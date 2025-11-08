https://sarabic.ae/20251108/تحت-شعار-مؤشرات--مخاطر--طرق-المواجهة-انطلاق-المؤتمر-العلمي-حول-العنف-الرقمي-ضد-المرأة-في-ليبيا-1106873797.html
تحت شعار "مؤشرات- مخاطر- طرق المواجهة".. انطلاق المؤتمر العلمي حول العنف الرقمي ضد المرأة في ليبيا
تحت شعار "مؤشرات- مخاطر- طرق المواجهة".. انطلاق المؤتمر العلمي حول العنف الرقمي ضد المرأة في ليبيا
سبوتنيك عربي
انطلقت صباح اليوم السبت، في مقر مجلس النواب بمدينة بنغازي الليبية، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي حول العنف الرقمي ضد المرأة، تحت شعار "مؤشرات – مخاطر – طرق... 08.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-08T14:44+0000
2025-11-08T14:44+0000
2025-11-08T14:44+0000
حصري
أخبار ليبيا اليوم
العالم العربي
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/08/1106873023_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_8f0a81e0d61fd1b82464b14f8748094e.jpg
ويشارك في المؤتمر نخبة من الباحثين والأكاديميين والمهتمين بحقوق المرأة والإعلام الرقمي، والذي انطلق بتنسيق من مكتب دعم وتمكين المرأة بجامعة بنغازي الليبية.ويستمر المؤتمر على مدى يومين، حيث يتضمن برنامجًا حافلًا بالمحاضرات العلمية والنقاشات البحثية، من بينها "العنف ضد المرأة وسبل الحد منه عبر وسائل التواصل والاتصال الرقمي في الفقه الإسلامي"، و"الهيمنة الاجتماعية من خلال العنف الرقمي ضد صاحبات المشروعات الصغرى"، إلى جانب أوراق عمل أخرى تتناول التأثيرات النفسية والاجتماعية للعنف الرقمي وأساليب مواجهته.ويهدف المؤتمر إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بخطورة العنف الإلكتروني ضد النساء، وبحث آليات قانونية وتوعوية تحدّ من انتشاره في الفضاء الرقمي.وأشارت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "من أبرز المؤشرات أيضًا هو الأثر الاجتماعي والنفسي الكبير، الذي تخلّفه هذه الظاهرة على الضحايا، سواء من النساء أو من محيطهنّ الاجتماعي، إذ أدت في بعض الحالات إلى الطلاق أو الانتحار أو العزلة الاجتماعية أو الانسحاب من مواقع التواصل الاجتماعي خوفا من استمرار العنف، كما تسببت في استبعاد عدد من النساء من الأوساط السياسية والقيادية نتيجة لتعرضهن للعنف الرقمي والتشهير".وأضافت بن عيسى أنه "من أبرز الدوافع وراء انتشار العنف الرقمي ضد المرأة هو الكراهية الموجهة ضد النساء، وعدم المساواة بين الجنسين، إلى جانب النظرة المجتمعية السلبية لبعض الفئات تجاه المرأة. كما أن ضعف الوعي باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وغياب المعرفة بآليات المواجهة والحماية الرقمية، كلها عوامل ساهمت في تفاقم الظاهرة في العديد من الدول العربية".وفيما يتعلق بـ "مواءمة التشريعات والقوانين"، أوضحت الأكاديمية جميلة بن عيسى أن "هناك ثغرات في قانون الجرائم الإلكترونية الصادر عن مجلس النواب الليبي، ويحتاج إلى مراجعة وتعديل حتى يواكب التطور المستمر في أساليب العنف الرقمي، ويتماشى مع القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة". كما دعت إلى "تحديث القوانين السابقة، خصوصًا في مجال الاتصالات، وإعادة النظر في اللوائح والعقوبات لضمان فاعليتها في ردع مرتكبي هذا النوع من الجرائم".وأكدت على أن "المؤسسات الإعلامية بدورها لم تصل بعد إلى مستوى يعكس خطورة وانتشار العنف الرقمي"، موضحة أن "أغلب المبادرات في هذا المجال تأتي من منصات إعلامية خاصة ومنظمات مجتمع مدني، مما يستدعي تحركًا مؤسسيًا منظمًا لتعزيز ثقافة الأمان الرقمي والحد من هذا النوع من العنف المتزايد".
https://sarabic.ae/20250222/انطلاق-القمة-العالمية-للمرأة-والاستثمار-في-ليبيا-بمشاركة-دولية-واسعة-صور-1098058738.html
https://sarabic.ae/20231225/معاناة-المرأة-العاملة-في-ليبيا-إقصاء-كبير-ونظرة-غريبة-من-المجتمع-فيديو-1084453928.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2025
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0b/08/1106873023_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_9e59a6eb3c97f6720d3b0b134f08b3d4.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ماهر الشاعري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/0a/1e/1106563035_0:0:1177:1178_100x100_80_0_0_0b16fba0cdb3ac1fa614348505292d28.jpg
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار ليبيا اليوم, العالم العربي, الأخبار
تحت شعار "مؤشرات- مخاطر- طرق المواجهة".. انطلاق المؤتمر العلمي حول العنف الرقمي ضد المرأة في ليبيا
ماهر الشاعري
مراسل وكالة "سبوتنيك" في ليبيا
حصري
انطلقت صباح اليوم السبت، في مقر مجلس النواب بمدينة بنغازي الليبية، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي حول العنف الرقمي ضد المرأة، تحت شعار "مؤشرات – مخاطر – طرق المواجهة".
ويشارك في المؤتمر نخبة من الباحثين والأكاديميين والمهتمين بحقوق المرأة والإعلام الرقمي، والذي انطلق بتنسيق من مكتب دعم وتمكين المرأة بجامعة بنغازي الليبية.
ويستمر المؤتمر على مدى يومين، حيث يتضمن برنامجًا حافلًا بالمحاضرات العلمية والنقاشات البحثية، من بينها "العنف ضد المرأة وسبل الحد منه عبر وسائل التواصل والاتصال الرقمي في الفقه الإسلامي"، و"الهيمنة الاجتماعية من خلال العنف الرقمي ضد صاحبات المشروعات الصغرى"، إلى جانب أوراق عمل أخرى تتناول التأثيرات النفسية والاجتماعية للعنف الرقمي وأساليب مواجهته.
ويهدف المؤتمر إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بخطورة العنف الإلكتروني ضد النساء، وبحث آليات قانونية وتوعوية تحدّ من انتشاره في الفضاء الرقمي.
من جانبها، قالت الأكاديمية جميلة بن عيسى، إحدى المشاركات في المؤتمر: "من أبرز المؤشرات، التي تُظهر تنامي وانتشار هذه الظاهرة هو تعدد أشكالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تتراوح بين التنمر الإلكتروني والتحرش الإلكتروني والابتزاز الإلكتروني والمطاردة الإلكترونية وانتحال الشخصية، وغيرها من الممارسات التي تمثل أشكالا متعددة من العنف الرقمي".
وأشارت في تصريحات لـ"سبوتنيك
"، إلى أن "من أبرز المؤشرات أيضًا هو الأثر الاجتماعي والنفسي الكبير، الذي تخلّفه هذه الظاهرة على الضحايا، سواء من النساء أو من محيطهنّ الاجتماعي، إذ أدت في بعض الحالات إلى الطلاق أو الانتحار أو العزلة الاجتماعية أو الانسحاب من مواقع التواصل الاجتماعي خوفا من استمرار العنف، كما تسببت في استبعاد عدد من النساء من الأوساط السياسية والقيادية نتيجة لتعرضهن للعنف الرقمي والتشهير".
وأضافت بن عيسى أنه "من أبرز الدوافع وراء انتشار العنف الرقمي
ضد المرأة هو الكراهية الموجهة ضد النساء، وعدم المساواة بين الجنسين، إلى جانب النظرة المجتمعية السلبية لبعض الفئات تجاه المرأة. كما أن ضعف الوعي باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وغياب المعرفة بآليات المواجهة والحماية الرقمية، كلها عوامل ساهمت في تفاقم الظاهرة في العديد من الدول العربية".
25 ديسمبر 2023, 17:21 GMT
وفيما يتعلق بـ "مواءمة التشريعات والقوانين"، أوضحت الأكاديمية جميلة بن عيسى أن "هناك ثغرات في قانون الجرائم الإلكترونية الصادر عن مجلس النواب الليبي
، ويحتاج إلى مراجعة وتعديل حتى يواكب التطور المستمر في أساليب العنف الرقمي، ويتماشى مع القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة". كما دعت إلى "تحديث القوانين السابقة، خصوصًا في مجال الاتصالات، وإعادة النظر في اللوائح والعقوبات لضمان فاعليتها في ردع مرتكبي هذا النوع من الجرائم".
أما بشأن دور المؤسسات الأكاديمية والإعلامية في تعزيز ثقافة الاستخدام الآمن للتقنية الحديثة، أكدت بن عيسى أن "هذا الدور لا يزال ضعيفا إلى حد ما، باستثناء بعض المبادرات الإيجابية مثل مؤتمر جامعة بنغازي، الذي تبناه مكتب دعم وتمكين المرأة تحت عنوان "العنف الرقمي ضد المرأة". كما أشارت إلى وجود محاولات فردية من بعض الأكاديميين للتوعية والتثقيف بالتعاون مع جهات أخرى.
وأكدت على أن "المؤسسات الإعلامية بدورها لم تصل بعد إلى مستوى يعكس خطورة وانتشار العنف الرقمي"، موضحة أن "أغلب المبادرات في هذا المجال تأتي من منصات إعلامية خاصة ومنظمات مجتمع مدني، مما يستدعي تحركًا مؤسسيًا منظمًا لتعزيز ثقافة الأمان الرقمي والحد من هذا النوع من العنف المتزايد".