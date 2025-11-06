رئيس مجلس النواب اللبناني: لا حرب ولا مفاوضات مباشرة مع إسرائيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
12:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:30 GMT
15 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
17:33 GMT
21 د
بلا قيود
خبير: المنظومة الردعية الروسية الجديدة لا مثيل لها في العالم
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
واشنطن تسابق الزمن لتشكيل قوة دولية في غزة وسط تعقيدات سياسية و إقليمية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
09:27 GMT
13 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
09:40 GMT
20 د
عرب بوينت بودكاست
فنان سعودي يرسم القضايا العربية في لوحاته
10:03 GMT
27 د
صدى الحياة
كيف حول باغانيني وعبد الكريم الموهبة "الشيطانية" إلى إبداع خالد؟
10:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
أسرار بناء البراند والعلامة التجارية
11:03 GMT
37 د
مرايا العلوم
عوائد مخلفات الطيور البحرية وأسرَّة العصر الحجري وأول من اكتشف معدنا
11:41 GMT
19 د
نبض افريقيا
خلاف سياسي جديد في ليبيا بعد تشكيل المجلس الرئاسي لجنة لمراجعة القوانين التي أصدرها البرلمان
12:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
12:48 GMT
12 د
عرب بوينت بودكاست
مستقبل الحضارات والثقافات.. إلى أين؟
13:03 GMT
46 د
المقهى الثقافي
الحوار مع د.عيسى حجاج الذي قام بإنشاء متحف للفلوكلور والتراث الفلسطيني
13:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
17:53 GMT
7 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251106/رئيس-مجلس-النواب-اللبناني-لا-حرب-ولا-مفاوضات-مباشرة-مع-إسرائيل-1106784683.html
رئيس مجلس النواب اللبناني: لا حرب ولا مفاوضات مباشرة مع إسرائيل
رئيس مجلس النواب اللبناني: لا حرب ولا مفاوضات مباشرة مع إسرائيل
سبوتنيك عربي
أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن ما يستطيع قوله هو: "لا حرب"، متسائلاً في الوقت نفسه "هل أوقفت إسرائيل حربها على لبنان؟". 06.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-06T06:29+0000
2025-11-06T06:29+0000
لبنان
أخبار لبنان
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار حزب الله
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/14/1095011731_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_215ce4be34897147d58d8229b7f70d5f.jpg
وأشار بري، في تصريحات لصحيفة "الجمهورية"، إلى أن "الأجواء المتوترة في الداخل تعود إلى المواقف الأخيرة التي أطلقها الموفد الأميركي توم برّاك".وشدد على "التزام لبنان الكامل باتفاق وقف إطلاق النار المعلن في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، وكذلك بالآلية المعتمدة في لجنة "الميكانيزم"، مؤكداً أنه "يمكن الاستعانة بمدنيين اختصاصيين عند الحاجة".وردّاً على تفسيرات ربطت حديثه عن "الاختصاصيين" بإمكانية إشراك مدنيين في المفاوضات مع إسرائيل، نفى بري ذلك قائلاً: "ما قصدته واضح، اختصاصيون يعني اختصاصيون، كما هو معمول به في العديد من الملفات، أما ما يُشاع عن مفاوضات مباشرة، فلا وجود له، ولم ولن يحصل".وأوضح بري، أنه "خاض مفاوضات مع الموفد الأمريكي آموس هوكستين وغيره على مدى سبع سنوات ونصف في ملف ترسيم الحدود البحرية، ما أسفر في النهاية عن اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل، مشدداً مجدداً على أن "الآلية المعتمدة في الميكانيزم قائمة ونحن ملتزمون بها".وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق، إن "نزع سلاح حزب الله وإنهاء أنشطة إيران عبر وكلائها، حاسم للاستقرار في لبنان".ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن المسؤول، قوله إن "حزب الله المسلح تهديد للبنان وجواره، ولبنان المستقر فرصة استثمار جذابة"، مشيرا إلى أن "لبنان اتخذ قرارًا شجاعًا بنزع سلاح حزب الله، وندعم بشكل كامل هذا القرار".وكان المبعوث الأمريكي توم براك، أكد أنه "من غير المعقول ألا يكون هناك حوار بين لبنان وإسرائيل"، ووصف باراك، خلال منتدى حوار المنامة، لبنان بـ"الدولة الفاشلة"، مؤكدا أن كل القطاعات والمصارف هناك لديها مشاكل.وأضاف أنه "لن يكون هناك مشكلة بين لبنان وإسرائيل إذا تم نزع سلاح حزب الله"، متابعا: "لا وقت أمام لبنان وعليه حصر السلاح سريعا".كما أكد المبعوث الأمريكي إلى لبنان أن "إسرائيل تقصف جنوبي لبنان يوميا لأن سلاح حزب الله لا يزال موجودا"، مشيرا إلى أن "إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن الحدود".وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، "القضاء على عنصر من "حزب الله" في بلدة كونين جنوبي لبنان".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "هاجم في وقت سابق منطقة كونين بجنوب لبنان وقضى على الإرهابي إبراهيم محمد رسلان الذي شغل منصب ضابط صيانة في حزب الله الإرهابي والذي كان يهم بمحاولات لإعادة إعمار بنى تحتية إرهابية للحزب"، حسب وصف البيان.وأصدر الرئيس اللبناني جوزاف عون، الخميس الماضي، تعليمات مباشرة إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل بأن يتصدى الجيش اللبناني لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعًا عن السيادة الوطنية وسلامة المواطنين.ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
https://sarabic.ae/20251102/نتنياهو-إسرائيل-لن-تسمح-بتحويل-لبنان-إلى-جبهة-جديدة-ضدها-1106660387.html
https://sarabic.ae/20251031/تصويت-هل-يتم-الضغط-على-لبنان-لتوقيع-اتفاقية-تطبيع-مع-إسرائيل؟-1106604687.html
https://sarabic.ae/20251031/علي-فياض-التصعيد-الإسرائيلي-يستهدف-إخضاع-لبنان-لاتفاقية-أمنية-وموقف-الرئيس-خطوة-في-الاتجاه-الصحيح-1106593656.html
https://sarabic.ae/20251105/توتر-متصاعد-بين-إسرائيل-وحزب-الله-تل-أبيب-تتحدث-عن-استنزاف-تدريجي-واستعداد-لعملية-واسعة-1106763890.html
لبنان
أخبار لبنان
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0b/14/1095011731_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_36b99621020825e0c993513b89b50bbd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار حزب الله, العالم العربي

رئيس مجلس النواب اللبناني: لا حرب ولا مفاوضات مباشرة مع إسرائيل

06:29 GMT 06.11.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bayرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بعد لقاءه المبعوث الأمريكي آموس هوكشتين، لبنان
رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بعد لقاءه المبعوث الأمريكي آموس هوكشتين، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2025
© Sputnik . Abdul Kader Al-Bay
تابعنا عبر
أكد رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، أن ما يستطيع قوله هو: "لا حرب"، متسائلاً في الوقت نفسه "هل أوقفت إسرائيل حربها على لبنان؟".
وأشار بري، في تصريحات لصحيفة "الجمهورية"، إلى أن "الأجواء المتوترة في الداخل تعود إلى المواقف الأخيرة التي أطلقها الموفد الأميركي توم برّاك".
وشدد على "التزام لبنان الكامل باتفاق وقف إطلاق النار المعلن في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، وكذلك بالآلية المعتمدة في لجنة "الميكانيزم"، مؤكداً أنه "يمكن الاستعانة بمدنيين اختصاصيين عند الحاجة".
الرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2025
نتنياهو: إسرائيل لن تسمح بتحويل لبنان إلى جبهة جديدة ضدها
2 نوفمبر, 14:30 GMT
وردّاً على تفسيرات ربطت حديثه عن "الاختصاصيين" بإمكانية إشراك مدنيين في المفاوضات مع إسرائيل، نفى بري ذلك قائلاً: "ما قصدته واضح، اختصاصيون يعني اختصاصيون، كما هو معمول به في العديد من الملفات، أما ما يُشاع عن مفاوضات مباشرة، فلا وجود له، ولم ولن يحصل".
وأوضح بري، أنه "خاض مفاوضات مع الموفد الأمريكي آموس هوكستين وغيره على مدى سبع سنوات ونصف في ملف ترسيم الحدود البحرية، ما أسفر في النهاية عن اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه مع إسرائيل، مشدداً مجدداً على أن "الآلية المعتمدة في الميكانيزم قائمة ونحن ملتزمون بها".
عدسة سبوتنيك ترصد عودة الحياة الدراسية إلى بلدة ميس الجبل جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
تصويت... هل يتم الضغط على لبنان لتوقيع اتفاقية تطبيع مع إسرائيل؟
31 أكتوبر, 14:54 GMT
وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، في وقت سابق، إن "نزع سلاح حزب الله وإنهاء أنشطة إيران عبر وكلائها، حاسم للاستقرار في لبنان".
ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن المسؤول، قوله إن "حزب الله المسلح تهديد للبنان وجواره، ولبنان المستقر فرصة استثمار جذابة"، مشيرا إلى أن "لبنان اتخذ قرارًا شجاعًا بنزع سلاح حزب الله، وندعم بشكل كامل هذا القرار".
وكان المبعوث الأمريكي توم براك، أكد أنه "من غير المعقول ألا يكون هناك حوار بين لبنان وإسرائيل"، ووصف باراك، خلال منتدى حوار المنامة، لبنان بـ"الدولة الفاشلة"، مؤكدا أن كل القطاعات والمصارف هناك لديها مشاكل.
وأضاف أنه "لن يكون هناك مشكلة بين لبنان وإسرائيل إذا تم نزع سلاح حزب الله"، متابعا: "لا وقت أمام لبنان وعليه حصر السلاح سريعا".
وقفة تضامنية نفذها تجمع بلدات الجنوب أمام مبنى محافظة النبطية جنوبي لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2025
علي فياض: التصعيد الإسرائيلي يستهدف إخضاع لبنان لاتفاقية أمنية… وموقف الرئيس خطوة في الاتجاه الصحيح
31 أكتوبر, 13:09 GMT
كما أكد المبعوث الأمريكي إلى لبنان أن "إسرائيل تقصف جنوبي لبنان يوميا لأن سلاح حزب الله لا يزال موجودا"، مشيرا إلى أن "إسرائيل مستعدة للتوصل إلى اتفاق مع لبنان بشأن الحدود".
وأعلن الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، "القضاء على عنصر من "حزب الله" في بلدة كونين جنوبي لبنان".
وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه "هاجم في وقت سابق منطقة كونين بجنوب لبنان وقضى على الإرهابي إبراهيم محمد رسلان الذي شغل منصب ضابط صيانة في حزب الله الإرهابي والذي كان يهم بمحاولات لإعادة إعمار بنى تحتية إرهابية للحزب"، حسب وصف البيان.
وأصدر الرئيس اللبناني جوزاف عون، الخميس الماضي، تعليمات مباشرة إلى قائد الجيش العماد رودولف هيكل بأن يتصدى الجيش اللبناني لأي توغل إسرائيلي في الأراضي الجنوبية المحررة، دفاعًا عن السيادة الوطنية وسلامة المواطنين.
الجيش الإسرائيلي على الحدود مع لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
توتر متصاعد بين إسرائيل وحزب الله... تل أبيب تتحدث عن "استنزاف تدريجي" واستعداد لعملية واسعة
أمس, 13:04 GMT
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، وكان من المفترض أن يستكمل الجيش الإسرائيلي انسحابه من المناطق، التي احتلها جنوبي لبنان، بحلول 26 يناير/ كانون الثاني الماضي.
لكن إسرائيل لم تلتزم بالموعد، وأبقت على وجودها العسكري في 5 نقاط استراتيجية جنوبي البلاد وتواصل تنفيذ ضربات جوية ضد مناطق متفرقة من لبنان، معللة ذلك "بضمان حماية مستوطنات الشمال"، بينما يؤكد لبنان رفضه القاطع للاعتداءات الإسرائيلية ويطالب بوقفها.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала