مسؤول أمريكي: إسرائيل لن تشرف على مساعدات غزة

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
روبلوكس اللعبة الأشهر بين الأطفال والمراهقين ومطالبات دولية بحظر اللعبة
09:18 GMT
13 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
09:31 GMT
29 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الفنانة التونسية أميرة دخلية في ضيافة عرب بوينت بودكاست
10:33 GMT
10 د
المقهى الثقافي
حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
10:43 GMT
17 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
12:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
12:49 GMT
11 د
ملفات ساخنة
بعد التجربة الأمريكية.. بوتين يوعز بجمع المعلومات للتحضير لتجارب نووية
13:29 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
17:30 GMT
29 د
عالم سبوتنيك
موسكو: "استفزاز نووي" محتمل من قبل الغرب في محطة زابوروجيه، الدعم السريع توافق على مقترح الهدنة
18:00 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
19:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
93 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
09:18 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
الأطفال والطبيعة والعالم الافتراضي في العمل وفهم الموصلات الفائقة
09:48 GMT
6 د
من الملعب
ليفربول يستعيد نغمة الانتصارات بالفوز على ريال مدريد.. وقرعة صادمة للأهلي المصري في دوري أبطال أفريقيا
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علم المتحجرات ومجالاته البحثية ورائد علم التصنيف العلمي
10:33 GMT
7 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
10:40 GMT
20 د
خطوط التماس
حرب الاستقلال وقيام الجمهورية التركية
11:03 GMT
46 د
عرب بوينت بودكاست
من أبيدوس إلى بناويط: اكتشافات تعيد كتابة التاريخ المصري
11:49 GMT
11 د
مساحة حرة
"الفتق الرياضي"... هل يدفع اللاعبون الشباب ثمن رأسمالية كرة القدم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
12:33 GMT
12 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
12:44 GMT
10 د
شؤون عسكرية
خبير: أمريكا لن تسمح لأي دولة في الإقليم بأن تضاهي بقوتها الكيان الإسرائيلي
13:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
هل العمل الليلي يربك الجهاز الهضمي ويسبب القولون العصبي؟
13:33 GMT
13 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
13:47 GMT
12 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
17:30 GMT
29 د
صدى الحياة
المشهد الثقافي في سوريا.. بين التهميش والمقاومة الصامتة
19:00 GMT
29 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251108/مسؤول-أمريكي-إسرائيل-لن-تشرف-على-مساعدات-غزة-1106859514.html
مسؤول أمريكي: إسرائيل لن تشرف على مساعدات غزة
مسؤول أمريكي: إسرائيل لن تشرف على مساعدات غزة
سبوتنيك عربي
كشف مسؤول أمريكي، اليوم السبت، أن "مركز التنسيق" الذي يشرف عليه الجيش الأمريكي والمكلف بتنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، سيتولى الإشراف على دخول... 08.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-08T03:03+0000
2025-11-08T04:33+0000
أخبار السودان اليوم
المجلس السيادي في السودان
قوات الدعم السريع السودانية
الجيش السوداني
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/01/1101184200_0:36:1001:599_1920x0_80_0_0_3e205ac884b3ecf3d322afc52b593a7b.jpg
وأوضح المسؤول، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية، أن "عملية نقل الصلاحيات اكتملت يوم أمس الجمعة"، مشيراً إلى أن "الدور الإسرائيلي بات يقتصر على المشاركة في النقاشات دون امتلاك قرار حاسم، إذ أصبحت القرارات تُتخذ ضمن هيئة تنسيقية أوسع".وذكرت وسائل الإعلام، أن "الأسابيع الأولى من عمل المركز اتسمت بحالة من الارتباك وعدم الحسم"، بحسب ما أفاد به عدد من المطلعين على تفاصيلها.وأضاف هؤلاء أن "الترتيبات الجديدة تقلص من دور إسرائيل في تحديد آلية ونوعية المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة، فيما يتولى مركز التنسيق المدني – العسكري الأمريكي القيادة الفعلية لهذه العملية".وتم إنشاء مركز تنسيق التنسيق العسكري بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تنسيق المساعدات الإنسانية واللوجستية والأمنية المقدمة إلى غزة، مع المساعدة في الإشراف على مرحلة الاستقرار بعد الحرب، وقد أُرسل ما يقرب من 200 عسكري أمريكي لإنشاء المركز، الذي يستضيف حاليًا قوات من دول عدة.وتم تنبيه مركز التنسيق المدني العسكري بشأن الحادثة، عبر كاميرات مراقبة من طائرة أمريكية بدون طيار من طراز "MQ-9" تحلق فوق غزة، في إطار مراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بحسب "سنتكوم".يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أن إسرائيل وحركة حماس توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرا فلسطينيا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.
https://sarabic.ae/20251107/وزير-الدفاع-الإسرائيلي-يأمر-بتدمير-جميع-أنفاق-غزة-1106832875.html
https://sarabic.ae/20251107/ترامب-القوة-الدولية-لحفظ-السلام-ستكون-على-الأرض-في-غزة-قريبا-جدا-1106823143.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/06/01/1101184200_1:0:889:666_1920x0_80_0_0_f334331bc85949f2f9bef2da9d8dbc20.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قوات الدعم السريع السودانية, الجيش السوداني, أخبار العالم الآن, العالم العربي

مسؤول أمريكي: إسرائيل لن تشرف على مساعدات غزة

03:03 GMT 08.11.2025 (تم التحديث: 04:33 GMT 08.11.2025)
© AP Photo / Mariam Daggaفلسطينيون يحملون صناديق وأكياسا تحتوي على مساعدات غذائية وإنسانية قدمتها مؤسسة غزة، المدعومة من أمريكا ووافقت عليها إسرائيل، في رفح جنوب قطاع غزة، 29 مايو/ أيار 2025
فلسطينيون يحملون صناديق وأكياسا تحتوي على مساعدات غذائية وإنسانية قدمتها مؤسسة غزة، المدعومة من أمريكا ووافقت عليها إسرائيل، في رفح جنوب قطاع غزة، 29 مايو/ أيار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.11.2025
© AP Photo / Mariam Dagga
تابعنا عبر
كشف مسؤول أمريكي، اليوم السبت، أن "مركز التنسيق" الذي يشرف عليه الجيش الأمريكي والمكلف بتنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، سيتولى الإشراف على دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بدلاً من إسرائيل.
وأوضح المسؤول، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية، أن "عملية نقل الصلاحيات اكتملت يوم أمس الجمعة"، مشيراً إلى أن "الدور الإسرائيلي بات يقتصر على المشاركة في النقاشات دون امتلاك قرار حاسم، إذ أصبحت القرارات تُتخذ ضمن هيئة تنسيقية أوسع".
وذكرت وسائل الإعلام، أن "الأسابيع الأولى من عمل المركز اتسمت بحالة من الارتباك وعدم الحسم"، بحسب ما أفاد به عدد من المطلعين على تفاصيلها.
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
وزير الدفاع الإسرائيلي يأمر بتدمير جميع أنفاق غزة
أمس, 09:05 GMT
وأضاف هؤلاء أن "الترتيبات الجديدة تقلص من دور إسرائيل في تحديد آلية ونوعية المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة، فيما يتولى مركز التنسيق المدني – العسكري الأمريكي القيادة الفعلية لهذه العملية".
وتم إنشاء مركز تنسيق التنسيق العسكري بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تنسيق المساعدات الإنسانية واللوجستية والأمنية المقدمة إلى غزة، مع المساعدة في الإشراف على مرحلة الاستقرار بعد الحرب، وقد أُرسل ما يقرب من 200 عسكري أمريكي لإنشاء المركز، الذي يستضيف حاليًا قوات من دول عدة.
وتم تنبيه مركز التنسيق المدني العسكري بشأن الحادثة، عبر كاميرات مراقبة من طائرة أمريكية بدون طيار من طراز "MQ-9" تحلق فوق غزة، في إطار مراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بحسب "سنتكوم".
الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، يلقي كلمة في البنتاغون خلال إحياء الذكرى الـ24 لهجمات 11 سبتمبر 2001 الإرهابية في نيويورك، 11 سبتمبر/ أيلول 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
ترامب: القوة الدولية لحفظ السلام ستكون على الأرض في غزة "قريبا جدا"
أمس, 01:57 GMT
يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أن إسرائيل وحركة حماس توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.
وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.
وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرا فلسطينيا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала