها "افتراءات إعلامية وكذبة كبيرة هدفها الإضرار بالعلاقات الودية والتاريخية بين البلدين (المكسيك وإيران)"، مؤكدة أنها ترفضه رفضا قاطعا.
من جهتها، أصدرت السلطات المكسيكية بيانا، قالت فيه إنها "لا تملك أي تقرير فيما يتعلق بمحاولة مزعومة ضد سفيرة إسرائيل في المكسيك".
وفي بيان مشترك من وزارتي الخارجية والأمن في المكسيك، "تم التأكيد على الاستعداد للحفاظ على تواصل سائل مع كل التمثيليات الدبلوماسية المعتمدة في بلدنا، فيما قالت وزارة الأمن إنها "تُجدّد تعاونها المنسّق والاحترامي، في إطار سيادة البلاد، مع كل أجهزة الأمن التي تطلب ذلك".
جاء هذا بعدما اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الجمعة، إيران بمحاولة اغتيال سفيرة إسرائيل إينات كرانز نيجر في المكسيك. وقال مسؤول أمريكي، إن المؤامرة أُحبطت حاليا ولا تشكل أي تهديد قائم.
بدورها اتهمت القناة 12 الإسرائيلية، الحرس الثوري الإيراني بمحاولة اغتيال السفيرة الإسرائيلية في المكسيك قبل بضعة أشهر في عملية أحبطتها أجهزة الأمن المحلية، مضيفة أن المتهم بمحاولة الاغتيال يدعى حسن إيزادي.
