الرئيس السلوفاكي: التخلي عن موارد الطاقة الروسية مستحيل على المدى القصير
الرئيس السلوفاكي: التخلي عن موارد الطاقة الروسية مستحيل على المدى القصير
قال الرئيس السلوفاكي بيتر بيلغريني، اليوم الأربعاء، إن رفض بلاده استيراد النفط والغاز من روسيا يعد أمرا بالغ الصعوبة من الناحية التقنية، وغير ممكن التحقيق في المدى القصير.
وكما أوضح بيلغريني عقب لقائه رئيس بولندا كارول نافروتسكي، الذي يزور براتيسلافا، فإن بلاده تواجه مشكلة خطيرة في ظل الضغوط المتزايدة عليها لقطع اعتمادها على موارد الطاقة الروسية في أقرب وقت ممكن.
وأضاف الرئيس السلوفاكي: "تحدثنا عن قضية أمن الطاقة، أنتم تعلمون أن سلوفاكيا تواجه الآن مشكلة كبيرة، إذ تدفع للتوقف بسرعة عن استيراد النفط والغاز من روسيا… ولكن بالنسبة لسلوفاكيا، فإن ذلك صعب للغاية تقنياً، وغير قابل للتنفيذ في الوقت الراهن وعلى المدى القصير".
وفي وقت سابق من شهر أكتوبر/تشرين الأول، صرحت وزيرة الاقتصاد السلوفاكية دينيـسا ساكوفا بأن التخلي عن النفط والغاز الروسيين يتطلب وقتا كافيا لاستكمال مشاريع البنية التحتية اللازمة لزيادة قدرات نقل الطاقة في المنطقة، وأضافت ساكوفا في تصريحات سابقة أن سلوفاكيا لا يمكنها الحديث عن الاستغناء الكامل عن موارد الطاقة الروسية قبل توفير ظروف اقتصادية وتقنية تمكنها من تحقيق ذلك دون الإضرار باقتصادها الوطني.
وأوضحت ساكوفا أنه لضمان حصول سلوفاكيا والمجر على إمدادات كافية من الغاز والنفط، يجب بذل الجهود لإكمال مشاريع البنية التحتية الأوروبية وتأمين التمويل الكافي لها.
وفي وقت سابق، صرح ريتشارد كواشنيفسكي، رئيس الاتحاد السلوفاكي للغاز والنفط (SPNZ)، بأنه سيكون من الصعب جدًا على سلوفاكيا تأمين الإمدادات من خلال الغاز الطبيعي المسال فقط حتى تقرر المفوضية الأوروبية معالجة الاختناقات في البنية التحتية لنقل الغاز.
وصرح رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو
، مرارا وتكرارا بأنه لا يزال يؤيد استمرار إمدادات الطاقة من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، لأن إيقافها سيؤثر سلبا على أسعار الطاقة والقدرة التنافسية الأوروبية.
وأعلنت روسيا بأنها تواجه ضغوط العقوبات، بينما يفتقر الغرب إلى الشجاعة للاعتراف بفشل سياسته المعادية لروسيا، في حين اعترفت الدول الغربية نفسها بأن العقوبات غير فعالة.