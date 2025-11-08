https://sarabic.ae/20251108/تحت-شعار-مؤشرات--مخاطر--طرق-المواجهة-انطلاق-المؤتمر-العلمي-حول-العنف-الرقمي-ضد-المرأة-في-ليبيا-1106873797.html

تحت شعار "مؤشرات- مخاطر- طرق المواجهة".. انطلاق المؤتمر العلمي حول العنف الرقمي ضد المرأة في ليبيا

تحت شعار "مؤشرات- مخاطر- طرق المواجهة".. انطلاق المؤتمر العلمي حول العنف الرقمي ضد المرأة في ليبيا

انطلقت صباح اليوم السبت، في مقر مجلس النواب بمدينة بنغازي الليبية، فعاليات المؤتمر العلمي الدولي حول العنف الرقمي ضد المرأة، تحت شعار "مؤشرات – مخاطر – طرق...

ويشارك في المؤتمر نخبة من الباحثين والأكاديميين والمهتمين بحقوق المرأة والإعلام الرقمي، والذي انطلق بتنسيق من مكتب دعم وتمكين المرأة بجامعة بنغازي الليبية.ويستمر المؤتمر على مدى يومين، حيث يتضمن برنامجًا حافلًا بالمحاضرات العلمية والنقاشات البحثية، من بينها "العنف ضد المرأة وسبل الحد منه عبر وسائل التواصل والاتصال الرقمي في الفقه الإسلامي"، و"الهيمنة الاجتماعية من خلال العنف الرقمي ضد صاحبات المشروعات الصغرى"، إلى جانب أوراق عمل أخرى تتناول التأثيرات النفسية والاجتماعية للعنف الرقمي وأساليب مواجهته.ويهدف المؤتمر إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بخطورة العنف الإلكتروني ضد النساء، وبحث آليات قانونية وتوعوية تحدّ من انتشاره في الفضاء الرقمي.وأشارت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، إلى أن "من أبرز المؤشرات أيضًا هو الأثر الاجتماعي والنفسي الكبير، الذي تخلّفه هذه الظاهرة على الضحايا، سواء من النساء أو من محيطهنّ الاجتماعي، إذ أدت في بعض الحالات إلى الطلاق أو الانتحار أو العزلة الاجتماعية أو الانسحاب من مواقع التواصل الاجتماعي خوفا من استمرار العنف، كما تسببت في استبعاد عدد من النساء من الأوساط السياسية والقيادية نتيجة لتعرضهن للعنف الرقمي والتشهير".وأضافت بن عيسى أنه "من أبرز الدوافع وراء انتشار العنف الرقمي ضد المرأة هو الكراهية الموجهة ضد النساء، وعدم المساواة بين الجنسين، إلى جانب النظرة المجتمعية السلبية لبعض الفئات تجاه المرأة. كما أن ضعف الوعي باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، وغياب المعرفة بآليات المواجهة والحماية الرقمية، كلها عوامل ساهمت في تفاقم الظاهرة في العديد من الدول العربية".وفيما يتعلق بـ "مواءمة التشريعات والقوانين"، أوضحت الأكاديمية جميلة بن عيسى أن "هناك ثغرات في قانون الجرائم الإلكترونية الصادر عن مجلس النواب الليبي، ويحتاج إلى مراجعة وتعديل حتى يواكب التطور المستمر في أساليب العنف الرقمي، ويتماشى مع القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة". كما دعت إلى "تحديث القوانين السابقة، خصوصًا في مجال الاتصالات، وإعادة النظر في اللوائح والعقوبات لضمان فاعليتها في ردع مرتكبي هذا النوع من الجرائم".وأكدت على أن "المؤسسات الإعلامية بدورها لم تصل بعد إلى مستوى يعكس خطورة وانتشار العنف الرقمي"، موضحة أن "أغلب المبادرات في هذا المجال تأتي من منصات إعلامية خاصة ومنظمات مجتمع مدني، مما يستدعي تحركًا مؤسسيًا منظمًا لتعزيز ثقافة الأمان الرقمي والحد من هذا النوع من العنف المتزايد".

