مسؤول أمريكي: إسرائيل لن تشرف على مساعدات غزة

كشف مسؤول أمريكي، اليوم السبت، أن "مركز التنسيق" الذي يشرف عليه الجيش الأمريكي والمكلف بتنفيذ خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة، سيتولى الإشراف على دخول... 08.11.2025

وأوضح المسؤول، وفق ما نقلته وسائل إعلام أمريكية، أن "عملية نقل الصلاحيات اكتملت يوم أمس الجمعة"، مشيراً إلى أن "الدور الإسرائيلي بات يقتصر على المشاركة في النقاشات دون امتلاك قرار حاسم، إذ أصبحت القرارات تُتخذ ضمن هيئة تنسيقية أوسع".وذكرت وسائل الإعلام، أن "الأسابيع الأولى من عمل المركز اتسمت بحالة من الارتباك وعدم الحسم"، بحسب ما أفاد به عدد من المطلعين على تفاصيلها.وأضاف هؤلاء أن "الترتيبات الجديدة تقلص من دور إسرائيل في تحديد آلية ونوعية المساعدات الإنسانية المتجهة إلى غزة، فيما يتولى مركز التنسيق المدني – العسكري الأمريكي القيادة الفعلية لهذه العملية".وتم إنشاء مركز تنسيق التنسيق العسكري بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تنسيق المساعدات الإنسانية واللوجستية والأمنية المقدمة إلى غزة، مع المساعدة في الإشراف على مرحلة الاستقرار بعد الحرب، وقد أُرسل ما يقرب من 200 عسكري أمريكي لإنشاء المركز، الذي يستضيف حاليًا قوات من دول عدة.وتم تنبيه مركز التنسيق المدني العسكري بشأن الحادثة، عبر كاميرات مراقبة من طائرة أمريكية بدون طيار من طراز "MQ-9" تحلق فوق غزة، في إطار مراقبة وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، بحسب "سنتكوم".يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أعلن في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2025، أن إسرائيل وحركة حماس توصّلتا إلى اتفاق لتنفيذ المرحلة الأولى من خطة السلام، التي تهدف إلى إنهاء الصراع المسلح المستمر منذ عامين في قطاع غزة.وتتضمن خطة ترامب، التي طُرحت في 29 سبتمبر/ أيلول الماضي، 20 بندا، أبرزها وقف فوري لإطلاق النار مقابل الإفراج عن الرهائن خلال 72 ساعة، وتشكيل إدارة تكنوقراطية تحت إشراف دولي يقوده ترامب نفسه، دون مشاركة "حماس" أو الفصائل الفلسطينية الأخرى في الحكم.وبموجب الاتفاق، أفرجت "حماس" عن 20 رهينة كانت تحتجزهم، منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، فيما أطلقت إسرائيل سراح 1718 أسيرا من قطاع غزة أُعيدوا إلى ديارهم، إضافة إلى 250 أسيرا فلسطينيا من أصحاب الأحكام المؤبدة أو الطويلة تم نقلهم إلى أراضٍ فلسطينية أخرى أو جرى ترحيلهم.

