https://sarabic.ae/20251105/الرئيس-السلوفاكي-التخلي-عن-موارد-الطاقة-الروسية-مستحيل-على-المدى-القصير-1106764812.html

الرئيس السلوفاكي: التخلي عن موارد الطاقة الروسية مستحيل على المدى القصير

الرئيس السلوفاكي: التخلي عن موارد الطاقة الروسية مستحيل على المدى القصير

سبوتنيك عربي

قال الرئيس السلوفاكي بيتر بيلغريني، اليوم الأربعاء، إن رفض بلاده استيراد النفط والغاز من روسيا يعد أمرا بالغ الصعوبة من الناحية التقنية، وغير ممكن التحقيق في... 05.11.2025, سبوتنيك عربي

2025-11-05T14:48+0000

2025-11-05T14:48+0000

2025-11-05T14:59+0000

الحكومة السلوفاكية

سوق النفط

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1b/1097211168_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_259d74e71563c2c18496607dd4ae498a.jpg

وكما أوضح بيلغريني عقب لقائه رئيس بولندا كارول نافروتسكي، الذي يزور براتيسلافا، فإن بلاده تواجه مشكلة خطيرة في ظل الضغوط المتزايدة عليها لقطع اعتمادها على موارد الطاقة الروسية في أقرب وقت ممكن. وفي وقت سابق من شهر أكتوبر/تشرين الأول، صرحت وزيرة الاقتصاد السلوفاكية دينيـسا ساكوفا بأن التخلي عن النفط والغاز الروسيين يتطلب وقتا كافيا لاستكمال مشاريع البنية التحتية اللازمة لزيادة قدرات نقل الطاقة في المنطقة، وأضافت ساكوفا في تصريحات سابقة أن سلوفاكيا لا يمكنها الحديث عن الاستغناء الكامل عن موارد الطاقة الروسية قبل توفير ظروف اقتصادية وتقنية تمكنها من تحقيق ذلك دون الإضرار باقتصادها الوطني.وفي وقت سابق، صرح ريتشارد كواشنيفسكي، رئيس الاتحاد السلوفاكي للغاز والنفط (SPNZ)، بأنه سيكون من الصعب جدًا على سلوفاكيا تأمين الإمدادات من خلال الغاز الطبيعي المسال فقط حتى تقرر المفوضية الأوروبية معالجة الاختناقات في البنية التحتية لنقل الغاز.وصرح رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، مرارا وتكرارا بأنه لا يزال يؤيد استمرار إمدادات الطاقة من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، لأن إيقافها سيؤثر سلبا على أسعار الطاقة والقدرة التنافسية الأوروبية.وأعلنت روسيا بأنها تواجه ضغوط العقوبات، بينما يفتقر الغرب إلى الشجاعة للاعتراف بفشل سياسته المعادية لروسيا، في حين اعترفت الدول الغربية نفسها بأن العقوبات غير فعالة.مؤسسة النفط والغاز الهندية: نواصل شراء النفط الروسي رغم العقوبات

https://sarabic.ae/20250928/رئيس-الوزراء-السلوفاكي-لا-أحد-يملي-علينا-من-أين-نشتري-النفط-والغاز-1105383380.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2025

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

الحكومة السلوفاكية, سوق النفط