عربي
تفاعل كبير مع جلسة مديرة "سبوتنيك عربي" بالإنابة في منتدى مصر للإعلام حول استخدام الذكاء الاصطناعي
شهدت جلسة "تجربة الذكاء الاصطناعي في الإعلامي العربي..سبوتنيك عربي نموذجًا"، بمنتدى مصر للإعلام، في نسخته الثالثة، والتي تحدثت فيها كارينا مهنا، مديرة "سبوتنيك عربي" بالإنابة، حضورًا كبيرًا من قبل الخبراء والإعلاميين وطلبة الجامعات المصرية.
وتحدثت مديرة "سبوتنيك عربي" بالإنابة عن التجربة الخاصة في الوكالة لاستخدام الذكاء الاصطناعي، وعن أهم الأدوات التي يستخدمها صحفيو الوكالة ومراسلوها حول العالم، وكيفية الاستفادة من الأدوات الجديدة.
كما شهدت الجلسة تفاعلًا واسعًا، حيث طرح الحضور أسئلة مهمة حول أدوات الذكاء الاصطناعي المستخدمة في الوكالة، وبدورها أجابت مهنا على تساؤلات الحضور والصحفيين والإعلاميين، موضحة خصوصية تجربة "سبوتنيك عربي"، والتي "تعتبر الذكاء الاصطناعي أداة لتسهيل العمل لا كبديل عن الصحفي، وهدفنا هو تسهيل مهام المحررين والمراسلين والمدققين من خلال دعمهم بتقنيات حديثة، دون أن نغفل دور العنصر البشري المحوري في العمل الإعلامي"، موضحة أن الوكالة تعمل على تدريب الصحفيين والمحررين والمراسلين لمواكبة التطورات الجديدة.
وشددت مهنا على أهمية تدريب الصحفيين في المؤسسات الإعلامية والمراسلين على استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي سواء كانت التطبيقات المدفوعة أو غير المدفوعة، وما تزال التجربة قائمة في انتظار المزيد من تطويرها.
وأعرب الحضور عن تقديرهم للدور الكبير الذي تقدمه "سبوتنيك عربي" وما تتمتع به من مصداقية مهمة بين وسائل الإعلام الدولية.
واستعرضت مهنا، مديرة "سبوتنيك عربي" بالإنابة، في وكالة الأنباء والإذاعة الدولية "سبوتنيك"، تجربة الوكالة الرائدة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في إنتاج المحتوى السمعي والمرئي والمكتوب.
وانطلقت صباح اليوم السبت، في العاصمة المصرية القاهرة، فعاليات النسخة الثالثة من "منتدى مصر للإعلام"، بمشاركة أكثر من 2500 صحفي وإعلامي من مصر والمنطقة والعالم.
ويعد المنتدى، الذي يقام على مدار يومي 8 و9 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، من أبرز الفعاليات الإعلامية في الشرق الأوسط، إذ يجمع خبراء الإعلام وصناع المحتوى والقيادات الإعلامية لبحث أحدث التطورات في الصناعة ومناقشة مستقبل المهنة في ظل التحولات التكنولوجية.
وتشهد أعمال المنتدى تنظيم فعاليات متنوعة، تتناول تجارب إعلامية وتقنية من مختلف دول العالم، بمشاركة شخصيات دولية مؤثرة ونخبة من رموز الإعلام في مصر والعالم العربي.
