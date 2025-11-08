بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟

عربي
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: "استفزاز نووي" محتمل من قبل الغرب في محطة زابوروجيه، الدعم السريع توافق على مقترح الهدنة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
93 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:48 GMT
6 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:44 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:47 GMT
12 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
الأمم المتحدة تصف الهدنة المقترحة في السودان بـ"الفرصة النادرة".. وإيران تقول إن استئناف المفاوضات النووية مرهون بسلوك الولايات المتحدة
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
راديو
يناقش صحفيو سبوتنيك عربي على أثير راديو سبوتنيك آخر الأخبار وأبرز القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية. ونشارككم رأي وتحليل خبراء من مختلف المجالات من استوديوهات الوكالة في موسكو والقاهرة وبيروت. وبإمكانكم الاستماع إلى إذاعة سبوتنيك على التردد 93,6 في لبنان، و93,3 في سوريا، و91.5 في العراق.
https://sarabic.ae/20251108/بعد-قرار-مجلس-الأمن-برفع-العقوبات-عن-دمشق-هل-ينتعش-الاقتصاد-السوري؟-1106876600.html
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
سبوتنيك عربي
بعد صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يقضي برفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير داخليته أنس خطاب، أكد الاتحاد الأوروبي عزمه اتخاذ خطوة... 08.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-08T16:43+0000
2025-11-08T16:43+0000
راديو
ملفات ساخنة
أخبار سوريا اليوم
الولايات المتحدة الأمريكية
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/08/1106875609_28:0:1272:700_1920x0_80_0_0_d6ee973e544d6359efe644988f46a680.png
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
سبوتنيك عربي
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية إيفا هيرنسيروفا، أمس الجمعة، إن "الاتحاد يعتزم رفع اسم الرئيس السوري، عن لائحة العقوبات في أقرب وقت".وأشاد الشرع بقرار مجلس الأمن رفع العقوبات المفروضة عليه وعلى وزير داخليته أنس خطاب، بعد تأييد 14 دولة، واعتبر الخطوة بأنها "في الاتجاه الصحيح".وأعلنت وزارة الخزانة البريطانية، أمس الجمعة، أن المملكة المتحدة رفعت العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع.وأفادت في بيان لها: "حُذفت الأسماء التالية من القائمة الموحدة، ولم تعد خاضعة لتجميد الأصول: أحمد حسين الشرع".وأضاف البيان أن "المملكة المتحدة رفعت أيضا العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب".وأشار بعض الخبراء إلى أن قرار رفع العقوبات هو خطوة تشجيعية وتحفيزية نحو الاستقرار والانفتاح السياسي، وقد يسهم في تعزيز التعاون الإقليمي ويشجع على الإصلاحات الداخلية، بينما يعارض خبراء آخرون هذا القرار، محذرين من أن رفع العقوبات في هذا التوقيت قد يرسخ واقعا لا يزال هشًا، وقد يضعف الضغوط الدولية المطلوبة لضمان الالتزام بمعايير حقوق الإنسان والشفافية، وهي أمور أساسية بالنسبة للمستثمرين والاقتصاديين وتعزيز الثقة فيما يخص تدفق رؤوس الأموال إلى البلاد.وأردف الشيمي: "أصبحنا نتحدث الآن حول العديد من المشروعات واللقاءات المرتقبة بين الجانبين السوري والأطراف الأوروبية والجانب الأمريكي، من أجل تحقيق وإتمام مشروعات إعادة الإعمار بسوريا، في هذه المرحلة".وأكدت أنه "ربما تكون هناك شراكات كبيرة اقتصادية، كبيرة بدعم ترامب لإعادة إعمار سوريا، لكنه ربما تكون إعادة الإعمار شكلية فقط ولا تحدث تأثيرًا حقيقيا في الاقتصاد السوري، الذي ينتعش وقتيًا فقط".
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
دينا يحيى
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/01/1105505419_148:0:1002:854_100x100_80_0_0_b33234b99a8a42a96f58be0ab38cd739.jpg
دينا يحيى
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/01/1105505419_148:0:1002:854_100x100_80_0_0_b33234b99a8a42a96f58be0ab38cd739.jpg
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/08/1106875609_184:0:1117:700_1920x0_80_0_0_e1874b286c7dd455917e245b6f8d0ac1.png
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ملفات ساخنة, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, аудио
ملفات ساخنة, أخبار سوريا اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, аудио

بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟

16:43 GMT 08.11.2025
راديو
بعد قرار مجلس الأمن برفع العقوبات عن دمشق.. هل ينتعش الاقتصاد السوري؟
تابعنا عبر
- سبوتنيك عربي
دينا يحيى
مذيعة وصحفية في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"
كل المواضيع
بعد صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يقضي برفع العقوبات المفروضة على الرئيس السوري أحمد الشرع، ووزير داخليته أنس خطاب، أكد الاتحاد الأوروبي عزمه اتخاذ خطوة مشابهة قريبًا.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية إيفا هيرنسيروفا، أمس الجمعة، إن "الاتحاد يعتزم رفع اسم الرئيس السوري، عن لائحة العقوبات في أقرب وقت".
وأشاد الشرع بقرار مجلس الأمن رفع العقوبات المفروضة عليه وعلى وزير داخليته أنس خطاب، بعد تأييد 14 دولة، واعتبر الخطوة بأنها "في الاتجاه الصحيح".

وفي مقابلة مع قناة "الشرق"، على هامش مشاركته في قمة المناخ "كوب 30" بالبرازيل، أعرب الشرع عن أمله في "إجراء مزيد من النقاشات حول مستقبل العلاقات مع واشنطن" خلال زيارته المرتقبة إلى البيت الأبيض، يوم الاثنين المقبل، للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

وأعلنت وزارة الخزانة البريطانية، أمس الجمعة، أن المملكة المتحدة رفعت العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع.
وأفادت في بيان لها: "حُذفت الأسماء التالية من القائمة الموحدة، ولم تعد خاضعة لتجميد الأصول: أحمد حسين الشرع".
وأضاف البيان أن "المملكة المتحدة رفعت أيضا العقوبات عن وزير الداخلية السوري أنس خطاب".
وأشار بعض الخبراء إلى أن قرار رفع العقوبات هو خطوة تشجيعية وتحفيزية نحو الاستقرار والانفتاح السياسي، وقد يسهم في تعزيز التعاون الإقليمي ويشجع على الإصلاحات الداخلية، بينما يعارض خبراء آخرون هذا القرار، محذرين من أن رفع العقوبات في هذا التوقيت قد يرسخ واقعا لا يزال هشًا، وقد يضعف الضغوط الدولية المطلوبة لضمان الالتزام بمعايير حقوق الإنسان والشفافية، وهي أمور أساسية بالنسبة للمستثمرين والاقتصاديين وتعزيز الثقة فيما يخص تدفق رؤوس الأموال إلى البلاد.

وقال الدكتور محمد عبد العظيم الشيمي، أستاذ العلاقات الدولية، في مداخلة هاتفية لإذاعة "سبوتنيك": "هناك في الفترة الأخيرة اقتصاديات مرتبطة بإعادة الإعمار في العالم كله ومن بينها سوريا"، مضيفًا أنه "مع الزيارة المرتقبة للشرع، وما تم التفاوض من أجله خلال الأسابيع الأخيرة، تم رفع أسماء عدد من أعضاء الحكومة السورية الحالية من قائمة المطلوبين من قبل أجهزة المعلومات الأمريكية".

وأردف الشيمي: "أصبحنا نتحدث الآن حول العديد من المشروعات واللقاءات المرتقبة بين الجانبين السوري والأطراف الأوروبية والجانب الأمريكي، من أجل تحقيق وإتمام مشروعات إعادة الإعمار بسوريا، في هذه المرحلة".

من جانبها، قالت الدكتورة وئام عثمان، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة بورسعيد، في مداخلة هاتفية لإذاعة "سبوتنيك"، إنه "لا توجد ضمانات لإصلاحات داخلية في سوريا سوى سيطرة الرئيس ترامب على الشرع، من أجل إعطاء هذه الضمانات"، موضحة أنها تظن أن "الأمر مجرد ضمانات دعائية من أجل أن يفوز ترامب بجائزة نوبل، ولكن على أرض الواقع فتاريخ الشرع لا يوحي بتنفيذ هذه الضمانات".

وأكدت أنه "ربما تكون هناك شراكات كبيرة اقتصادية، كبيرة بدعم ترامب لإعادة إعمار سوريا، لكنه ربما تكون إعادة الإعمار شكلية فقط ولا تحدث تأثيرًا حقيقيا في الاقتصاد السوري، الذي ينتعش وقتيًا فقط".
