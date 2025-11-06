https://sarabic.ae/20251106/رئيس-مجلس-النواب-اللبناني-لا-حرب-ولا-مفاوضات-مباشرة-مع-إسرائيل-1106784683.html
رئيس مجلس النواب اللبناني: لا حرب ولا مفاوضات مباشرة مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن ما يستطيع قوله هو: "لا حرب"، متسائلاً في الوقت نفسه "هل أوقفت إسرائيل حربها على لبنان؟". 06.11.2025, سبوتنيك عربي
وأشار بري، في تصريحات لصحيفة "الجمهورية"، إلى أن "الأجواء المتوترة في الداخل تعود إلى المواقف الأخيرة التي أطلقها الموفد الأميركي توم برّاك".وشدد على "التزام لبنان الكامل باتفاق وقف إطلاق النار المعلن في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، وكذلك بالآلية المعتمدة في لجنة "الميكانيزم"، مؤكداً أنه "يمكن الاستعانة بمدنيين اختصاصيين عند الحاجة".وردّاً على تفسيرات ربطت حديثه عن "الاختصاصيين" بإمكانية إشراك مدنيين في المفاوضات مع إسرائيل، نفى بري ذلك قائلاً: "ما قصدته واضح، اختصاصيون يعني اختصاصيون، كما هو معمول به في العديد من الملفات، أما ما يُشاع عن مفاوضات مباشرة، فلا وجود له، ولم ولن يحصل".وأوضح بري، أنه "خاض مفاوضات مع الموفد الأمريكي آموس هوكستين وغيره على مدى سبع سنوات ونصف في ملف ترسيم الحدود البحرية، ما أسفر في النهاية عن اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل، مشدداً مجدداً على أن "الآلية المعتمدة في الميكانيزم قائمة ونحن ملتزمون بها".وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق، إن "نزع سلاح حزب الله وإنهاء أنشطة إيران عبر وكلائها، حاسم للاستقرار في لبنان".ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن المسؤول، قوله إن "حزب الله المسلح تهديد للبنان وجواره، ولبنان المستقر فرصة استثمار جذابة"، مشيرا إلى أن "لبنان اتخذ قرارًا شجاعًا بنزع سلاح حزب الله، وندعم بشكل كامل هذا القرار".وكان المبعوث الأمريكي توم براك، أكد أنه "من غير المعقول ألا يكون هناك حوار بين لبنان وإسرائيل"، ووصف باراك، خلال منتدى حوار المنامة، لبنان بـ"الدولة الفاشلة"، مؤكدا أن كل القطاعات والمصارف هناك لديها مشاكل.وأضاف أنه "لن يكون هناك مشكلة بين لبنان وإسرائيل إذا تم نزع سلاح حزب الله"، متابعا: "لا وقت أمام لبنان وعليه حصر السلاح سريعا".كما أكد المبعوث الأمريكي إلى لبنان أن "إسرائيل تقصف جنوبي لبنان يوميا لأن سلاح حزب الله لا يزال موجودا"، مشيرا إلى أن "إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن الحدود".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، "القضاء على عنصر من "حزب الله" في بلدة كونين جنوبي لبنان".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "هاجم في وقت سابق منطقة كونين بجنوب لبنان وقضى على الإرهابي إبراهيم محمد رسلان الذي شغل منصب ضابط صيانة في حزب الله الإرهابي والذي كان يهم بمحاولات لإعادة إعمار بنى تحتية إرهابية للحزب"، حسب وصف البيان.وأصدر الرئيس اللبناني جوزاف عون، الخميس الماضي، تعليمات مباشرة إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل بأن يتصدى الجيش اللبناني لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعًا عن السيادة الوطنية وسلامة المواطنين.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
رئيس مجلس النواب اللبناني: لا حرب ولا مفاوضات مباشرة مع إسرائيل
أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن ما يستطيع قوله هو: "لا حرب"، متسائلاً في الوقت نفسه "هل أوقفت إسرائيل حربها على لبنان؟".
وأشار بري، في تصريحات لصحيفة
"الجمهورية"، إلى أن "الأجواء المتوترة في الداخل تعود إلى المواقف الأخيرة التي أطلقها الموفد الأميركي توم برّاك
".
وشدد على "التزام لبنان الكامل باتفاق وقف إطلاق النار المعلن في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، وكذلك بالآلية المعتمدة في لجنة "الميكانيزم"، مؤكداً أنه "يمكن الاستعانة بمدنيين اختصاصيين عند الحاجة".
وردّاً على تفسيرات ربطت حديثه عن "الاختصاصيين" بإمكانية إشراك مدنيين في المفاوضات مع إسرائيل، نفى بري ذلك قائلاً: "ما قصدته واضح، اختصاصيون يعني اختصاصيون، كما هو معمول به في العديد من الملفات، أما ما يُشاع عن مفاوضات مباشرة، فلا وجود له، ولم ولن يحصل".
وأوضح بري، أنه "خاض مفاوضات مع الموفد الأمريكي آموس هوكستين وغيره على مدى سبع سنوات ونصف في ملف ترسيم الحدود البحرية، ما أسفر في النهاية عن اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل، مشدداً مجدداً على أن "الآلية المعتمدة في الميكانيزم قائمة ونحن ملتزمون بها".
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق، إن "نزع سلاح حزب الله وإنهاء أنشطة إيران عبر وكلائها، حاسم للاستقرار في لبنان".
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن المسؤول، قوله إن "حزب الله المسلح تهديد للبنان وجواره
، ولبنان المستقر فرصة استثمار جذابة"، مشيرا إلى أن "لبنان اتخذ قرارًا شجاعًا بنزع سلاح حزب الله، وندعم بشكل كامل هذا القرار".
وكان المبعوث الأمريكي توم براك، أكد أنه "من غير المعقول ألا يكون هناك حوار بين لبنان وإسرائيل"، ووصف باراك، خلال منتدى حوار المنامة
، لبنان بـ"الدولة الفاشلة"، مؤكدا أن كل القطاعات والمصارف هناك لديها مشاكل.
وأضاف أنه "لن يكون هناك مشكلة بين لبنان وإسرائيل إذا تم نزع سلاح حزب الله"، متابعا: "لا وقت أمام لبنان وعليه حصر السلاح سريعا".
كما أكد المبعوث الأمريكي إلى لبنان أن "إسرائيل تقصف جنوبي لبنان يوميا لأن سلاح حزب الله لا يزال موجودا"، مشيرا إلى أن "إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن الحدود".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، "القضاء على عنصر من "حزب الله"
في بلدة كونين جنوبي لبنان".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "هاجم في وقت سابق منطقة كونين بجنوب لبنان وقضى على الإرهابي إبراهيم محمد رسلان الذي شغل منصب ضابط صيانة في حزب الله الإرهابي والذي كان يهم بمحاولات لإعادة إعمار بنى تحتية إرهابية للحزب"، حسب وصف البيان.
وأصدر الرئيس اللبناني جوزاف عون، الخميس الماضي، تعليمات مباشرة إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل بأن يتصدى الجيش اللبناني لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعًا عن السيادة الوطنية وسلامة المواطنين.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل
، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.