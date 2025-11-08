روسيا: تهديدات قوات الدعم السريع بمهاجمة بورتسودان "مجرد دعاية"

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج، مؤسس متحف الفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:53 GMT
7 د
حصاد الأسبوع
خبير: لجوء أمريكا إلى استئناف التجارب النووية سيلاقي ردا روسيا
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
19:00 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: "استفزاز نووي" محتمل من قبل الغرب في محطة زابوروجيه، الدعم السريع توافق على مقترح الهدنة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
93 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251108/روسيا-تهديدات-قوات-الدعم-السريع-بمهاجمة-بورتسودان-مجرد-دعاية-1106859514.html
روسيا: تهديدات قوات الدعم السريع بمهاجمة بورتسودان "مجرد دعاية"
روسيا: تهديدات قوات الدعم السريع بمهاجمة بورتسودان "مجرد دعاية"
سبوتنيك عربي
وصف السفير الروسي في السودان، أندريه تشيرنوفول، "التهديدات التي أطلقها قوات الدعم السريع بالسيطرة على العاصمة المؤقتة بورتسودان بأنها مجرد دعاية إعلامية". 08.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-08T03:03+0000
2025-11-08T03:04+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0f/1099556521_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9ed731fc6db0e6b78af9d7345db37da7.jpg
الدوحة - سبوتنيك. وقال تشيرنوفول في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "التهديدات التي يطلقها قادة المجموعات المسلحة بـ(المسير نحو الخرطوم وبورتسودان) لا تعزز فرص الوصول إلى حل سلمي"، مؤكدًا أنها لا تسهم في تحقيق أي تسوية سلمية للأزمة.وأضاف: "بينما يمكن من الناحية النظرية شن غارة على الخرطوم نظرًا لتمركز قوات الدعم السريع في إقليم كردفان، الذي يربط طريق مباشر بالعاصمة، فإن الحديث عن السيطرة على بورتسودان لا يتعدى كونه دعاية محضة".وقال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للسودان، رمطان لعمامرة، أمس الجمعة، إن الهدنة الإنسانية التي اقترحتها الرباعية الدولية (مصر والإمارات والسعودية وأمريكا) تمثل فرصة نادرة لوقف القتال وحماية المدنيين وتخفيف المعاناة، مشيدًا بجميع الجهود الصادقة لدعم الشعب السوداني وإعادة الأمل إليه.وأضاف عبر منصة "إكس" أن على جميع الأطراف اغتنام هذه الفرصة لتغيير مسار البلاد، مؤكدا أن مثل هذه القرارات نادرة وصعبة في أوقات الحرب لكنها ضرورية لإنقاذ الأرواح وبناء الثقة.وأشار لعمامرة إلى أن استمرار العنف يوما بعد يوم يؤدي إلى فظائع وهروب العائلات، وأن الوقف الدائم لإطلاق النار قد يمهد الطريق لحوار سياسي جدّي يحقق سلامًا عادلا ودائما.وختم بالقول: إن "الأمم المتحدة مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتحويل الهدنة المقترحة إلى جسر حقيقي نحو السلام".وأعلنت قوات الدعم السريع في السودان، الخميس الماضي، موافقتها على مبادرة الهدنة الإنسانية التي طرحتها مجموعة الرباعية الدولية، وتنص على وقف إطلاق النار لمدة 3 أشهر وبدء حوار سوداني - سوداني يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة خلال 9 أشهر.وأكدت القوات، في بيان، أن موافقتها تأتي استجابة لتطلعات الشعب السوداني وحرصا على معالجة الآثار الإنسانية الكارثية للحرب، مشيرة إلى أن الهدنة تهدف إلى ضمان حماية المدنيين وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى جميع المناطق.وأضافت "الدعم السريع"، أنها تتطلع إلى تنفيذ الاتفاق فعليا، والشروع في مناقشة ترتيبات وقف العدائيات ووضع أسس المسار السياسي الذي يعالج جذور النزاع، تمهيدا لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في السودان.وأصدر وزراء خارجية أمريكا، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، في النصف الأول من سبتمبر/ أيلول 2025، بيانا مشتركا عقب مشاورات مكثفة بشأن الصراع في السودان، مؤكدين أن الحرب تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم وتشكل تهديدا خطيرا على السلام والأمن الإقليميين.وأكد البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، التزام الوزراء بمجموعة من المبادئ، أبرزها الحفاظ على وحدة السودان وسيادته، ورفض أي حل عسكري، وضرورة حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وفقًا للقانون الدولي.ودعا الوزراء إلى هدنة إنسانية أولية مدتها 3 أشهر لتمكين وصول المساعدات، تمهيدا لوقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق عملية انتقالية شاملة وشفافة تُختتم خلال 9 أشهر، بما يضمن قيام حكومة مدنية مستقلة تتمتع بالشرعية والمساءلة.وشدد البيان للرباعي على أن مستقبل الحكم في السودان يقرره الشعب السوداني، رافضا أي دور للجماعات المتطرفة أو المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، ومعتبرًا أن الدعم العسكري الخارجي لأطراف النزاع يفاقم الأزمة ويطيل أمدها.وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
https://sarabic.ae/20251107/الأمم-المتحدة-تحذر-من-استعدادات-واضحة-لمزيد-من-القتال-في-كردفان-بالسودان-1106850065.html
https://sarabic.ae/20251105/الإمارات-تؤكد-دعمها-الكامل-لفرض-هدنة-إنسانية-فورية-ووقف-إطلاق-نار-في-السودان-1106773525.html
https://sarabic.ae/20251105/الجيش-السوداني-سنجبر-الدعم-السريع-على-الانسحاب-من-كردفان-ودارفور-وكل-شبر-من-أرض-السودان-1106756413.html
https://sarabic.ae/20251104/وزير-الخارجية-المصري-يبحث-هاتفيا-تطورات-غزة-والسودان-مع-نظرائه-في-السعودية-والأردن-وتركيا-1106745550.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/04/0f/1099556521_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0a9f4bfb51b439bf8d42407682645080.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي

روسيا: تهديدات قوات الدعم السريع بمهاجمة بورتسودان "مجرد دعاية"

03:03 GMT 08.11.2025 (تم التحديث: 03:04 GMT 08.11.2025)
© AP Photo / Marwan Aliقصف السودان
قصف السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2025
© AP Photo / Marwan Ali
تابعنا عبر
وصف السفير الروسي في السودان، أندريه تشيرنوفول، "التهديدات التي أطلقها قوات الدعم السريع بالسيطرة على العاصمة المؤقتة بورتسودان بأنها مجرد دعاية إعلامية".
الدوحة - سبوتنيك. وقال تشيرنوفول في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "التهديدات التي يطلقها قادة المجموعات المسلحة بـ(المسير نحو الخرطوم وبورتسودان) لا تعزز فرص الوصول إلى حل سلمي"، مؤكدًا أنها لا تسهم في تحقيق أي تسوية سلمية للأزمة.
وأضاف: "بينما يمكن من الناحية النظرية شن غارة على الخرطوم نظرًا لتمركز قوات الدعم السريع في إقليم كردفان، الذي يربط طريق مباشر بالعاصمة، فإن الحديث عن السيطرة على بورتسودان لا يتعدى كونه دعاية محضة".
مستشفى الأبيض الدولي بشمال كردفان في السودان - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
الأمم المتحدة تحذر من "استعدادات واضحة" لمزيد من القتال في كردفان بالسودان
أمس, 15:25 GMT
وقال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للسودان، رمطان لعمامرة، أمس الجمعة، إن الهدنة الإنسانية التي اقترحتها الرباعية الدولية (مصر والإمارات والسعودية وأمريكا) تمثل فرصة نادرة لوقف القتال وحماية المدنيين وتخفيف المعاناة، مشيدًا بجميع الجهود الصادقة لدعم الشعب السوداني وإعادة الأمل إليه.
وأضاف عبر منصة "إكس" أن على جميع الأطراف اغتنام هذه الفرصة لتغيير مسار البلاد، مؤكدا أن مثل هذه القرارات نادرة وصعبة في أوقات الحرب لكنها ضرورية لإنقاذ الأرواح وبناء الثقة.
وأشار لعمامرة إلى أن استمرار العنف يوما بعد يوم يؤدي إلى فظائع وهروب العائلات، وأن الوقف الدائم لإطلاق النار قد يمهد الطريق لحوار سياسي جدّي يحقق سلامًا عادلا ودائما.
الأوضاع الإنسانية التي يعيشها النازحين في مدينة الفاشر بدارفور وشمال كردفان في ظل الحصار والنقص الحاد في مواد الإغاثة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
الإمارات تؤكد دعمها الكامل لفرض هدنة إنسانية فورية ووقف إطلاق نار في السودان
5 نوفمبر, 17:39 GMT
وختم بالقول: إن "الأمم المتحدة مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتحويل الهدنة المقترحة إلى جسر حقيقي نحو السلام".
وأعلنت قوات الدعم السريع في السودان، الخميس الماضي، موافقتها على مبادرة الهدنة الإنسانية التي طرحتها مجموعة الرباعية الدولية، وتنص على وقف إطلاق النار لمدة 3 أشهر وبدء حوار سوداني - سوداني يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة خلال 9 أشهر.
وأكدت القوات، في بيان، أن موافقتها تأتي استجابة لتطلعات الشعب السوداني وحرصا على معالجة الآثار الإنسانية الكارثية للحرب، مشيرة إلى أن الهدنة تهدف إلى ضمان حماية المدنيين وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى جميع المناطق.
الجيش السوداني - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
الجيش السوداني: سنجبر "الدعم السريع" على الانسحاب من كردفان ودارفور وكل شبر من أرض السودان
5 نوفمبر, 09:02 GMT
وأضافت "الدعم السريع"، أنها تتطلع إلى تنفيذ الاتفاق فعليا، والشروع في مناقشة ترتيبات وقف العدائيات ووضع أسس المسار السياسي الذي يعالج جذور النزاع، تمهيدا لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في السودان.
وأصدر وزراء خارجية أمريكا، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، في النصف الأول من سبتمبر/ أيلول 2025، بيانا مشتركا عقب مشاورات مكثفة بشأن الصراع في السودان، مؤكدين أن الحرب تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم وتشكل تهديدا خطيرا على السلام والأمن الإقليميين.
وأكد البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، التزام الوزراء بمجموعة من المبادئ، أبرزها الحفاظ على وحدة السودان وسيادته، ورفض أي حل عسكري، وضرورة حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وفقًا للقانون الدولي.
وزارة الخارجية المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.11.2025
وزير الخارجية المصري يبحث هاتفيا تطورات غزة والسودان مع نظرائه في السعودية والأردن وتركيا
4 نوفمبر, 20:34 GMT
ودعا الوزراء إلى هدنة إنسانية أولية مدتها 3 أشهر لتمكين وصول المساعدات، تمهيدا لوقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق عملية انتقالية شاملة وشفافة تُختتم خلال 9 أشهر، بما يضمن قيام حكومة مدنية مستقلة تتمتع بالشرعية والمساءلة.
وشدد البيان للرباعي على أن مستقبل الحكم في السودان يقرره الشعب السوداني، رافضا أي دور للجماعات المتطرفة أو المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، ومعتبرًا أن الدعم العسكري الخارجي لأطراف النزاع يفاقم الأزمة ويطيل أمدها.
وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала