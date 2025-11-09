https://sarabic.ae/20251109/إصابة-11-شخصا-في-حادث-تصادم-قطارين-قرب-براتيسلافا-في-سلوفاكيا-1106918687.html
إصابة 11 شخصا في حادث تصادم قطارين قرب براتيسلافا في سلوفاكيا
أُصيب أحد عشر راكبًا في حادث تصادم قطارين قرب العاصمة السلوفاكية براتيسلافا، نُقلوا على أثره إلى المستشفى، وفق ما أفادت به هيئة الإذاعة والتلفزيون السلوفاكية (STVR).
وأوضحت الشرطة السلوفاكية، أن الحادث وقع مساء الأحد بين مدينتي بيزينوك وبراتيسلافا.
وأكدت أن التصادم لم يكن وجهاً لوجه ولم يؤدِّ إلى انحراف القطارات عن السكة
.
ونقلت وسائل إعلام محلية أن نحو 30 شخصًا أُصيبوا بجروح متفاوتة، بينما لم تُسجَّل أي حالات وفاة.
من جانبه، قال مدير هيئة السكك الحديدية السلوفاكية إيفان بيدناريك، إن أحد القطارين قد تجاوز إشارة حمراء، ما يُرجَّح أنه كان السبب الرئيس للحادث.
وأشار إلى أن القطارين كانا يقلّان في الغالب طلابًا متوجهين إلى العاصمة براتيسلافا.