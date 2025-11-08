https://sarabic.ae/20251108/روسيا-تهديدات-قوات-الدعم-السريع-بمهاجمة-بورتسودان-مجرد-دعاية-1106859514.html

روسيا: تهديدات قوات الدعم السريع بمهاجمة بورتسودان "مجرد دعاية"

روسيا: تهديدات قوات الدعم السريع بمهاجمة بورتسودان "مجرد دعاية"

وصف السفير الروسي في السودان، أندريه تشيرنوفول، "التهديدات التي أطلقها قوات الدعم السريع بالسيطرة على العاصمة المؤقتة بورتسودان بأنها مجرد دعاية إعلامية".

الدوحة - سبوتنيك. وقال تشيرنوفول في تصريح لوكالة "سبوتنيك"، إن "التهديدات التي يطلقها قادة المجموعات المسلحة بـ(المسير نحو الخرطوم وبورتسودان) لا تعزز فرص الوصول إلى حل سلمي"، مؤكدًا أنها لا تسهم في تحقيق أي تسوية سلمية للأزمة.وأضاف: "بينما يمكن من الناحية النظرية شن غارة على الخرطوم نظرًا لتمركز قوات الدعم السريع في إقليم كردفان، الذي يربط طريق مباشر بالعاصمة، فإن الحديث عن السيطرة على بورتسودان لا يتعدى كونه دعاية محضة".وقال مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للسودان، رمطان لعمامرة، أمس الجمعة، إن الهدنة الإنسانية التي اقترحتها الرباعية الدولية (مصر والإمارات والسعودية وأمريكا) تمثل فرصة نادرة لوقف القتال وحماية المدنيين وتخفيف المعاناة، مشيدًا بجميع الجهود الصادقة لدعم الشعب السوداني وإعادة الأمل إليه.وأضاف عبر منصة "إكس" أن على جميع الأطراف اغتنام هذه الفرصة لتغيير مسار البلاد، مؤكدا أن مثل هذه القرارات نادرة وصعبة في أوقات الحرب لكنها ضرورية لإنقاذ الأرواح وبناء الثقة.وأشار لعمامرة إلى أن استمرار العنف يوما بعد يوم يؤدي إلى فظائع وهروب العائلات، وأن الوقف الدائم لإطلاق النار قد يمهد الطريق لحوار سياسي جدّي يحقق سلامًا عادلا ودائما.وختم بالقول: إن "الأمم المتحدة مستعدة للعمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتحويل الهدنة المقترحة إلى جسر حقيقي نحو السلام".وأعلنت قوات الدعم السريع في السودان، الخميس الماضي، موافقتها على مبادرة الهدنة الإنسانية التي طرحتها مجموعة الرباعية الدولية، وتنص على وقف إطلاق النار لمدة 3 أشهر وبدء حوار سوداني - سوداني يفضي إلى تشكيل حكومة مدنية مستقلة خلال 9 أشهر.وأكدت القوات، في بيان، أن موافقتها تأتي استجابة لتطلعات الشعب السوداني وحرصا على معالجة الآثار الإنسانية الكارثية للحرب، مشيرة إلى أن الهدنة تهدف إلى ضمان حماية المدنيين وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة إلى جميع المناطق.وأضافت "الدعم السريع"، أنها تتطلع إلى تنفيذ الاتفاق فعليا، والشروع في مناقشة ترتيبات وقف العدائيات ووضع أسس المسار السياسي الذي يعالج جذور النزاع، تمهيدا لتحقيق سلام شامل وعادل ودائم في السودان.وأصدر وزراء خارجية أمريكا، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، وجمهورية مصر العربية، في النصف الأول من سبتمبر/ أيلول 2025، بيانا مشتركا عقب مشاورات مكثفة بشأن الصراع في السودان، مؤكدين أن الحرب تسببت في أسوأ أزمة إنسانية في العالم وتشكل تهديدا خطيرا على السلام والأمن الإقليميين.وأكد البيان الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، التزام الوزراء بمجموعة من المبادئ، أبرزها الحفاظ على وحدة السودان وسيادته، ورفض أي حل عسكري، وضرورة حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق وفقًا للقانون الدولي.ودعا الوزراء إلى هدنة إنسانية أولية مدتها 3 أشهر لتمكين وصول المساعدات، تمهيدا لوقف دائم لإطلاق النار، وإطلاق عملية انتقالية شاملة وشفافة تُختتم خلال 9 أشهر، بما يضمن قيام حكومة مدنية مستقلة تتمتع بالشرعية والمساءلة.وشدد البيان للرباعي على أن مستقبل الحكم في السودان يقرره الشعب السوداني، رافضا أي دور للجماعات المتطرفة أو المرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين، ومعتبرًا أن الدعم العسكري الخارجي لأطراف النزاع يفاقم الأزمة ويطيل أمدها.وفي نيسان/أبريل عام 2023، اندلعت اشتباكات عنيفة وواسعة النطاق بين قوات الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق متفرقة بالسودان، حيث يحاول كل من الطرفين السيطرة على مقار حيوية.

