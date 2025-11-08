عربي
نبيه بري: من يطلب التطبيع مع إسرائيل عليه أن يعرف أنه "غير ممكن"
نبيه بري: من يطلب التطبيع مع إسرائيل عليه أن يعرف أنه "غير ممكن"
جدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم السبت، التأكيد على أن التطبيع مع إسرائيل "غير وارد"، وأن كل التهديدات والغارات الإسرائيلية لن تغير في موقف بلاده. 08.11.2025
ونقلت وسائل إعلام محلية عن بري، صباح اليوم السبت، أن "التطبيع مع إسرائيل غير وارد، ومن يطلب التطبيع فعليه أن يعرف أنه غير ممكن".وقال بري في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، "وما زلتُ عند رأيي في موضوع الميكانيزم باعتبارها الآلية التي تضم جميع الجهات ولا مانع من الاستعانة بمدنيين اختصاصيين عند الحاجة إلى ذلك، كما حصل عند ترسيم الخط الأزرق الحدودي عام 2000؛ حيث تمت الاستعانة بخبراء جيولوجيين وخبراء خرائط".وكان رئيس مجلس النواب اللبناني قد أكد، أول أمس الخميس، أن ما يستطيع قوله هو: "لا حرب"، متسائلاً في الوقت ذاته "هل أوقفت إسرائيل حربها على لبنان؟"، مشيرا في تصريحات لصحيفة "الجمهورية"، إلى أن "الأجواء المتوترة في الداخل تعود إلى المواقف الأخيرة التي أطلقها الموفد الأمريكي توم برّاك".وشدد على "التزام لبنان الكامل باتفاق وقف إطلاق النار المعلن في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، وكذلك بالآلية المعتمدة في لجنة "الميكانيزم"، مؤكداً أنه "يمكن الاستعانة بمدنيين اختصاصيين عند الحاجة".وردّاً على تفسيرات ربطت حديثه عن "الاختصاصيين" بإمكانية إشراك مدنيين في المفاوضات مع إسرائيل، نفى بري ذلك قائلاً: "ما قصدته واضح، اختصاصيون يعني اختصاصيون، كما هو معمول به في العديد من الملفات، أما ما يُشاع عن مفاوضات مباشرة، فلا وجود له، ولم ولن يحصل".وأوضح بري، أنه "خاض مفاوضات مع الموفد الأمريكي آموس هوكستين وغيره على مدى سبع سنوات ونصف في ملف ترسيم الحدود البحرية، ما أسفر في النهاية عن اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل، مشدداً مجدداً على أن "الآلية المعتمدة في الميكانيزم قائمة ونحن ملتزمون بها".وأصدر الرئيس اللبناني جوزاف عون، الخميس الماضي، تعليمات مباشرة إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل بأن يتصدى الجيش اللبناني لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعًا عن السيادة الوطنية وسلامة المواطنين.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
نبيه بري: من يطلب التطبيع مع إسرائيل عليه أن يعرف أنه "غير ممكن"

جدد رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، اليوم السبت، التأكيد على أن التطبيع مع إسرائيل "غير وارد"، وأن كل التهديدات والغارات الإسرائيلية لن تغير في موقف بلاده.
ونقلت وسائل إعلام محلية عن بري، صباح اليوم السبت، أن "التطبيع مع إسرائيل غير وارد، ومن يطلب التطبيع فعليه أن يعرف أنه غير ممكن".
وقال بري في تصريح لصحيفة "الشرق الأوسط"، "وما زلتُ عند رأيي في موضوع الميكانيزم باعتبارها الآلية التي تضم جميع الجهات ولا مانع من الاستعانة بمدنيين اختصاصيين عند الحاجة إلى ذلك، كما حصل عند ترسيم الخط الأزرق الحدودي عام 2000؛ حيث تمت الاستعانة بخبراء جيولوجيين وخبراء خرائط".
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
توتر متصاعد بين إسرائيل وحزب الله... تل أبيب تتحدث عن "استنزاف تدريجي" واستعداد لعملية واسعة
5 نوفمبر, 13:04 GMT
وكان رئيس مجلس النواب اللبناني قد أكد، أول أمس الخميس، أن ما يستطيع قوله هو: "لا حرب"، متسائلاً في الوقت ذاته "هل أوقفت إسرائيل حربها على لبنان؟"، مشيرا في تصريحات لصحيفة "الجمهورية"، إلى أن "الأجواء المتوترة في الداخل تعود إلى المواقف الأخيرة التي أطلقها الموفد الأمريكي توم برّاك".
وشدد على "التزام لبنان الكامل باتفاق وقف إطلاق النار المعلن في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، وكذلك بالآلية المعتمدة في لجنة "الميكانيزم"، مؤكداً أنه "يمكن الاستعانة بمدنيين اختصاصيين عند الحاجة".
وردّاً على تفسيرات ربطت حديثه عن "الاختصاصيين" بإمكانية إشراك مدنيين في المفاوضات مع إسرائيل، نفى بري ذلك قائلاً: "ما قصدته واضح، اختصاصيون يعني اختصاصيون، كما هو معمول به في العديد من الملفات، أما ما يُشاع عن مفاوضات مباشرة، فلا وجود له، ولم ولن يحصل".
وأوضح بري، أنه "خاض مفاوضات مع الموفد الأمريكي آموس هوكستين وغيره على مدى سبع سنوات ونصف في ملف ترسيم الحدود البحرية، ما أسفر في النهاية عن اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل، مشدداً مجدداً على أن "الآلية المعتمدة في الميكانيزم قائمة ونحن ملتزمون بها".
أنصار جماعة أنصار الله اليمنية يرددون شعارات ويحملون صورة لزعيمها، عبد الملك الحوثي، خلال مظاهرة مناهضة لأمريكا وإسرائيل في صنعاء، اليمن، 17 مارس/ آذار 2025 - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2025
"أنصار الله": إسرائيل تحاول نزع السلاح الذي يحمي ​لبنان​
أمس, 11:55 GMT
وأصدر الرئيس اللبناني جوزاف عون، الخميس الماضي، تعليمات مباشرة إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل بأن يتصدى الجيش اللبناني لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعًا عن السيادة الوطنية وسلامة المواطنين.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
