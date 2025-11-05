الرئيس السلوفاكي: التخلي عن موارد الطاقة الروسية مستحيل على المدى القصير

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مساحة حرة
هل فشلت الجهود الدولية في الحد من ظاهرة الاحترار العالمي
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:48 GMT
12 د
نبض افريقيا
في زيارة الى مصر أفورقي يبحث مع السيسي ملفات القرن الأفريقي، وأزمة السودان، وأمن البحر الأحمر
10:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
لماذا نفضل التعاطف مع الجماعات بدلا من الأفراد؟
10:48 GMT
12 د
مساحة حرة
تأثير المحتوي العنيف من الألعاب الإلكترونية والأفلام على سلوك الأطفال
11:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
ما بعد كوفيد-19: أين ذهبت حاسة الشم؟
11:33 GMT
12 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
11:44 GMT
16 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
12:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
12:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
عرب بوينت بودكاست
إعادة الموتى عبر الذكاء الإصطناعي
13:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
17:45 GMT
15 د
بلا قيود
خبيرة: روسيا والصين لن تتخليا عن بعضهما في مواجهة التغيرات الجيوسياسية
18:00 GMT
59 د
ملفات ساخنة
أمريكا تطرح هدنة إنسانية في السودان.. المسار والمصير
19:00 GMT
30 د
مساحة حرة
تونس: تفاقم أزمة التلوث البيئي في قابس بسبب المجمع الصناعي الكيميائي
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
21:00 GMT
90 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
09:17 GMT
36 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
09:53 GMT
7 د
من الملعب
فريق لبنان في نصف نهائي دوري التحدي الآسيوي.. وأزمة ملاعب مزمنة
10:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
10:30 GMT
21 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
10:51 GMT
9 د
مساحة حرة
كيف يؤثر تغيير التوقيت الصيفي والشتوي على صحتنا؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الاكتئاب يصيب القطاع الطبي في أوروبا، ما الأسباب التي أدت لذلك؟
12:17 GMT
14 د
مرايا العلوم
لغز الزمن الذي حير العلماء، ونمل أوروبي يستنسخ نوعا آخر، وتهديد أمني للذكاء الاصطناعي من اختراق الأوامر
12:31 GMT
29 د
مساحة حرة
المنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
هل أصبح التفكير رفاهية في ظل عصر السوشيال ميديا؟
13:30 GMT
15 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
13:45 GMT
15 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
اختتام فعاليات المؤتمر الدولي للجمعية العالمية لخريجي الجامعات الروسية والسوفياتية بموسكو
17:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
مصر تستعد لافتتاح المتحف المصري الكبير بحضور قادة العالم في يوليو القادم
17:33 GMT
21 د
بلا قيود
خبير: المنظومة الردعية الروسية الجديدة لا مثيل لها في العالم
18:00 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
واشنطن تسابق الزمن لتشكيل قوة دولية في غزة وسط تعقيدات سياسية و إقليمية
19:00 GMT
29 د
مرايا العلوم
علامات الأرض الحيوية ترسل إنذارا أحمر، وجروح المستقبل بلا ندوب
19:30 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - إعادة
20:00 GMT
60 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20251105/الرئيس-السلوفاكي-التخلي-عن-موارد-الطاقة-الروسية-مستحيل-على-المدى-القصير-1106764812.html
الرئيس السلوفاكي: التخلي عن موارد الطاقة الروسية مستحيل على المدى القصير
الرئيس السلوفاكي: التخلي عن موارد الطاقة الروسية مستحيل على المدى القصير
سبوتنيك عربي
قال الرئيس السلوفاكي بيتر بيلغريني، اليوم الأربعاء، إن رفض بلاده استيراد النفط والغاز من روسيا يعد أمرا بالغ الصعوبة من الناحية التقنية، وغير ممكن التحقيق في... 05.11.2025, سبوتنيك عربي
2025-11-05T14:48+0000
2025-11-05T14:59+0000
الحكومة السلوفاكية
سوق النفط
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1b/1097211168_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_259d74e71563c2c18496607dd4ae498a.jpg
وكما أوضح بيلغريني عقب لقائه رئيس بولندا كارول نافروتسكي، الذي يزور براتيسلافا، فإن بلاده تواجه مشكلة خطيرة في ظل الضغوط المتزايدة عليها لقطع اعتمادها على موارد الطاقة الروسية في أقرب وقت ممكن. وفي وقت سابق من شهر أكتوبر/تشرين الأول، صرحت وزيرة الاقتصاد السلوفاكية دينيـسا ساكوفا بأن التخلي عن النفط والغاز الروسيين يتطلب وقتا كافيا لاستكمال مشاريع البنية التحتية اللازمة لزيادة قدرات نقل الطاقة في المنطقة، وأضافت ساكوفا في تصريحات سابقة أن سلوفاكيا لا يمكنها الحديث عن الاستغناء الكامل عن موارد الطاقة الروسية قبل توفير ظروف اقتصادية وتقنية تمكنها من تحقيق ذلك دون الإضرار باقتصادها الوطني.وفي وقت سابق، صرح ريتشارد كواشنيفسكي، رئيس الاتحاد السلوفاكي للغاز والنفط (SPNZ)، بأنه سيكون من الصعب جدًا على سلوفاكيا تأمين الإمدادات من خلال الغاز الطبيعي المسال فقط حتى تقرر المفوضية الأوروبية معالجة الاختناقات في البنية التحتية لنقل الغاز.وصرح رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، مرارا وتكرارا بأنه لا يزال يؤيد استمرار إمدادات الطاقة من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، لأن إيقافها سيؤثر سلبا على أسعار الطاقة والقدرة التنافسية الأوروبية.وأعلنت روسيا بأنها تواجه ضغوط العقوبات، بينما يفتقر الغرب إلى الشجاعة للاعتراف بفشل سياسته المعادية لروسيا، في حين اعترفت الدول الغربية نفسها بأن العقوبات غير فعالة.مؤسسة النفط والغاز الهندية: نواصل شراء النفط الروسي رغم العقوبات
https://sarabic.ae/20250928/رئيس-الوزراء-السلوفاكي-لا-أحد-يملي-علينا-من-أين-نشتري-النفط-والغاز-1105383380.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2025
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e9/01/1b/1097211168_333:0:3000:2000_1920x0_80_0_0_9721815a1dcb471deaba473f3d369d50.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الحكومة السلوفاكية, سوق النفط
الحكومة السلوفاكية, سوق النفط

الرئيس السلوفاكي: التخلي عن موارد الطاقة الروسية مستحيل على المدى القصير

14:48 GMT 05.11.2025 (تم التحديث: 14:59 GMT 05.11.2025)
© Sputnik . Sergey Starostenkoمحطة ضغط الغاز بويارسكايا
محطة ضغط الغاز بويارسكايا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2025
© Sputnik . Sergey Starostenko
تابعنا عبر
قال الرئيس السلوفاكي بيتر بيلغريني، اليوم الأربعاء، إن رفض بلاده استيراد النفط والغاز من روسيا يعد أمرا بالغ الصعوبة من الناحية التقنية، وغير ممكن التحقيق في المدى القصير.
وكما أوضح بيلغريني عقب لقائه رئيس بولندا كارول نافروتسكي، الذي يزور براتيسلافا، فإن بلاده تواجه مشكلة خطيرة في ظل الضغوط المتزايدة عليها لقطع اعتمادها على موارد الطاقة الروسية في أقرب وقت ممكن.

وأضاف الرئيس السلوفاكي: "تحدثنا عن قضية أمن الطاقة، أنتم تعلمون أن سلوفاكيا تواجه الآن مشكلة كبيرة، إذ تدفع للتوقف بسرعة عن استيراد النفط والغاز من روسيا… ولكن بالنسبة لسلوفاكيا، فإن ذلك صعب للغاية تقنياً، وغير قابل للتنفيذ في الوقت الراهن وعلى المدى القصير".

رئيس وزراء سلوفاكيا روبرت فيكو - سبوتنيك عربي, 1920, 28.09.2025
رئيس الوزراء السلوفاكي: لا أحد يملي علينا من أين نشتري النفط والغاز
28 سبتمبر, 20:21 GMT
وفي وقت سابق من شهر أكتوبر/تشرين الأول، صرحت وزيرة الاقتصاد السلوفاكية دينيـسا ساكوفا بأن التخلي عن النفط والغاز الروسيين يتطلب وقتا كافيا لاستكمال مشاريع البنية التحتية اللازمة لزيادة قدرات نقل الطاقة في المنطقة، وأضافت ساكوفا في تصريحات سابقة أن سلوفاكيا لا يمكنها الحديث عن الاستغناء الكامل عن موارد الطاقة الروسية قبل توفير ظروف اقتصادية وتقنية تمكنها من تحقيق ذلك دون الإضرار باقتصادها الوطني.

وأوضحت ساكوفا أنه لضمان حصول سلوفاكيا والمجر على إمدادات كافية من الغاز والنفط، يجب بذل الجهود لإكمال مشاريع البنية التحتية الأوروبية وتأمين التمويل الكافي لها.

وفي وقت سابق، صرح ريتشارد كواشنيفسكي، رئيس الاتحاد السلوفاكي للغاز والنفط (SPNZ)، بأنه سيكون من الصعب جدًا على سلوفاكيا تأمين الإمدادات من خلال الغاز الطبيعي المسال فقط حتى تقرر المفوضية الأوروبية معالجة الاختناقات في البنية التحتية لنقل الغاز.
وصرح رئيس الوزراء السلوفاكي، روبرت فيكو، مرارا وتكرارا بأنه لا يزال يؤيد استمرار إمدادات الطاقة من روسيا إلى الاتحاد الأوروبي، لأن إيقافها سيؤثر سلبا على أسعار الطاقة والقدرة التنافسية الأوروبية.
وأعلنت روسيا بأنها تواجه ضغوط العقوبات، بينما يفتقر الغرب إلى الشجاعة للاعتراف بفشل سياسته المعادية لروسيا، في حين اعترفت الدول الغربية نفسها بأن العقوبات غير فعالة.
مؤسسة النفط والغاز الهندية: نواصل شراء النفط الروسي رغم العقوبات
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
Android APK
© 2025 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала